Новини
1 234 19

64% українців за кордоном хочуть повернутися додому, але 36% не вірять у це насправді, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Частка українців, які декларують бажання повернутися з країн ЄС, у 2025 році зросла до 64%.

Про це свідчать результати другого етапу дослідження компанії Gradus Research, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Це більше, ніж торік (55%), але все ще нижче рівня 2023 року, коли таких було 75%. 

64% українців за кордоном хочуть повернутися додому

Дослідники зазначають, що нинішнє зростання показника радше відображає емоційне прагнення, ніж реальну готовність до повернення. Багато українців хочуть додому, однак не бачать достатніх умов для цього - через економічні, безпекові та соціальні фактори.

"Українцям дедалі складніше обирати між емоційним бажанням повернутися й об’єктивними чинниками, що їх стримують. Люди хочуть додому, проте далеко не завжди бачать для цього відповідні умови", - зазначають у Gradus Research.

У компанії підкреслили, що попри втому, адаптацію і життя поза рідним домом, більшість українців продовжують підтримувати зв’язок із батьківщиною та стежать за подіями в Україні.

Топ коментарі
+7
От воно що.

99% хочуть додому, але 98% про це ще не знають
13.10.2025 12:54 Відповісти
13.10.2025 12:54 Відповісти
+6
Я б також хотів одружився на Оксані з сусіднього села. Якби вона була 20-річною цицькастою молодицею з багатої сім'ї. А так - вибачте, не бачу достатніх умов для цього...
13.10.2025 13:00 Відповісти
13.10.2025 13:00 Відповісти
+3
Тиловики -нафронтники- ваш вихід ))
13.10.2025 12:51 Відповісти
13.10.2025 12:51 Відповісти
Тиловики -нафронтники- ваш вихід ))
13.10.2025 12:51 Відповісти
13.10.2025 12:51 Відповісти
А які претензії до тих, хто виїхав законно? От якщо виїхав законно, сидиш у Варшаві (не сцикливо) й мрієш повернутися в країну після війни, нафронтники до тебе питань не мають. А якщо сидиш шифруєшся десь у Києві (сцикливо) й мрієш повернутися в країну після війни, то мають.
13.10.2025 12:56 Відповісти
13.10.2025 12:56 Відповісти
Якщо людина сидить у Києві - він вже в Україні. Куди він має повернутись?
13.10.2025 13:01 Відповісти
13.10.2025 13:01 Відповісти
В країну після війни.
13.10.2025 13:02 Відповісти
13.10.2025 13:02 Відповісти
13.10.2025 13:20 Відповісти
13.10.2025 13:20 Відповісти
свята правда ,хочемо ...але не при шоблі зеленського 🤡 !!!...
13.10.2025 12:52 Відповісти
13.10.2025 12:52 Відповісти
От воно що.

99% хочуть додому, але 98% про це ще не знають
13.10.2025 12:54 Відповісти
13.10.2025 12:54 Відповісти
Удивительно, но моя сестра хочет вернутся из Германии, потому что "тоска по дому съедает", но и-за недавнего обстрела, засомневалась...
13.10.2025 12:55 Відповісти
13.10.2025 12:55 Відповісти
"Чувствую, шо на@ли, но вызить не могу"(с).
13.10.2025 12:56 Відповісти
13.10.2025 12:56 Відповісти
який сенс повертатися в країну з меншою зарплатнею? зебіл зробив постріл в потилицю українській нації з цією безконтрольною еміграцією жінок та дітей.
13.10.2025 12:57 Відповісти
13.10.2025 12:57 Відповісти
Я б також хотів одружився на Оксані з сусіднього села. Якби вона була 20-річною цицькастою молодицею з багатої сім'ї. А так - вибачте, не бачу достатніх умов для цього...
13.10.2025 13:00 Відповісти
13.10.2025 13:00 Відповісти
хотят- верю, но не вернуться в злыдни
13.10.2025 13:07 Відповісти
13.10.2025 13:07 Відповісти
ясєн пєнтіум, шо це дерьмаковські опроси )) але по опитуванням в тій же німеччині, 75% ні за яких умов повертатись не бажають!!! (зараз активують взвод зєлічкиних шавок, який відповідає за тему "повернення") ))
13.10.2025 13:10 Відповісти
13.10.2025 13:10 Відповісти
Не толерую чоловіків, що здриснули за кордон.
Як же вони активно вчать мову країни, кули приїхали! Як активно прилаштовуються!
Це українську вони за все життя не могли вивчити.

Жіночки, особливо молоденькі, активно вояжують. Всю Європу об"їздили. Ті, що здають квартиру в Україні, на островах відпочивають.
Я не кажу, що це масово, але такі вояжі по Європі справді масові.
Наші все всюди знають. Всі транспорти, всі генделики та ресторани. Всі сири і всі вина. Потім активно обсирають країну, де мали прихисток.
Часто дорікають у дописах, що закордонні жінки не роблять манікюр, не доглянуті як жінки в Україні. Оце мене справді вкурвлює. Бо це правда. Бо я, за роки життя тут, не бажаю клеїти нігті-кігті, не малюю брови, не наклеюю вії. Бо це мені нафіг не всралося.
13.10.2025 13:16 Відповісти
13.10.2025 13:16 Відповісти
є таке але ці люди не отримують соціалки а тратять гроши привезені з України так і до війни так було.
Оці й повернуться.
А нормальні люди вивчили мову вже працюють і х й повернуться.
Тч повернуться злодії і пенсіонери а роботящі зостануться там.
13.10.2025 13:52 Відповісти
13.10.2025 13:52 Відповісти
Будет наоборот. Мужики уедут в Европу к жонам и детям.
13.10.2025 13:37 Відповісти
13.10.2025 13:37 Відповісти
И в эту куйню опять "верится". Но только тем, у кого за 6 лет так и не выросли мозги.
13.10.2025 13:40 Відповісти
13.10.2025 13:40 Відповісти
всі хочуть в країну мрій. а якого хера тоді молоді хлопці їдуть з України, ці опитування як і рейтинги боневтіка - *******
13.10.2025 13:58 Відповісти
13.10.2025 13:58 Відповісти
найжахливіше біде пенсіонерам їх то випруть
там вони на соціальці оплата норм теплого житла гроші на їжу медична допомога яку пенсіонерам треба багато
а у нас на пенсію медична допомога тіки на спалення бо й на поховання не досить
ГЕНОЦІД
13.10.2025 13:58 Відповісти
13.10.2025 13:58 Відповісти
 
 