64% украинцев за рубежом хотят вернуться домой, но 36% не верят в это на самом деле, - исследование. ИНФОГРАФИКА

Доля украинцев, декларирующих желание вернуться из стран ЕС, в 2025 году возросла до 64%.

Об этом свидетельствуют результаты второго этапа исследования компании Gradus Research, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Это больше, чем в прошлом году (55%), но все еще ниже уровня 2023 года, когда таких было 75%.

Исследователи отмечают, что нынешний рост показателя скорее отражает эмоциональное стремление, чем реальную готовность к возвращению. Многие украинцы хотят домой, однако не видят достаточных условий для этого - из-за экономических, безопасностных и социальных факторов.

"Украинцам все сложнее выбирать между эмоциональным желанием вернуться и объективными факторами, которые их сдерживают. Люди хотят домой, однако далеко не всегда видят для этого подходящие условия", - отмечают в Gradus Research.

В компании подчеркнули, что несмотря на усталость, адаптацию и жизнь вне родного дома, большинство украинцев продолжают поддерживать связь с родиной и следят за событиями в Украине.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