Иностранцы во Франции будут сдавать новый обязательный экзамен

Франция меняет подход к интеграции иностранцев, которые планируют длительное проживание или получение гражданства.

Новые правила предусматривают введение обязательного экзамена по гражданскому образованию и ужесточение требований к знанию французского языка.

Новые требования для иностранцев

С 1 января 2026 года иностранцы, которые впервые подают заявку на многолетний вид на жительство, карту резидента или гражданство, должны будут сдать экзамен по гражданскому образованию. Такие нормы закреплены законом от 26 января 2024 года о контроле иммиграции и улучшении интеграции.

Документ касается граждан третьих стран, не входящих в Европейский Союз. Одним из ключевых условий станет подтверждение уровня республиканской интеграции и знания французского языка через получение соответствующего сертификата.

Подготовка и гражданский экзамен

Отдельным решением правительства от 15 июля 2025 года требование сдачи гражданского экзамена распространили и на кандидатов на французское гражданство. Для подготовки к тестированию Министерство внутренних дел Франции запустило специальную онлайн-платформу с учебными материалами.

"Новая система должна способствовать лучшему пониманию ценностей Республики и более эффективной интеграции иностранцев во французское общество", — отмечают во французском правительстве.

Подготовка к экзамену будет проходить в рамках республиканского договора об интеграции при участии Французского управления по вопросам иммиграции и интеграции.

