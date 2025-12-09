РУС
Молдова продлит временную защиту для беженцев из Украины

Молдова продлит защиту для украинских беженцев

Молдова продлит механизм временной защиты для беженцев из Украины.

Об этом пишет NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Молдова присоединилась к решению ЕС о продлении временной защиты до 4 марта 2027 года.

В МВД страны сообщили, что готовы и в дальнейшем "обеспечивать безопасные и эффективные условия для беженцев из Украины".

Там заверили, что продолжат сотрудничать с государственными учреждениями, местными властями и международными партнерами для реализации мер поддержки.

В то же время в Совете ЕС рассказали, что причины, по которым ввели временную защиту, остаются актуальными: ситуация в Украине, как и раньше, нестабильна и связана с серьезными рисками. И напомнили, что гуманитарная ситуация остается тяжелой, а большинство беженцев пока не могут вернуться домой.

Что предшествовало?

