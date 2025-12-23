РУС
В Нидерландах пересмотрели правила предоставления убежища иностранцам

Нидерланды пересмотрят политику в отношении беженцев

Служба иммиграции и натурализации Нидерландов зафиксировала существенное сокращение доли одобренных заявлений о предоставлении убежища с начала 2025 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале нидерландского вещателя NOS. Показатель положительных решений снизился почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

По официальным данным, с начала года в миграционные органы Нидерландов поступило около 38 тысяч первичных заявлений. Примерно 13 тысяч из них были удовлетворены, тогда как большинство получило отказ. В прошлом году уровень одобрения достигал 56%, сейчас он составляет около трети.

Почему уменьшилось количество одобренных заявлений

В миграционной службе объясняют изменение статистики пересмотром подходов к рассмотрению отдельных категорий заявителей. В частности, с июня большинство просьб от граждан Сирии отклоняются. После падения режима Башара Асада страна официально считается более безопасной для возвращения.

Также среди причин называют подачу заявлений на убежище в других государствах Европейского Союза. Это автоматически влияет на решение нидерландской стороны в соответствии с европейскими правилами.

Политика правительства в отношении миграции

Особое внимание в правительстве Нидерландов уделяют контролю на границе. Власти считают усиленные меры эффективными в сдерживании нелегальной миграции. Именно поэтому действие пограничного контроля решили продлить как минимум до лета 2026 года.

В кабинете министров подчеркивают, что миграционная политика должна оставаться жесткой, но соответствовать международным обязательствам страны. В то же время подходы к рассмотрению заявлений и в дальнейшем будут корректироваться в зависимости от ситуации с безопасностью в странах происхождения мигрантов.

  • Ранее мы сообщали, что министр жилищно-коммунального хозяйства Нидерландов Мона Кейзер заявила о планах "как можно скорее" закрыть пункты размещения украинских беженцев, как только в 2027 году истечет срок действия правил специальной защиты Европейского Союза.

Біженець потребує допомоги в вивченні мови, наданні койки на ніч та з первинного працевлаштування протягом 6 місяців. Далі це соціальний паразит. І там таких тьма. Особливо прокацаплених з данєцко-луганскаго бассєйна... Війна відкрила їм безплатний "шлях на Захід", але халява завжди кінчається...
23.12.2025 00:56 Ответить
Ні, це відразу паразит для соціуму. Нелегальний іммігрант це подарунок судьби в порівнянні з легальним біженцем.
23.12.2025 08:48 Ответить
ну вот не нужно брехать, там большинство из западных регионов, которые и взрывов никогда не слышали. поздавали свои квартиры в аренду и уехали на халяву в европу. беженце нужно принимать только из тех регионов где идут военные действия, остальных на Х...
23.12.2025 09:04 Ответить
 
 