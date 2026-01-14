Ціни на нафту призупинили зростання після відновлення поставок з Венесуели

Ціни на нафту 14 січня зупинили своє зростання та знизилися після чотирьох днів підйому, оскільки Венесуела відновила експорт.

Водночас на ринку посилилися побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні з Ірану на тлі масштабних громадянських заворушень, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent втратили 9 центів, або 0,14%, знизившись до $65,38 за барель станом на 02:07 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 12 центів, або 0,20%, до $61,03 за барель.

"Протести в Ірані можуть порушити світовий баланс нафти через короткострокові втрати у постачанні, а головно через зростання геополітичної премії за ризик", ‒ зазначили аналітики Citi у своїй записці, підвищивши прогноз ціни Brent на найближчі три місяці до $70 за барель.

Експерти додали, що наразі протести не дісталися ключових іранських нафтовидобувних регіонів, що стримує вплив на реальні обсяги постачань.

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На тлі занепокоєнь щодо Ірану, Венесуела, один із засновників Організації країн-експортерів нафти, почала скасовувати скорочення видобутку, запроваджені під час американського нафтового ембарго.

Водночас два танкери вирушили з венесуельських портів, маючи на борту близько 1,8 мільйона барелів сирої нафти кожен. Це можуть бути перші партії в рамках угоди про поставку 50 мільйонів барелів між Каракасом і Вашингтоном.

Як повідомлялося, два супертанкери під китайським прапором, які прямували до Венесуели по вантаж сирої нафти для погашення боргу на тлі дії нафтового ембарго США проти країни ОПЕК, змінили курс і тепер повертаються до Азії.

Великі нафтоналивні судна Xingye та Thousand Sunny кілька тижнів залишалися на якорі в Атлантичному океані, очікуючи нових розпоряджень на тлі блокади та політичної кризи у Венесуелі, що виникла після усунення США президента Ніколаса Мадуро.