Украинцы начали выезжать из Франции, Чехии, Бельгии, Эстонии и Литвы, – Евростат

Количество украинских граждан, находящихся в странах Европейского Союза под временной защитой, продолжает расти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обновленной статистике Евростата по состоянию на конец ноября 2025 года.

По официальным данным, на 30 ноября в ЕС было зарегистрировано 4,33 млн граждан Украины. Это на 30,5 тыс. человек, или на 0,7%, больше, чем месяцем ранее. В то же время общая динамика демонстрирует постепенное замедление темпов прироста.

Где в ЕС больше всего украинских беженцев

Лидером по количеству украинских беженцев остается Германия. Там временную защиту получили 1,24 млн граждан Украины. Вторую позицию занимает Польша с показателем 968,8 тыс. человек. Третье место удерживает Чехия — 392,7 тыс. украинцев.

В то же время в пяти странах Европейского Союза в ноябре зафиксировали уменьшение количества украинских беженцев. Речь идет о таких государствах:

Франция — с 52 005 в октябре до 51 170 в ноябре

Литва — с 50 430 до 49 855

Чехия — с 392 240 до 391 935

Эстония — с 34 870 до 34 775

Бельгия — с 91 750 до 91 715

Несмотря на это, наибольшую нагрузку на душу населения испытывают страны Восточной Европы. Средний показатель в ЕС составляет 9,6 украинца на тысячу жителей. В Чехии этот уровень достигает 36 человек, в Польше — 26,5, в Словакии — 25,7.

"Общее количество украинцев в ЕС растет, но темпы прироста постепенно снижаются", — отмечают в Евростате.

Какие страны выбирают украинцы

По данным статистического ведомства, в течение ноября количество украинских беженцев выросло в 21 из 26 стран Европейского Союза. Наибольший месячный прирост зафиксировали в следующих государствах:

Германия — +11,07 тыс. человек

Польша — +3,74 тыс.

Испания — +2,77 тыс.

Вместе с тем в ЕС наблюдается уменьшение количества новых решений о предоставлении временной защиты. В ноябре было принято 53 735 таких решений. Это на 32,5% меньше, чем в сентябре, и на 27,8% меньше по сравнению с октябрем.

Демографическая структура украинцев с временной защитой в ЕС остается стабильной и выглядит так:

взрослые женщины — 43,6%

несовершеннолетние — 30,7%

взрослые мужчины — 25,7%

