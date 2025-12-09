Молдова продлит временную защиту для беженцев из Украины

Молдова продлит механизм временной защиты для беженцев из Украины.

Об этом пишет NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Молдова присоединилась к решению ЕС о продлении временной защиты до 4 марта 2027 года.

В МВД страны сообщили, что готовы и в дальнейшем "обеспечивать безопасные и эффективные условия для беженцев из Украины".

Читайте: В Нидерландах планируют закрыть центры для украинских беженцев в 2027 году

Там заверили, что продолжат сотрудничать с государственными учреждениями, местными властями и международными партнерами для реализации мер поддержки.

В то же время в Совете ЕС рассказали, что причины, по которым ввели временную защиту, остаются актуальными: ситуация в Украине, как и раньше, нестабильна и связана с серьезными рисками. И напомнили, что гуманитарная ситуация остается тяжелой, а большинство беженцев пока не могут вернуться домой.

Читайте: ЕС освободил Польшу от приема мигрантов

Что предшествовало?

Известно, что ЕС в сентябре вынес рекордное количество решений о временной защите украинцев.

Из около 7 млн украинцев, находящихся за границей в результате полномасштабной войны России против Украины, 4,6 млн имеют статус временной защиты в странах Европейского Союза.

Читайте: Минсоцполитики разрабатывает "кейс-менеджмент возвращения" украинцев из-за границы