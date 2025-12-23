У Нідерландах переглянули правила надання притулку іноземцям

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів зафіксувала суттєве скорочення частки схвалених заяв на надання притулку з початку 2025 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі нідерландського мовника NOS. Показник позитивних рішень знизився майже вдвічі порівняно з минулим роком.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За офіційними даними, від початку року до міграційних органів Нідерландів надійшло близько 38 тисяч первинних заяв. Приблизно 13 тисяч із них були задоволені, тоді як більшість отримала відмову. Торік рівень схвалення сягав 56%, нині він становить близько третини.

Також читайте: Уряд США пропонує нелегалам $3000 за добровільний виїзд

Чому зменшилась кількість схвалених заяв

У міграційній службі пояснюють зміну статистики переглядом підходів до розгляду окремих категорій заявників. Зокрема, з червня більшість прохань від громадян Сирії відхиляються. Після падіння режиму Башара Асада країна офіційно вважається безпечнішою для повернення.

Також серед причин називають подання заяв на притулок в інших державах Європейського Союзу. Це автоматично впливає на рішення нідерландської сторони відповідно до європейських правил.

Читайте також: Українських чоловіків-біженців хочуть виключити з системи надання житла у Нідерландах

Політика уряду щодо міграції

Окрему увагу в уряді Нідерландів приділяють контролю на кордоні. Влада вважає посилені заходи ефективними у стримуванні нелегальної міграції. Саме тому дію прикордонного контролю вирішили продовжити щонайменше до літа 2026 року.

У кабінеті міністрів наголошують, що міграційна політика має залишатися жорсткою, але відповідати міжнародним зобов’язанням країни. Водночас підходи до розгляду заяв і надалі коригуватимуть залежно від безпекової ситуації у країнах походження мігрантів.

Раніше ми повідомляли, що міністерка житлово-комунального господарства Нідерландів Мона Кейзер заявила про плани "якомога швидше" закрити пункти розміщення українських біженців, щойно у 2027 році закінчиться термін дії правил спеціального захисту Європейського Союзу.

Також читайте: В ЄC на 29% зросла кількість заяв на притулок від українців