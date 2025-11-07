РУС
Новости Возвращение украинцев из-за границі
Минсоцполитики разрабатывает "кейс-менеджмент возвращения" украинцев из-за рубежа

Фото: gettyimages.com

Министерство социальной политики Украины разрабатывает систему "кейс-менеджмент возвращения" для помощи гражданам, которые решат вернуться из-за границы. Ожидается, что громады станут ключевыми партнерами для украинцев, которые будут возвращаться после завершения действия временной защиты в Евросоюзе в марте 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заместитель министра соцполитики Илона Гавронская заявила во время Всеукраинского форума лидеров социальных изменений.

Она сообщила, что Минсоцполитики готовится к марту 2027 года - это срок, до которого пока продлено действие директивы о временной защите для украинцев в странах ЕС.

Громады станут партнерами для людей, которые возвращаются

"Нам уже нужно готовиться к тому, чтобы люди имели возможность принять обоснованное решение, что они будут делать в случае, когда их временная защита будет переходить либо в национальные механизмы тех стран, в которых они сейчас находятся, либо они воспользуются программой добровольного возвращения. И именно громады станут партнерами для людей, которые возвращаются", - подчеркнула Гавронская.

Когда будет готов "кейс-менеджмент возвращения"

Заместитель министра соцполитики отметила, что в настоящее время разрабатывается "кейс-менеджмент возвращения".

"Он, скорее всего, будет готов не раньше конца следующего года, но как раз ближе к тому моменту, когда он будет нужен больше всего (в марте 2027 года, когда возможно окончание временной защиты для украинцев в странах ЕС. - Ред.)", - добавила она.

Напомним, по результатам второго этапа исследования компании Gradus Research доля украинцев, которые декларируют желание вернуться из стран ЕС, в 2025 году выросла до 64%.

Топ комментарии
+14
Це ж треба...Чергову херню обізвати довгим і незрозумілим словом "кейс-менеджмент".
07.11.2025 20:57 Ответить
07.11.2025 20:57 Ответить
+10
Давайте подробиці, нам так, чисто поржати🥳
07.11.2025 20:57 Ответить
07.11.2025 20:57 Ответить
+9
Коли клоуна вибирають в президенти, це не значить, що клоун стає президентом. Це значить, що країна перетворюється в цирк. В нашому випадку - в кривавий цирк.
07.11.2025 21:13 Ответить
07.11.2025 21:13 Ответить
Давайте подробиці, нам так, чисто поржати🥳
07.11.2025 20:57 Ответить
07.11.2025 20:57 Ответить
ЗСУ готове надати кейси для всіх хто повернеться з закордону. В мене в бригаді більше 2 тис. вільних посад, переважно піхотні, гранатометні, кулеметні, вогнеметні, є танкісти, мехводи, навідники, оператори БПЛА та НРК, розвідники, зв'язківці, тиловики, повара, медики, тобто вибір неймовірно широкий. Гарантуємо веселого тамаду та цікаві конкурси!
07.11.2025 21:06 Ответить
07.11.2025 21:06 Ответить
А пан Гриценко теж з вами?
07.11.2025 21:25 Ответить
07.11.2025 21:25 Ответить
О, чого це раптом? У нас не аеродром, у нас бойова бригада, а пан Гриценко, якщо я правильно пам'ятаю, авіаційний інженер.
07.11.2025 21:27 Ответить
07.11.2025 21:27 Ответить
Це ж ти Igor L ? Ти і Іван Суліма це талісмани цензора
07.11.2025 21:31 Ответить
07.11.2025 21:31 Ответить
Не знайомий з такими.
07.11.2025 21:33 Ответить
07.11.2025 21:33 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
07.11.2025 21:51 Ответить
07.11.2025 21:51 Ответить
Підкажіть, будь ласка, ви штабсбоцман чи Рав Самаль коментних військ?
07.11.2025 22:09 Ответить
07.11.2025 22:09 Ответить
Знаю я тебе. Ти знатний цензоровський воїн. Вас тут, реально, бригада диванно-зелених вояк
07.11.2025 21:45 Ответить
07.11.2025 21:45 Ответить
Мабуть вам потрібно звернутися до можновладців та їх дітей з цією пропозицією, можливо хтось і приєднається.
07.11.2025 21:50 Ответить
07.11.2025 21:50 Ответить
07.11.2025 21:58 Ответить
07.11.2025 21:58 Ответить
21602 СЗЧ у жовтні 2025 - Ігор Луценко -сміємося далі?Або - кава в Криму?
07.11.2025 22:14 Ответить
07.11.2025 22:14 Ответить
А для тих, хто нікуди не виїзжав та мужньо переносив всі негаразди, підтримував військо донатами, повсякденною працею - для них хто стане партнером? Чи вони і так свої "цукерки" отримали майже за чотири роки - у вигляді постійного стресу, відсутності заробітку, переслідувань тцк, космічних цін на все, т.д?
07.11.2025 22:11 Ответить
07.11.2025 22:11 Ответить
Це ж треба...Чергову херню обізвати довгим і незрозумілим словом "кейс-менеджмент".
07.11.2025 20:57 Ответить
07.11.2025 20:57 Ответить
виделено грошей під проект -- До ....уя.

