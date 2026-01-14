Франція розглядає передачу супутникових терміналів для інтернету в Ірані

Франція розглядає можливість відправки супутникових терміналів Eutelsat до Ірану для підтримки населення на тлі майже повного відключення інтернету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, яку цитує Reuters.

За його словами, іранська влада обмежила доступ до мережі, намагаючись придушити масові протести, що охопили країну. Французька сторона вивчає різні варіанти допомоги цивільному населенню.

"Ми розглядаємо всі варіанти, і той, про який згадали, є одним з них", – заявив глава МЗС Франції.

Підтримка Франції

Компанія Eutelsat за підтримки урядів Франції та Великої Британії володіє єдиною альтернативною до Starlink групою супутників на низькій навколоземній орбіті. Вони забезпечують передачу інтернет-сигналу з космосу у регіонах з обмеженим або відсутнім покриттям.

Такі технології можуть стати критично важливими для комунікації населення в умовах жорстких обмежень з боку іранської влади.

Репресії в Ірані та реакція Заходу

Барро також заявив, що придушення протестів в Ірані є найжорстокішим за сучасну історію країни. За повідомленнями міжнародних джерел, унаслідок репресій загинули тисячі людей, сотні були заарештовані.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про підготовку нових санкцій ЄС проти Ірану. Велика Британія, зі свого боку, оголосила про запровадження додаткових обмежувальних заходів через масові порушення прав людини.

У середу, 14 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон отримав дані про припинення насильства проти протестувальників в Ірані. За його словами, Сполучені Штати отримали інформацію, що жодних планів щодо страт протестувальників Тегераном немає.

