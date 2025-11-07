Минсоцполитики разрабатывает "кейс-менеджмент возвращения" украинцев из-за рубежа

Министерство социальной политики Украины разрабатывает систему "кейс-менеджмент возвращения" для помощи гражданам, которые решат вернуться из-за границы. Ожидается, что громады станут ключевыми партнерами для украинцев, которые будут возвращаться после завершения действия временной защиты в Евросоюзе в марте 2027 года.

об этом заместитель министра соцполитики Илона Гавронская заявила во время Всеукраинского форума лидеров социальных изменений.

Она сообщила, что Минсоцполитики готовится к марту 2027 года - это срок, до которого пока продлено действие директивы о временной защите для украинцев в странах ЕС.

Громады станут партнерами для людей, которые возвращаются

"Нам уже нужно готовиться к тому, чтобы люди имели возможность принять обоснованное решение, что они будут делать в случае, когда их временная защита будет переходить либо в национальные механизмы тех стран, в которых они сейчас находятся, либо они воспользуются программой добровольного возвращения. И именно громады станут партнерами для людей, которые возвращаются", - подчеркнула Гавронская.

Когда будет готов "кейс-менеджмент возвращения"

Заместитель министра соцполитики отметила, что в настоящее время разрабатывается "кейс-менеджмент возвращения".

"Он, скорее всего, будет готов не раньше конца следующего года, но как раз ближе к тому моменту, когда он будет нужен больше всего (в марте 2027 года, когда возможно окончание временной защиты для украинцев в странах ЕС. - Ред.)", - добавила она.

Напомним, по результатам второго этапа исследования компании Gradus Research доля украинцев, которые декларируют желание вернуться из стран ЕС, в 2025 году выросла до 64%.