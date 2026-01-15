Білий дім: Іран призупинив страти протестувальників після сигналів США
Американська влада повідомила, що Іран призупинив низку страт протестувальників після попереджень з боку президента США Дональда Трампа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речниці Білого дому Керолайн Лівіт. За її словами, Трамп і його команда попередили іранських чиновників про "серйозні наслідки", якщо вбивства учасників протестів триватимуть.
Зупинка страт у відповідь на міжнародний тиск
За інформацією американського лідера, Іран відмовився від 800 планованих страт. Трамп повідомив, що США отримали дані з надійного джерела про те, що жодних нових планів щодо страти протестувальників немає.
"Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Немає жодного плану для страт чи страти", — заявив американський глава напередодні під час брифінгу у Вашингтоні.
Спад протестів та "моторошна тиша" у містах
Після масового застосування сили іранськими силами безпеки активність протестів різко знизилася. Місцеві жителі повідомляють про "моторошну тишу" на тлі тисяч загиблих і заарештованих.
Правозахисна організація Human Rights Activists in Iran зафіксувала вперше відсутність нових протестів, що, за їхніми словами, пов’язано із блокуванням інтернету та перебоями мобільного зв’язку. Загальна кількість підтверджених загиблих перевищує 2 600 осіб, а арештованих — понад 18 000.
Жорсткі заходи влади та судові процеси
Аналітик International Crisis Group Алі Ваез пояснив спад протестів "безпрецедентним застосуванням сили" іранським режимом. За його словами, влада діяла "залізним кулаком", що стримало населення.
Водночас іранська влада заявила про підготовку швидких судових процесів та потенційних страт учасників протестів. Голова судової влади наголосив на необхідності оперативного розгляду справ.
- Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало посилити тиск на Тегеран.
Розстріляли та розчавити броньовиками 12 тисяч іранців і припинили. Просто втопили протести у крові.
Трамп флюгер, опортуніст... Кілька днів, раніше -третього дня писав: "Хто стурбований, хто радісно підтримує, хто... , але практично ніхто не допоможе народу Ірану.
Трамп очікує результат, що б на себе записати перемогу... -присвоїти.
Якщо народ переможе, то Трамп, який сходить поносом своєї тупо -хвальковитої риторики, тому що боїться - це ж Іран, а не Венесуела, - запише перемогу собі і стане нагло вимагати премію Нобеля, а якщо режим потопить революцію у крові, то все звалить на Байдена.
