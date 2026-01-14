Франция рассматривает передачу спутниковых терминалов для интернета в Иране

Франция рассматривает возможность отправки спутниковых терминалов Eutelsat в Иран для поддержки населения на фоне почти полного отключения интернета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, которое цитирует Reuters.

По его словам, иранские власти ограничили доступ к сети, пытаясь подавить массовые протесты, охватившие страну. Французская сторона изучает различные варианты помощи гражданскому населению.

"Мы рассматриваем все варианты, и тот, о котором упомянули, является одним из них", – заявил глава МИД Франции.

Поддержка Франции

Компания Eutelsat при поддержке правительств Франции и Великобритании владеет единственной альтернативой Starlink группой спутников на низкой околоземной орбите. Они обеспечивают передачу интернет-сигнала из космоса в регионах с ограниченным или отсутствующим покрытием.

Такие технологии могут стать критически важными для коммуникации населения в условиях жестких ограничений со стороны иранских властей.

Репрессии в Иране и реакция Запада

Барро также заявил, что подавление протестов в Иране является самым жестоким за современную историю страны. По сообщениям международных источников, в результате репрессий погибли тысячи людей, сотни были арестованы.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке новых санкций ЕС против Ирана. Великобритания, со своей стороны, объявила о введении дополнительных ограничительных мер из-за массовых нарушений прав человека.

В среду, 14 января, президент США Дональд Трамп заявил, чтоВашингтон получил данные о прекращении насилия против протестующих в Иране. По его словам, Соединенные Штаты получили информацию, что никаких планов по казням протестующих Тегераном нет.

