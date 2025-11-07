Мінсоцполітики розробляє "кейс-менеджмент повернення" українців з-за кордону

Міністерство соціальної політики України розробляє систему "кейс-менеджмент повернення" для допомоги громадянам, які вирішать повернутися з-за кордону. Очікується, що громади стануть ключовими партнерами для українців, які повертатимуться після завершення дії тимчасового захисту в Євросоюзі у березні 2027 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заступниця міністра соцполітики Ілона Гавронська заявила під час Всеукраїнського форуму лідерів соціальних змін.

‎Вона поінформувала, що Мінсоцполітики готується до березня 2027 року - це термін, до якого наразі продовжено дію директиви про тимчасовий захист для українців у країнах ЄС. ‎

Також читайте: Ірландія розглядає скорочення терміну надання державного житла для українських біженців, - ЗМІ

Громади стануть партнерами для людей, які повертаються

"Нам вже потрібно готуватися до того, щоб люди мали можливість прийняти поінформоване рішення, що вони роблять у випадку, коли їхній тимчасовий захист буде переходити або в національні механізми тих країн, у яких вони зараз перебувають, або вони скористаються програмою добровільного повернення. І саме громади стануть партнерами для людей, які повертаються", - підкреслила Гавронська.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Коли буде готовий "кейс-менеджмент повернення"

‎Заступниця міністра соцполітики зазначила, що наразі розробляється "кейс-менеджмент повернення".

‎"Він, скоріше за все, буде готовий не раніше кінця наступного року, але якраз ближче до того моменту, коли він буде потрібен найбільше (у березні 2027 року, коли можливе закінчення тимчасового захисту для українців у країнах ЄС - ред.)", - додала вона. ‎

Також читайте: Прем’єр Баварії закликав скоротити в’їзд молодих українців до Німеччини

Нагадаємо, за результатами другого етапу дослідження компанії Gradus Research частка українців, які декларують бажання повернутися з країн ЄС, у 2025 році зросла до 64%.