УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6373 відвідувача онлайн
Новини Повернення українців із-за кордону
4 801 56

Мінсоцполітики розробляє "кейс-менеджмент повернення" українців з-за кордону

Мінсоцполітики розробляє "кейс-менеджмент повернення" українців з-за кордону
Фото: gettyimages.com

Міністерство соціальної політики України розробляє систему "кейс-менеджмент повернення" для допомоги громадянам, які вирішать повернутися з-за кордону. Очікується, що громади стануть ключовими партнерами для українців, які повертатимуться після завершення дії тимчасового захисту в Євросоюзі у березні 2027 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заступниця міністра соцполітики Ілона Гавронська заявила під час Всеукраїнського форуму лідерів соціальних змін.

‎Вона поінформувала, що Мінсоцполітики готується до березня 2027 року - це термін, до якого наразі продовжено дію директиви про тимчасовий захист для українців у країнах ЄС. ‎

Також читайте: Ірландія розглядає скорочення терміну надання державного житла для українських біженців, - ЗМІ

Громади стануть партнерами для людей, які повертаються

"Нам вже потрібно готуватися до того, щоб люди мали можливість прийняти поінформоване рішення, що вони роблять у випадку, коли їхній тимчасовий захист буде переходити або в національні механізми тих країн, у яких вони зараз перебувають, або вони скористаються програмою добровільного повернення. І саме громади стануть партнерами для людей, які повертаються", - підкреслила Гавронська.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Коли буде готовий "кейс-менеджмент повернення"

‎Заступниця міністра соцполітики зазначила, що наразі розробляється "кейс-менеджмент повернення".

‎"Він, скоріше за все, буде готовий не раніше кінця наступного року, але якраз ближче до того моменту, коли він буде потрібен найбільше (у березні 2027 року, коли можливе закінчення тимчасового захисту для українців у країнах ЄС - ред.)", - додала вона. ‎

Також читайте: Прем’єр Баварії закликав скоротити в’їзд молодих українців до Німеччини

Нагадаємо, за результатами другого етапу дослідження компанії Gradus Research частка українців, які декларують бажання повернутися з країн ЄС, у 2025 році зросла до 64%.

Автор: 

біженці (2040) Міністерство соціальної політики (1291)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Мінсоцполітики розробляє "кейс-менеджмент повернення" українців з-за кордону
===============
Це ж треба...Чергову херню обізвати довгим і незрозумілим словом "кейс-менеджмент".
показати весь коментар
07.11.2025 20:57 Відповісти
+30
Коли клоуна вибирають в президенти, це не значить, що клоун стає президентом. Це значить, що країна перетворюється в цирк. В нашому випадку - в кривавий цирк.
показати весь коментар
07.11.2025 21:13 Відповісти
+21
Давайте подробиці, нам так, чисто поржати🥳
показати весь коментар
07.11.2025 20:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте подробиці, нам так, чисто поржати🥳
показати весь коментар
07.11.2025 20:57 Відповісти
ЗСУ готове надати кейси для всіх хто повернеться з закордону. В мене в бригаді більше 2 тис. вільних посад, переважно піхотні, гранатометні, кулеметні, вогнеметні, є танкісти, мехводи, навідники, оператори БПЛА та НРК, розвідники, зв'язківці, тиловики, повара, медики, тобто вибір неймовірно широкий. Гарантуємо веселого тамаду та цікаві конкурси!
показати весь коментар
07.11.2025 21:06 Відповісти
А пан Гриценко теж з вами?
показати весь коментар
07.11.2025 21:25 Відповісти
О, чого це раптом? У нас не аеродром, у нас бойова бригада, а пан Гриценко, якщо я правильно пам'ятаю, авіаційний інженер.
показати весь коментар
07.11.2025 21:27 Відповісти
Це ж ти Igor L ? Ти і Іван Суліма це талісмани цензора
показати весь коментар
07.11.2025 21:31 Відповісти
Не знайомий з такими.
показати весь коментар
07.11.2025 21:33 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.11.2025 21:51 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, ви штабсбоцман чи Рав Самаль коментних військ?
показати весь коментар
07.11.2025 22:09 Відповісти
Знаю я тебе. Ти знатний цензоровський воїн. Вас тут, реально, бригада диванно-зелених вояк
показати весь коментар
07.11.2025 21:45 Відповісти
Мабуть вам потрібно звернутися до можновладців та їх дітей з цією пропозицією, можливо хтось і приєднається.
показати весь коментар
07.11.2025 21:50 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2025 21:58 Відповісти
21602 СЗЧ у жовтні 2025 - Ігор Луценко -сміємося далі?Або - кава в Криму?
показати весь коментар
07.11.2025 22:14 Відповісти
А для тих, хто нікуди не виїзжав та мужньо переносив всі негаразди, підтримував військо донатами, повсякденною працею - для них хто стане партнером? Чи вони і так свої "цукерки" отримали майже за чотири роки - у вигляді постійного стресу, відсутності заробітку, переслідувань тцк, космічних цін на все, т.д?
показати весь коментар
07.11.2025 22:11 Відповісти
А для тих хто втратив все та винаймав житло за космічні гроши?
показати весь коментар
07.11.2025 22:37 Відповісти
Це різні категорії громадян.
Ті, хто щось втратили, заявляють про це - збирають і подають доки. Нє ?

