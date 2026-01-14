РУС
Украинцы начали выезжать из Франции, Чехии, Бельгии, Эстонии и Литвы, – Евростат

Украинские беженцы бегут из 5 стран ЕС

Количество украинских граждан, находящихся в странах Европейского Союза под временной защитой, продолжает расти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обновленной статистике Евростата по состоянию на конец ноября 2025 года. 

По официальным данным, на 30 ноября в ЕС было зарегистрировано 4,33 млн граждан Украины. Это на 30,5 тыс. человек, или на 0,7%, больше, чем месяцем ранее. В то же время общая динамика демонстрирует постепенное замедление темпов прироста.

Где в ЕС больше всего украинских беженцев

Лидером по количеству украинских беженцев остается Германия. Там временную защиту получили 1,24 млн граждан Украины. Вторую позицию занимает Польша с показателем 968,8 тыс. человек. Третье место удерживает Чехия — 392,7 тыс. украинцев.

В то же время в пяти странах Европейского Союза в ноябре зафиксировали уменьшение количества украинских беженцев. Речь идет о таких государствах:

  • Франция — с 52 005 в октябре до 51 170 в ноябре

  • Литва — с 50 430 до 49 855

  • Чехия — с 392 240 до 391 935

  • Эстония — с 34 870 до 34 775

  • Бельгия — с 91 750 до 91 715

Несмотря на это, наибольшую нагрузку на душу населения испытывают страны Восточной Европы. Средний показатель в ЕС составляет 9,6 украинца на тысячу жителей. В Чехии этот уровень достигает 36 человек, в Польше — 26,5, в Словакии — 25,7.

"Общее количество украинцев в ЕС растет, но темпы прироста постепенно снижаются", — отмечают в Евростате.

Какие страны выбирают украинцы

По данным статистического ведомства, в течение ноября количество украинских беженцев выросло в 21 из 26 стран Европейского Союза. Наибольший месячный прирост зафиксировали в следующих государствах:

  • Германия — +11,07 тыс. человек

  • Польша — +3,74 тыс.

  • Испания — +2,77 тыс.

Вместе с тем в ЕС наблюдается уменьшение количества новых решений о предоставлении временной защиты. В ноябре было принято 53 735 таких решений. Это на 32,5% меньше, чем в сентябре, и на 27,8% меньше по сравнению с октябрем.

Демографическая структура украинцев с временной защитой в ЕС остается стабильной и выглядит так:

  • взрослые женщины — 43,6%

  • несовершеннолетние — 30,7%

  • взрослые мужчины — 25,7%

Автор: 

+11
За офіційними даними, на 30 листопада в ЄС було зареєстровано 4,33 млн громадян України
дорослі чоловіки - 25,7%
1,113 млн. ... чималенька армія здриснула 🤔
14.01.2026 18:37 Ответить
+11
Да...1,113 млн. кардинально б змінили ситуацію на полі бою на користь ЗСУ...але цей 1,113 млн бугаїв...вони дуже знедолені,Україна їм нічого не дала,хай воюють прокурори і депутати,а німці та інші повинні збільшити виплати,бо бугаї вкрай знедолені і ображені на Україну та ЗСУ!
14.01.2026 18:42 Ответить
+8
Це ти скажи тим піхотинцям, що місяцями сидять на позиціях без ротації!
14.01.2026 19:07 Ответить
Бельгія? Цікаво, хто ті 35 людей, які звалили з бельгійського раю і підмочили їм статистику? Негайно поверніться назад!
14.01.2026 18:37 Ответить
За офіційними даними, на 30 листопада в ЄС було зареєстровано 4,33 млн громадян України
дорослі чоловіки - 25,7%
1,113 млн. ... чималенька армія здриснула 🤔
14.01.2026 18:37 Ответить
Статистика кострубата. Не зазначено - якого віку ті чоловіки й придатні за здоров'ям взагалі.
14.01.2026 19:18 Ответить
скорше за все то все старезні 80-літні діди без ніжок і ручок, здорових ухилянтів там мабуть якісь пару-тройку десятків небільше ... точно ... мабуть 🤔
показать весь комментарий
14.01.2026 19:22 Ответить
Да...1,113 млн. кардинально б змінили ситуацію на полі бою на користь ЗСУ...але цей 1,113 млн бугаїв...вони дуже знедолені,Україна їм нічого не дала,хай воюють прокурори і депутати,а німці та інші повинні збільшити виплати,бо бугаї вкрай знедолені і ображені на Україну та ЗСУ!
14.01.2026 18:42 Ответить
Хто про що, в вшиві про баню. Не змінили вони там нічого. ******* війни, не про гарматне м'ясо більше.
14.01.2026 18:59 Ответить
Це ти скажи тим піхотинцям, що місяцями сидять на позиціях без ротації!
14.01.2026 19:07 Ответить
піди скажи це піхотинцям чи простим людям на вулицю - іпло тобі бистро підправлять.
14.01.2026 19:46 Ответить
Та ти соска кацапсяча продажна підстилка кадирівська зоновське підрило вафло своє завали вас таких ****** не ловить а вішать з родичами треба
14.01.2026 19:57 Ответить
тебе на параші опустили по фені ботаєш.
14.01.2026 20:13 Ответить
не пишіть тут свою маячню...
14.01.2026 19:31 Ответить
Ти в родині одне таке чи всі при здині ти хоч розумієш що коли проти нашог одного воіна пре 5 6 козломордих обдолбаних чи п,яних то навантаження яке мої діти і племінники воюють розповідають як кацапи пруть на кожного дронів не хвате а у кацапні і дронів більше і кабами стирають то оті суки що бігають по ночам та за кордоном моглиб добре помогти
14.01.2026 19:53 Ответить
Ні, навіть ті за кордоном ні змінили би баланс. У кацапів все одно було би більше людей і дронів і решти.