Зроблено: - надруковані брошури, та реклама по тв.

Усі задоволені.
07.11.2025 21:00 Ответить
07.11.2025 21:00 Ответить
Фоточка зе у гімнастЬОрці буде?
07.11.2025 21:17 Ответить
07.11.2025 21:17 Ответить
А хаб з аджендою буде створено, чи тільки проджект?
07.11.2025 21:02 Ответить
07.11.2025 21:02 Ответить
Чернишов вже "наповертав"... На декілька будинків собі.
07.11.2025 21:03 Ответить
07.11.2025 21:03 Ответить
щаззз ...беремо розбіг...зеленських 🤡 нах ..з пляжу ...а потім ми ще подумаємо ...можливо ...
07.11.2025 21:03 Ответить
07.11.2025 21:03 Ответить
кейс-менедмент верессучки повернення українців з польщі вже освоєно! подавайте фінансування на наступний, ще потужніший ))
07.11.2025 21:06 Ответить
07.11.2025 21:06 Ответить
Коли клоуна вибирають в президенти, це не значить, що клоун стає президентом. Це значить, що країна перетворюється в цирк. В нашому випадку - в кривавий цирк.
07.11.2025 21:13 Ответить
07.11.2025 21:13 Ответить
07.11.2025 21:28 Ответить
07.11.2025 21:28 Ответить
треба цей кейс забрати у чернишова і передати іншим: всі також погодяться приїхати, особливо 100 000 молодих люде1 18-22, які попвнили інші країни і до їбанутих дєрмаків ніколи не повернцуться!
07.11.2025 21:20 Ответить
07.11.2025 21:20 Ответить
Бомжевать надоест и приедут куда они денутся. Возможно небольшой % найдет себе пожилых спонсорш или мужей, не более того.
07.11.2025 21:29 Ответить
07.11.2025 21:29 Ответить
А тебе бомжевать ещё не надоело?
07.11.2025 22:04 Ответить
07.11.2025 22:04 Ответить
Сферичного коня у вакуумі розробляє мінсоц.
07.11.2025 21:22 Ответить
07.11.2025 21:22 Ответить
)) і будуть натягувати на цього коня сідловидну поверхню (гіперболічний параболоїд) який буде оцифровувати федоров.
07.11.2025 21:37 Ответить
07.11.2025 21:37 Ответить
Півтора року купа хитрожопих нероб буде сидіти на сраці і перекладати папірці. Ото і вся їх допомога.....самим собі.
07.11.2025 21:23 Ответить
07.11.2025 21:23 Ответить
Ага, хтось з закордону повернеться в цю смердючу зелену клоаку...
07.11.2025 21:34 Ответить
07.11.2025 21:34 Ответить
Багато спеціально повернуться, щоб подивитись, шо ж то таке, отой кейс-менеджмент )))
07.11.2025 21:43 Ответить
07.11.2025 21:43 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZVyBDLDVEkk0sq457u64uEeV6pTDotorw7eTW1BUCUYAOI7rNRH_BVrdaYoVOnJYnmqOI8_O8vXLyKOtJJpvdfr6xeajvv8hoOSIGG8dXZoHOHk5Lg4c4iA598vQqwASQe0EYG3y5p40RisUvLnnAvYWXn2YCu46AlrdWJqKS32ibPmVjnMVv5JA_GB8MoZspg Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZVyBDLDVEkk0sq457u64uEeV6pTDotorw7eTW1BUCUYAOI7rNRH_BVrdaYoVOnJYnmqOI8_O8vXLyKOtJJpvdfr6xeajvv8hoOSIGG8dXZoHOHk5Lg4c4iA598vQqwASQe0EYG3y5p40RisUvLnnAvYWXn2YCu46AlrdWJqKS32ibPmVjnMVv5JA_GB8MoZspg Олегом Хвощевским.

Миллионы украинцев,уехавших в Европу,чуть не умерли от зависти,узнавши,что тем кто остался в Украине,дадут по 1000 гривен(20евро)
07.11.2025 21:47 Ответить
07.11.2025 21:47 Ответить
Дефіцит суддів? У деяких судах працює лише 22% від необхідної кількості

https://censor.net/ua/news/3577527/maryna-barsuk-u-deyakyh-sudah-pratsyuye-lyshe-22-vid-neobhidnoyi-kilkosti-suddiv
07.11.2025 21:51 Ответить
07.11.2025 21:51 Ответить
А що куму Лєнки Зеленської - харківському жирафу Чернишову вже пробачили вкрадені мільярди на повернення Українців.???
07.11.2025 21:56 Ответить
07.11.2025 21:56 Ответить
Де логіка ? Спочатку випускають за кордон юнаків з 18 до 23 р , а потім розробляють "кейс --менеджмент їх повернення "
07.11.2025 22:06 Ответить
07.11.2025 22:06 Ответить
Как при Сталине, всех под конвоем. И в лагерь.
07.11.2025 22:11 Ответить
07.11.2025 22:11 Ответить
 
 