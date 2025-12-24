Іноземці у Франції складатимуть новий обов’язковий іспит

Франція змінює підхід до інтеграції іноземців, які планують довготривале проживання або отримання громадянства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні урядового ресурсу Vaucluse Gouvernement.

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Нові правила передбачають запровадження обов’язкового іспиту з громадянської освіти та посилення вимог до знання французької мови.

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Нові вимоги для іноземців

З 1 січня 2026 року іноземці, які вперше подають заявку на багаторічну посвідку на проживання, карту резидента або громадянство, повинні будуть скласти іспит з громадянської освіти. Такі норми закріплені законом від 26 січня 2024 року про контроль імміграції та покращення інтеграції.

Документ стосується громадян третіх країн, які не входять до Європейського Союзу. Однією з ключових умов стане підтвердження рівня республіканської інтеграції та знання французької мови через отримання відповідного сертифіката.

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Підготовка та громадянський іспит

Окремим рішенням уряду від 15 липня 2025 року вимогу складання громадянського іспиту поширили і на кандидатів на французьке громадянство. Для підготовки до тестування Міністерство внутрішніх справ Франції запустило спеціальну онлайн-платформу з навчальними матеріалами.

"Нова система має сприяти кращому розумінню цінностей Республіки та ефективнішій інтеграції іноземців у французьке суспільство", — зазначають у французькому уряді.

Підготовка до іспиту відбуватиметься в межах республіканського договору про інтеграцію за участі Французького управління з питань імміграції та інтеграції.

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