64% українців за кордоном хочуть повернутися додому, але 36% не вірять у це насправді, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Частка українців, які декларують бажання повернутися з країн ЄС, у 2025 році зросла до 64%.

Це більше, ніж торік (55%), але все ще нижче рівня 2023 року, коли таких було 75%.

Дослідники зазначають, що нинішнє зростання показника радше відображає емоційне прагнення, ніж реальну готовність до повернення. Багато українців хочуть додому, однак не бачать достатніх умов для цього - через економічні, безпекові та соціальні фактори.

"Українцям дедалі складніше обирати між емоційним бажанням повернутися й об’єктивними чинниками, що їх стримують. Люди хочуть додому, проте далеко не завжди бачать для цього відповідні умови", - зазначають у Gradus Research.

У компанії підкреслили, що попри втому, адаптацію і життя поза рідним домом, більшість українців продовжують підтримувати зв’язок із батьківщиною та стежать за подіями в Україні.

