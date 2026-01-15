Білий дім: Іран призупинив страти протестувальників після сигналів США

Іран призупинив низку запланованих страт
Американська влада повідомила, що Іран призупинив низку страт протестувальників після попереджень з боку президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речниці Білого дому Керолайн Лівіт. За її словами, Трамп і його команда попередили іранських чиновників про "серйозні наслідки", якщо вбивства учасників протестів триватимуть.

Зупинка страт у відповідь на міжнародний тиск

За інформацією американського лідера, Іран відмовився від 800 планованих страт. Трамп повідомив, що США отримали дані з надійного джерела про те, що жодних нових планів щодо страти протестувальників немає.

"Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Немає жодного плану для страт чи страти", — заявив американський глава напередодні під час брифінгу у Вашингтоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян негайно покинути Іран

Спад протестів та "моторошна тиша" у містах

Після масового застосування сили іранськими силами безпеки активність протестів різко знизилася. Місцеві жителі повідомляють про "моторошну тишу" на тлі тисяч загиблих і заарештованих.
Правозахисна організація Human Rights Activists in Iran зафіксувала вперше відсутність нових протестів, що, за їхніми словами, пов’язано із блокуванням інтернету та перебоями мобільного зв’язку. Загальна кількість підтверджених загиблих перевищує 2 600 осіб, а арештованих — понад 18 000.

Також читайте: Франція розглядає передачу супутникових терміналів для інтернету в Ірані

Жорсткі заходи влади та судові процеси

Аналітик International Crisis Group Алі Ваез пояснив спад протестів "безпрецедентним застосуванням сили" іранським режимом. За його словами, влада діяла "залізним кулаком", що стримало населення.

Водночас іранська влада заявила про підготовку швидких судових процесів та потенційних страт учасників протестів. Голова судової влади наголосив на необхідності оперативного розгляду справ.

  • Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало посилити тиск на Тегеран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче "швидкого і рішучого" удару по Ірану без затяжної війни, - NBC

Топ коментарі
+23
Наї..бав протестувальників, спонукаючи захоплбвати будівлі та обіцяючи швидку допомогу, яка вже в дорозі, як в тому мемі, що ніяк неможе доїхати
15.01.2026 22:32
15.01.2026 22:32 Відповісти
+19
Для іього треба мати як мінімум - мізки. Ну і совість, звичайно - це коли закликаєш до протестів, обіцяєш захист, а потім граєш ідіота, який яіритт, що зупинив страти.
15.01.2026 22:33
15.01.2026 22:33 Відповісти
+10
Може вже усіх протестантів встигли стратити?
15.01.2026 22:31
15.01.2026 22:31 Відповісти
Курды на границе уже готовились отхватить себе территории.)
15.01.2026 22:21
15.01.2026 22:21 Відповісти
Курди це окрема нація, яка немає своєї держави. Їм не треба нічого відхоплювати, бо вони на цих територіях давно проживають. Імперіям, які являють собою асорті з окупованих народів, нема чого робити в 21 столітті.
15.01.2026 23:56
15.01.2026 23:56 Відповісти
Повстанців в Ірані, уже розстріляли урядові вертухаї, як в Україні беркутня, за наказом клюєвих-кравців-єфремових та якунОвоща з помічниками, а більше, і немає кого розстрілювати, бо по тюрмах!!!
Недочекалися Іранці, обіцяної допомоги від Трампа!!! Зять йому, мабуть забув таблетки дати…
16.01.2026 03:10
16.01.2026 03:10 Відповісти
І Трамп зможе вихвалятися, що ще одну війну зупинив...
15.01.2026 22:26
15.01.2026 22:26 Відповісти
Vot zhe samonadeianni , tupoi , sukin sin ......🤭🤦‍♂️
15.01.2026 22:27
15.01.2026 22:27 Відповісти
То шо вже в Ірані тиш і благодать - Акела/Трамп/ промахнувся - потрібно було бити по аятолах на піку повстання
15.01.2026 22:27
15.01.2026 22:27 Відповісти
15.01.2026 22:33
15.01.2026 22:31
Тітушня працює
Вони в них з пгм-промивкою "правильної релігії"
15.01.2026 23:21
15.01.2026 23:21 Відповісти
15.01.2026 22:32
Не ******. Сами протестувальники почему-то решили остановиться. Надо бороться до конца.
15.01.2026 22:42
15.01.2026 22:42 Відповісти
❓❓❓❓❓❓
15.01.2026 23:23
15.01.2026 23:23 Відповісти
Вони розраховували на допомогу. Тому не жаліли життя. Вірили. Але Трамп, в міру господін Краснов або поп Гапон, як завжди на є пал.
16.01.2026 01:10
16.01.2026 01:10 Відповісти
Трампону довіряти на слово це себе зганьбити
15.01.2026 23:26
15.01.2026 23:26 Відповісти
Перемога.... Трамп ще одну війну припинив - на 24 години....
15.01.2026 22:33
15.01.2026 22:33 Відповісти
Ага, призупинили вішати. Зараз просто розстрілюють.
15.01.2026 22:38
15.01.2026 22:38 Відповісти
БРЕХУНИ. Трамп сцикнув і вже офіційно в присутності своєї кліки зробив заяву для ЗМІ, що в Ірані все не так як здається, що там насправді не протестуючі, а терористи.
15.01.2026 22:41
15.01.2026 22:41 Відповісти
Імпотенти. Венесуела - це все, ша що ви здатні. І то, завдячуючи тому, що русняві ППО не працювали.
15.01.2026 22:52
15.01.2026 22:52 Відповісти
І то поки що невідомий результат, бо всі старі кадри Мадури залишилися на своїх місцях і контролюють Венесуелу.
15.01.2026 22:58
15.01.2026 22:58 Відповісти
Венесуела це великий спектакль зрежисований в Москві і виконаний покидьком Трампом. Трошки раніше я мав сумнів. Зараз впевен.
16.01.2026 01:12
16.01.2026 01:12 Відповісти
Как этому человеку можно вообще доверять ! Нужно тянуть время, чтобы он давал Украине оружие,надеюсь Венс на выборах пролетит и будет Рубио!У демократов нет хороших кандидатов,кроме Шапиро губернатора Пенсильвании,но еврея не выдвинут на пост президента !А Иранцев мне очень Жаль!Так обнадежить и кинуть!
15.01.2026 22:52
15.01.2026 22:52 Відповісти
Зараз та влада Ірану так закрутить гайки по самі яйця, і все, пукін переміг
15.01.2026 22:54
15.01.2026 22:54 Відповісти
Ну постреляли малехо. Обещали больше так не делать. В целом нормальные ребята. Если сирийскому Ахмеду руку жмут в приличном обществе, то там и вовсе уважаемые люди.
15.01.2026 23:06
15.01.2026 23:06 Відповісти
вже всіх стратив,
тому призупинив.
15.01.2026 23:07
15.01.2026 23:07 Відповісти
Напевне, що США не втрутились тому, що ставили на принца пахлаві, а він не так вже й популярний в ірані. Протестувальники, мабуть, орієнтувалися на когось на кшталт моссадеха, тобто демократа але анти-західника (і таке буває). Це такий момент, коли тобі не довіряють, але ти міг би протиснути своє рішення. Міг би - але не захотів ...
15.01.2026 23:15
15.01.2026 23:15 Відповісти
Все, "ТАСО" злився. Що там це руде лайно казало - "тримайтесь, допомога в дорозі"?
15.01.2026 23:15
15.01.2026 23:15 Відповісти
Из воздуха деньги. Считайте допомогою 25% наценки на товары тех стран что торгуют с Ираном. Благодаря протестувальникам Америка станет чуточку богаче.
16.01.2026 05:03
16.01.2026 05:03 Відповісти
Трамп: У мене була чудова розмова з аятолою. Він дійсно хоче зупинити масові вбивства іранців і укласти угоду. Він теж втратив багато ксірівців і його можна зрозуміти

