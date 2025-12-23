В Нидерландах пересмотрели правила предоставления убежища иностранцам
Служба иммиграции и натурализации Нидерландов зафиксировала существенное сокращение доли одобренных заявлений о предоставлении убежища с начала 2025 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале нидерландского вещателя NOS. Показатель положительных решений снизился почти вдвое по сравнению с прошлым годом.
По официальным данным, с начала года в миграционные органы Нидерландов поступило около 38 тысяч первичных заявлений. Примерно 13 тысяч из них были удовлетворены, тогда как большинство получило отказ. В прошлом году уровень одобрения достигал 56%, сейчас он составляет около трети.
Почему уменьшилось количество одобренных заявлений
В миграционной службе объясняют изменение статистики пересмотром подходов к рассмотрению отдельных категорий заявителей. В частности, с июня большинство просьб от граждан Сирии отклоняются. После падения режима Башара Асада страна официально считается более безопасной для возвращения.
Также среди причин называют подачу заявлений на убежище в других государствах Европейского Союза. Это автоматически влияет на решение нидерландской стороны в соответствии с европейскими правилами.
Политика правительства в отношении миграции
Особое внимание в правительстве Нидерландов уделяют контролю на границе. Власти считают усиленные меры эффективными в сдерживании нелегальной миграции. Именно поэтому действие пограничного контроля решили продлить как минимум до лета 2026 года.
В кабинете министров подчеркивают, что миграционная политика должна оставаться жесткой, но соответствовать международным обязательствам страны. В то же время подходы к рассмотрению заявлений и в дальнейшем будут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью в странах происхождения мигрантов.
- Ранее мы сообщали, что министр жилищно-коммунального хозяйства Нидерландов Мона Кейзер заявила о планах "как можно скорее" закрыть пункты размещения украинских беженцев, как только в 2027 году истечет срок действия правил специальной защиты Европейского Союза.
