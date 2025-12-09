Молдова продлит временную защиту для беженцев из Украины
Молдова продлит механизм временной защиты для беженцев из Украины.
Об этом пишет NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Молдова присоединилась к решению ЕС о продлении временной защиты до 4 марта 2027 года.
В МВД страны сообщили, что готовы и в дальнейшем "обеспечивать безопасные и эффективные условия для беженцев из Украины".
Там заверили, что продолжат сотрудничать с государственными учреждениями, местными властями и международными партнерами для реализации мер поддержки.
В то же время в Совете ЕС рассказали, что причины, по которым ввели временную защиту, остаются актуальными: ситуация в Украине, как и раньше, нестабильна и связана с серьезными рисками. И напомнили, что гуманитарная ситуация остается тяжелой, а большинство беженцев пока не могут вернуться домой.
Что предшествовало?
- Известно, что ЕС в сентябре вынес рекордное количество решений о временной защите украинцев.
- Из около 7 млн украинцев, находящихся за границей в результате полномасштабной войны России против Украины, 4,6 млн имеют статус временной защиты в странах Европейского Союза.