Це викривлене почуття псевдо- справедливості "я страждав, тоже і всі інші повинні"
14.01.2026 20:41 Ответить
ти юра як був долбойобом так і вмреш дуріком.1,113 млн.ніхрена не змінили ситуацію на полі бою,тим більше в тилу де кожен день йдуть обстріли ракетами й дронами.кардинально - може змінити негайна заміна військово - політичного керівництва держави.вони такі знедолені корупцією,відкатами,торбами з грішми і так ображені на Україну що їм зеленим уїбанам не за кордон потрібно а в яму від каба і бульдозером зверху загорнуть.
14.01.2026 19:45 Ответить
вот бы еще юрец наконец до фронта с проперженого дивана добрался
14.01.2026 20:54 Ответить
США зупиняють всі процедури з оформлення віз для відвідувачів з 75 країн, починаючи з 21 січня, повідомив 14 січня телеканал Fox News, посилаючись на меморандум Державного департаменту Сполучених Штатів.
Серед цих країн - Сомалі, Росія, Іран, Ірак, Ємен, Афганістан, Бразилія, Нігерія, Таїланд, йдеться у повідомленні.
14.01.2026 18:44 Ответить
Раніше Держдеп оголосив нові - значно жорсткіші - критерії відбору осіб, яким можна видати візи. Консульські працівники мають відмовляти у візі заявникам, які потенційно можуть залежати від державних послуг і соціальних пільг та програм у США.

Під час оцінки щодо можливості видачі візи зважатимуть на такі фактори, як стан здоров'я, вік, рівень володіння англійською мовою, фінансовий стан і потенційна потреба в довготривалому медичному догляді. Відмову можуть отримати навіть особи з надмірною вагою або люди похилого віку, а також ті, хто раніше користувався державною грошовою допомогою.
14.01.2026 18:46 Ответить
України там нема, вгамуйся.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:58 Ответить
Українська громада у США дедалі частіше говорить про страх і невизначеність на тлі посилення міграційного контролю, багато мігрантів, зокрема й українців, бояться виходити з дому через ризик бути затриманими Імміграційною та митною службою США (ICE).

Mайже 200 тисяч українців у США ризикують втратити легальний статус.
14.01.2026 19:04 Ответить
нам якось,глибоко.....байдуже на проблеми біженців...
14.01.2026 19:33 Ответить
Спочатку ти знецінюєш життя тих кому повезло більше ніж тобі, потім почнеш знецінювати життя взагалі всіх. І в кінці ти не людина, а пуста оболонка яка живе лише чорною ненавистю до тих хто живе краще ніж ти.
14.01.2026 20:43 Ответить
Ну, я б *три-15* точно випер би.
14.01.2026 20:17 Ответить
В Української громади в США в більшості вже давно є громадянство США. Ну і формально, можуть в Канаді перечекати бурю.
14.01.2026 20:45 Ответить
«Щури завжди першими тікають з корабля, який, на їхню думку, тоне. Але вони часто помиляються, бо корабель виживає, а пацюки просто тонуть на самоті».

- Вінстон Черчилль
14.01.2026 18:48 Ответить
Страшно й подумати скільки українців потонуло на самоті ! У Канаді,США,Бразилії,Португалії!Нещасні,бідні,знедолені люди!
14.01.2026 19:17 Ответить
ну в Тисі їх потонуло трохи,трохи замерзло на підходах до Тиси,ну й дня не проходить без новин що біженця десь вбили,побили,втопили,опустили...нам тут в Україні якось байдуже на них,вони просто пилюка історії....
14.01.2026 19:35 Ответить
якщо так судити то процент мертвих на лінії зіткнення куди більший,чим через тису чи ще десь.не тупи.
14.01.2026 19:49 Ответить
Ти як був дебілом, так і залишився.
14.01.2026 20:46 Ответить
>За офіційними даними, на 30 листопада в ЄС було зареєстровано 4,33 млн громадян України.

молодець зе, підняв демографію білих європейців, зі шкодою для бюджету та демографії України.
14.01.2026 18:52 Ответить
Не менее 300 тысяч до 22 лет.
14.01.2026 19:10 Ответить
Хто хотів в Україну, вже давно
повернувся. Якщо кількість зменшується, то шукайте їх вже на рсоії
або на окупованих територіях.
Тому що приймали всіх, не перевіряючи нікого біографію.
14.01.2026 19:16 Ответить
50+ тисяч у всій Франції??! Який разючий контраст з Німеччиною. У одному лише Баден-Вюртемберзі біженців значно більше, ніж у всій Франції загалом.

Цікаво, чому так.
14.01.2026 19:22 Ответить
У Франції виплати у 2,5 рази менші. Так вони спонукають пошвидше шукати роботу.
14.01.2026 20:02 Ответить
Тому що у Франції робити нічого. Там одні шварцпопен уже.
14.01.2026 20:20 Ответить
Вже в ЄС зрозуміли,що не всі українці з українськими паспортами є біженцями)Це почався такий туризм(((
14.01.2026 20:29 Ответить
жидовская власть выгнала украинцев с украины
14.01.2026 20:55 Ответить
 
 