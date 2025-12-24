Іноземці у Франції складатимуть новий обов’язковий іспит
Франція змінює підхід до інтеграції іноземців, які планують довготривале проживання або отримання громадянства.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні урядового ресурсу Vaucluse Gouvernement.
Нові правила передбачають запровадження обов’язкового іспиту з громадянської освіти та посилення вимог до знання французької мови.
Нові вимоги для іноземців
З 1 січня 2026 року іноземці, які вперше подають заявку на багаторічну посвідку на проживання, карту резидента або громадянство, повинні будуть скласти іспит з громадянської освіти. Такі норми закріплені законом від 26 січня 2024 року про контроль імміграції та покращення інтеграції.
Документ стосується громадян третіх країн, які не входять до Європейського Союзу. Однією з ключових умов стане підтвердження рівня республіканської інтеграції та знання французької мови через отримання відповідного сертифіката.
Підготовка та громадянський іспит
Окремим рішенням уряду від 15 липня 2025 року вимогу складання громадянського іспиту поширили і на кандидатів на французьке громадянство. Для підготовки до тестування Міністерство внутрішніх справ Франції запустило спеціальну онлайн-платформу з навчальними матеріалами.
"Нова система має сприяти кращому розумінню цінностей Республіки та ефективнішій інтеграції іноземців у французьке суспільство", — зазначають у французькому уряді.
Підготовка до іспиту відбуватиметься в межах республіканського договору про інтеграцію за участі Французького управління з питань імміграції та інтеграції.
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