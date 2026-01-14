Великобритания рассматривает использование нефти с российского "теневого флота" для помощи Украине, - The Times

Великобритания изучает возможность использования нефти, изъятой с судов российского "теневого флота", для финансирования военной поддержки Украины.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в правительстве Великобритании, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам собеседника издания, обсуждаемые варианты предусматривают не только блокирование поступления средств в российскую военную машину, но и перенаправление доходов от санкционной нефти непосредственно Украине. В то же время, является ли такой механизм юридически и практически реалистичным, пока остается неизвестным.

"Это будет иметь двойное влияние на российскую военную машину - мы не только лишим их (россиян) незаконных доходов от войны, но и найдем способ помочь финансировать сопротивление Украины", - отметил источник The Times.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть приостановили рост после возобновления поставок из Венесуэлы

Ранее издание сообщило, что британские спецподразделения готовятся к возможным рейдам на суда российского "теневого флота". Элитные подразделения, обученные захватывать корабли и их экипажи, могут действовать на основании Закона о санкциях и борьбе с отмыванием денег.

В частности, под санкциями Великобритании пребывают танкеры Spring Fortune и Range Vale, которые направляются в Ла-Манш. Оба судна плавают под фальшивыми флагами и связаны с экспортом российской нефти. По данным The Times, представители НАТО в Великобритании также отслеживают как минимум три других вероятных танкера РФ, пересекающих Атлантический океан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство РФ признало падение цены на российскую нефть ниже $40 за баррель. Это минимум за последние пять лет