Журналіст: Так а хто заважає укласти угоду?

Трамп: Зеленський.

Журналіст: ???

Трамп: ... (заснув)
15.01.2026 23:19
15.01.2026 23:19 Відповісти
Дід уже рік вдало прикидається недоумком - тим часом лавеха мутиться
16.01.2026 00:29
16.01.2026 00:29 Відповісти
Йшла підмога по дорозі
Поспішала як могла
Потім плюнула й сказала
"Нє Шмогла я ... нє Шмогла" 😞
15.01.2026 23:25
15.01.2026 23:25 Відповісти
Хай свої розбираються з своїми. Як колись казав Кучма Мілінкевичу - хай білоруси розбираються з білорусами.
15.01.2026 23:39
15.01.2026 23:39 Відповісти
Іранські аятоли продають кацапам ракети і шахеди.
15.01.2026 23:55
15.01.2026 23:55 Відповісти
БУДЬ ТИ ПРОКЛЯТИЙ!!!!!
15.01.2026 23:53
15.01.2026 23:53 Відповісти
Тепер узурпатор буде страчувати протестантів по закону.
15.01.2026 23:54
15.01.2026 23:54 Відповісти
Сьогодні призупинили страти , завтра відновлять. Такі режими треба прикінчувати для спокою світу.
15.01.2026 23:58
15.01.2026 23:58 Відповісти
а чому дивуватися, якщо USS Abraham Lincoln CVN - 72 все ще пливе до Аравійського моря?
16.01.2026 00:16
16.01.2026 00:16 Відповісти
Ага.
Розстріляли та розчавити броньовиками 12 тисяч іранців і припинили. Просто втопили протести у крові.
16.01.2026 02:06
16.01.2026 02:06 Відповісти
а росії будуть якісь сигнали?
16.01.2026 02:11
16.01.2026 02:11 Відповісти
Трамп флюгер, опортуніст... Кілька днів, раніше -третього дня писав: "Хто стурбований, хто радісно підтримує, хто... , але практично ніхто не допоможе народу Ірану.

Трамп очікує результат, що б на себе записати перемогу... -присвоїти.

Якщо народ переможе, то Трамп, який сходить поносом своєї тупо -хвальковитої риторики, тому що боїться - це ж Іран, а не Венесуела, - запише перемогу собі і стане нагло вимагати премію Нобеля, а якщо режим потопить революцію у крові, то все звалить на Байдена.

Навіть не на т. Сі і т. Путіна...
показати весь коментар
16.01.2026 07:53
 
 