64% українців за кордоном хочуть повернутися додому, але 36% не вірять у це насправді, - дослідження. ІНФОГРАФІКА
Частка українців, які декларують бажання повернутися з країн ЄС, у 2025 році зросла до 64%.
Про це свідчать результати другого етапу дослідження компанії Gradus Research, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Це більше, ніж торік (55%), але все ще нижче рівня 2023 року, коли таких було 75%.
Дослідники зазначають, що нинішнє зростання показника радше відображає емоційне прагнення, ніж реальну готовність до повернення. Багато українців хочуть додому, однак не бачать достатніх умов для цього - через економічні, безпекові та соціальні фактори.
"Українцям дедалі складніше обирати між емоційним бажанням повернутися й об’єктивними чинниками, що їх стримують. Люди хочуть додому, проте далеко не завжди бачать для цього відповідні умови", - зазначають у Gradus Research.
У компанії підкреслили, що попри втому, адаптацію і життя поза рідним домом, більшість українців продовжують підтримувати зв’язок із батьківщиною та стежать за подіями в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
99% хочуть додому, але 98% про це ще не знають
Як же вони активно вчать мову країни, кули приїхали! Як активно прилаштовуються!
Це українську вони за все життя не могли вивчити.
Жіночки, особливо молоденькі, активно вояжують. Всю Європу об"їздили. Ті, що здають квартиру в Україні, на островах відпочивають.
Я не кажу, що це масово, але такі вояжі по Європі справді масові.
Наші все всюди знають. Всі транспорти, всі генделики та ресторани. Всі сири і всі вина. Потім активно обсирають країну, де мали прихисток.
Часто дорікають у дописах, що закордонні жінки не роблять манікюр, не доглянуті як жінки в Україні. Оце мене справді вкурвлює. Бо це правда. Бо я, за роки життя тут, не бажаю клеїти нігті-кігті, не малюю брови, не наклеюю вії. Бо це мені нафіг не всралося.
Оці й повернуться.
А нормальні люди вивчили мову вже працюють і х й повернуться.
Тч повернуться злодії і пенсіонери а роботящі зостануться там.
там вони на соціальці оплата норм теплого житла гроші на їжу медична допомога яку пенсіонерам треба багато
а у нас на пенсію медична допомога тіки на спалення бо й на поховання не досить
ГЕНОЦІД