Санкції працюють: Банк Росії констатував обвальне падіння цін на нафту

Дисконт на російську нафту марки Urals у листопаді цього року зріс до 23% відносно північноморського еталона Brent з 17% у жовтні після введення США блокуючих санкцій проти найбільших нафтових компаній РФ "Роснєфті" та "Лукойлу".

Про це йдеться в огляді фінансової стабільності Центробанку Росії, передає The Moscow Times.

За даними ЦБ Росії, дисконт на російську нафту в другому-третьому кварталах становив близько 15% від еталону.

При цьому заступник голови Центробанку Росії Алексєй Заботкін впевнений, що зростання дисконту – тимчасове явище, і ЦБ РФ не чекає значних ризиків для макропрогнозу на наступний рік, оскільки російські експортери довели, що можуть побудувати логістику та взаємини з покупцями в умовах західних обмежень.

Центробанк Росії попередив у огляді, що зниження світових сировинних цін у разі реалізації ризиків глобальної економіки може негативно вплинути на доходи компаній-експортерів. Потенційними чинниками зниження цін на нафту можуть стати скорочення попиту з боку Китаю та Індії у разі різкого уповільнення глобального зростання чи загострення геополітичних ризиків, а також подальше нарощування видобутку країнами ОПЕК+ та США.

В огляді також зазначається, що в першому кварталі 2025 року Росія видобувала в середньому 8,97 млн барелів нафти на добу, у другому – 8,99 млн барелів на добу, а до жовтня 2025 року видобуток зріс до 9,38 млн барелів. Квота Росії в рамках операції ОПЕК+ у жовтні становила 9,48 млн барелів на добу.

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Як повідомлялося, ціни на нафту 27 листопада знизилися на тлі очікувань можливого припинення вогню між Україною та Росією. Інвестори припускають, що такий розвиток подій може відкрити шлях до послаблення або скасування західних санкцій щодо російських постачань.

Відмова від російської нафти

Раніше повідомлялося, що партії російської нафти, вивезені танкерами з морських портів, дедалі частіше залишаються без покупців через американські санкції, під які потрапили російські компанії "Роснєфть" та "Лукойл".

Повністю припинили закупівлю російської нафти п'ять індійських НПЗ, на які припадало дві третини всіх поставок із РФ. Це Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals та HPCL-Mittal Energy.

Також "бойкот" прямим закупівлям у "Лукойлу" та "Роснєфті" оголосили держкомпанії Китаю – Sinopec та PetroChina. До них приєдналися невеликі приватні НПЗ, які побоюються потрапляння під санкції, як це вже сталося з компанією Shandong Yulong Petrochemical, включеною до "чорних списків" Великої Британії та Європейського Союзу.

Як стало відомо, китайський нафтопереробний завод Yanchang Petroleum, один з найбільших у внутрішньому Китаї, відмовився від російської нафти у своєму останньому тендері на поставки сировини з грудня до середини лютого.

Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу"

Нагадаємо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Пізніше Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США відтермінувало набуття чинності санкцій проти російського нафтового гіганта "Лукойл" на три тижні – до 13 грудня.

На початку листопада повідомлялося, що морські поставки російської нафти впали найбільше з січня 2024 року через нові санкції США проти російських компаній "Лукойл" і "Роснєфть".