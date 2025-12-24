РУС
Иностранцы во Франции будут сдавать новый обязательный экзамен

Франция меняет интеграцию иностранных мигрантов

Франция меняет подход к интеграции иностранцев, которые планируют длительное проживание или получение гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении правительственного ресурса Vaucluse Gouvernement.

Новые правила предусматривают введение обязательного экзамена по гражданскому образованию и ужесточение требований к знанию французского языка.

Новые требования для иностранцев

С 1 января 2026 года иностранцы, которые впервые подают заявку на многолетний вид на жительство, карту резидента или гражданство, должны будут сдать экзамен по гражданскому образованию. Такие нормы закреплены законом от 26 января 2024 года о контроле иммиграции и улучшении интеграции.

Документ касается граждан третьих стран, не входящих в Европейский Союз. Одним из ключевых условий станет подтверждение уровня республиканской интеграции и знания французского языка через получение соответствующего сертификата.

Подготовка и гражданский экзамен

Отдельным решением правительства от 15 июля 2025 года требование сдачи гражданского экзамена распространили и на кандидатов на французское гражданство. Для подготовки к тестированию Министерство внутренних дел Франции запустило специальную онлайн-платформу с учебными материалами.

"Новая система должна способствовать лучшему пониманию ценностей Республики и более эффективной интеграции иностранцев во французское общество", — отмечают во французском правительстве.

Подготовка к экзамену будет проходить в рамках республиканского договора об интеграции при участии Французского управления по вопросам иммиграции и интеграции.

+8
Може просто закрити кордони для черні? Бо то що я бачив в Парижі то вже не Франція а якесь збіговисько африкано-арабських туземців. І взагалі потрібно повертатись до националистичної влади всім. Кожен повинен жити в своїй країні а не розвозити своїх вошей і свою шизу по всьому світу
24.12.2025 02:02 Ответить
+3
нарешті. толерування ворожих культурі, історії та традиціям анклавів таких розмірів вже екзистенційна загроза та підігрування різного кшталту союзникам хйла. аби не пізно.
24.12.2025 02:54 Ответить
+2
Розумно.
24.12.2025 01:11 Ответить
B2
24.12.2025 01:06 Ответить
злякали магрібських та африканських мігрантів:

в Північній Африці французська - друга рідна для арабів, берберів та негрів

.
24.12.2025 05:13 Ответить
Не перебільшуйте. Бачив я ще за совка студентів звідти: французька дуже приблизна (особливо в алжірців). А це ж були люди з повною середньою освітою. Ті, що без освіти, спромагаються щонайбільше на "моя твоя не панімай".

Чорна Африка щодо цього просунутіша, бо там французька мова в освіті основна. Але знову ж питання: який там відсоток освічених?
24.12.2025 08:39 Ответить
Логічно. Колишні колонії Франції.
24.12.2025 09:03 Ответить
Але запізно.
24.12.2025 06:58 Ответить
Ого, то ви прихильник Ле Пена?

І взагалі потрібно повертатись до националистичної влади всім.

Повністю згоден.
24.12.2025 02:26 Ответить
Ле Пен любитель рашистів і комуняк о сересере. Так що не путайте м'яке з теплим
24.12.2025 02:34 Ответить
Ще один ідіот в дусі Трампа. Кожний антиглобаліст, це прямий зрадник людства.
24.12.2025 09:05 Ответить
"Кожен повинен жити в своїй країні"

Кому повинен? Чому іспанець не може жити в Швейцарії, а японець в США? Вам ідіотам дай волю, ви всі країни в залізний занавіс самоізоляції посадите. Коли навпаки, треба об'єднувати людство в одну націю і одну країну.
24.12.2025 09:07 Ответить
Хочете об'єднувати - почніть із себе: візьміть до себе в хату мігрантів із Сомалі, Афганістану, Еритреї, Сирії, Бангладеш, Конго. Або, ще краще - переїзджайте до них туди самі.
24.12.2025 09:35 Ответить
Херня. Франція вже настільки перенасичена арабами та неграми шо незабаром корине населення складе меншисть і буде інтегруватись в арабську більшисть, а Париж вже здается схожим на Каір з Абуджу разом.
24.12.2025 06:56 Ответить
Із французької мови мігрантам достатньо вивчити одну фразу: "Je ne mange pas depuis six jours", і жалісливі французи тут же розчуляться.
24.12.2025 08:56 Ответить
 
 