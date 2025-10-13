РУС
Новости Возвращение украинцев из-за границі
433 11

64% украинцев за рубежом хотят вернуться домой, но 36% не верят в это на самом деле, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Доля украинцев, декларирующих желание вернуться из стран ЕС, в 2025 году возросла до 64%.

Об этом свидетельствуют результаты второго этапа исследования компании Gradus Research, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Это больше, чем в прошлом году (55%), но все еще ниже уровня 2023 года, когда таких было 75%.

64% украинцев за рубежом хотят вернуться домой

Исследователи отмечают, что нынешний рост показателя скорее отражает эмоциональное стремление, чем реальную готовность к возвращению. Многие украинцы хотят домой, однако не видят достаточных условий для этого - из-за экономических, безопасностных и социальных факторов.

"Украинцам все сложнее выбирать между эмоциональным желанием вернуться и объективными факторами, которые их сдерживают. Люди хотят домой, однако далеко не всегда видят для этого подходящие условия", - отмечают в Gradus Research.

В компании подчеркнули, что несмотря на усталость, адаптацию и жизнь вне родного дома, большинство украинцев продолжают поддерживать связь с родиной и следят за событиями в Украине.

Тиловики -нафронтники- ваш вихід ))
показать весь комментарий
13.10.2025 12:51 Ответить
А які претензії до тих, хто виїхав законно? От якщо виїхав законно, сидиш у Варшаві (не сцикливо) й мрієш повернутися в країну після війни, нафронтники до тебе питань не мають. А якщо сидиш шифруєшся десь у Києві (сцикливо) й мрієш повернутися в країну після війни, то мають.
показать весь комментарий
13.10.2025 12:56 Ответить
Якщо людина сидить у Києві - він вже в Україні. Куди він має повернутись?
показать весь комментарий
13.10.2025 13:01 Ответить
В країну після війни.
показать весь комментарий
13.10.2025 13:02 Ответить
свята правда ,хочемо ...але не при шоблі зеленського 🤡 !!!...
показать весь комментарий
13.10.2025 12:52 Ответить
От воно що.

99% хочуть додому, але 98% про це ще не знають
показать весь комментарий
13.10.2025 12:54 Ответить
Удивительно, но моя сестра хочет вернутся из Германии, потому что "тоска по дому съедает", но и-за недавнего обстрела, засомневалась...
показать весь комментарий
13.10.2025 12:55 Ответить
"Чувствую, шо на@ли, но вызить не могу"(с).
показать весь комментарий
13.10.2025 12:56 Ответить
який сенс повертатися в країну з меншою зарплатнею? зебіл зробив постріл в потилицю українській нації з цією безконтрольною еміграцією жінок та дітей.
показать весь комментарий
13.10.2025 12:57 Ответить
Я б також хотів одружився на Оксані з сусіднього села. Якби вона була 20-річною цицькастою молодицею з багатої сім'ї. А так - вибачте, не бачу достатніх умов для цього...
показать весь комментарий
13.10.2025 13:00 Ответить
хотят- верю, но не вернуться в злыдни
показать весь комментарий
13.10.2025 13:07 Ответить
 
 