Усі інші - "туристи", бо вирішили скористатися можливістю.
Є знайомі, мали проблеми. Гайнули до Європи як біженці, тут усе майно продали. Всьо.
показати весь коментар
08.11.2025 05:40 Відповісти
Подай в суд на росісю (за руйнування) + на Україну (за незахист) і отримай компенсацію. Не маєш бажання тим займатись - сиди там де сидиш і тут не з'являйся. Зі стадом усяких біженців, ухилянтів, пловців через Тису носитись як з дітьми - да пішли ви *****
показати весь коментар
08.11.2025 06:43 Відповісти
Їм пох*й на всіх. Нікого вони повертати не будуть
показати весь коментар
07.11.2025 22:37 Відповісти
Ну чоловіки їм потрібні це зрозуміло навіщо.
показати весь коментар
07.11.2025 22:44 Відповісти
Ну чого так песимістично, Чернишова ж повернули...
показати весь коментар
08.11.2025 00:18 Відповісти
На таких умовах і я повернусь
показати весь коментар
08.11.2025 07:40 Відповісти
Мінсоцполітики розробляє "кейс-менеджмент повернення" українців з-за кордону
===============
Це ж треба...Чергову херню обізвати довгим і незрозумілим словом "кейс-менеджмент".
показати весь коментар
07.11.2025 20:57 Відповісти
А насправді маємо - ваш нік.

Без образ
показати весь коментар
08.11.2025 10:31 Відповісти
виделено грошей під проект -- До ....уя.

Зроблено: - надруковані брошури, та реклама по тв.

Усі задоволені.
показати весь коментар
07.11.2025 21:00 Відповісти
Фоточка зе у гімнастЬОрці буде?
показати весь коментар
07.11.2025 21:17 Відповісти
А хаб з аджендою буде створено, чи тільки проджект?
показати весь коментар
07.11.2025 21:02 Відповісти
Чернишов вже "наповертав"... На декілька будинків собі.
показати весь коментар
07.11.2025 21:03 Відповісти
щаззз ...беремо розбіг...зеленських 🤡 нах ..з пляжу ...а потім ми ще подумаємо ...можливо ...
показати весь коментар
07.11.2025 21:03 Відповісти
кейс-менедмент верессучки повернення українців з польщі вже освоєно! подавайте фінансування на наступний, ще потужніший ))
показати весь коментар
07.11.2025 21:06 Відповісти
Коли клоуна вибирають в президенти, це не значить, що клоун стає президентом. Це значить, що країна перетворюється в цирк. В нашому випадку - в кривавий цирк.
показати весь коментар
07.11.2025 21:13 Відповісти
треба цей кейс забрати у чернишова і передати іншим: всі також погодяться приїхати, особливо 100 000 молодих люде1 18-22, які попвнили інші країни і до їбанутих дєрмаків ніколи не повернцуться!
показати весь коментар
07.11.2025 21:20 Відповісти
Бомжевать надоест и приедут куда они денутся. Возможно небольшой % найдет себе пожилых спонсорш или мужей, не более того.
показати весь коментар
07.11.2025 21:29 Відповісти
А тебе бомжевать ещё не надоело?
показати весь коментар
07.11.2025 22:04 Відповісти
Прокомментируй свою жилищную ситуацию во Франции.
показати весь коментар
08.11.2025 14:45 Відповісти
Жилщная ситуация прекрасная, живу в квартире с двумя спальнями, арендную плату и коммунальные услуги не плачу, всё на шару.
показати весь коментар
08.11.2025 15:26 Відповісти
Поздравляю! Нагинаем буржуинов по нашенскому! Однако более интересны детали , сколько человек с тобой там живёт, сколько ждал что бы заселиться, на каких условиях этот весь праздник ( типа пока безработный, или доход не превысил там что то, или ещё что-то), и интересно, как дела с человеческим видом на жительство, много ли пополучало за 4 года без женитьб/замужеств
показати весь коментар
09.11.2025 02:15 Відповісти
А ты из какой буржуинской страны сбежал?
На рассии сейчас что, коммунизм или дикий капитализм? За что боролся Членин? За олигархат?
А детали такие: живёт со мной аж один человек - жена, заселился сразу с самолёта в свежеотремонтированную квартиру, условия всего праздника: живи по факту и всё, есть небольшая денежная и материальная помощь. ВНЖ получают без женитьб/замужеств через год как работающие человеки, так и пенсы.
показати весь коментар
09.11.2025 08:25 Відповісти
Сферичного коня у вакуумі розробляє мінсоц.
показати весь коментар
07.11.2025 21:22 Відповісти
)) і будуть натягувати на цього коня сідловидну поверхню (гіперболічний параболоїд) який буде оцифровувати федоров.
показати весь коментар
07.11.2025 21:37 Відповісти
Півтора року купа хитрожопих нероб буде сидіти на сраці і перекладати папірці. Ото і вся їх допомога.....самим собі.
показати весь коментар
07.11.2025 21:23 Відповісти
Ага, хтось з закордону повернеться в цю смердючу зелену клоаку...
показати весь коментар
07.11.2025 21:34 Відповісти
Багато спеціально повернуться, щоб подивитись, шо ж то таке, отой кейс-менеджмент )))
показати весь коментар
07.11.2025 21:43 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZVyBDLDVEkk0sq457u64uEeV6pTDotorw7eTW1BUCUYAOI7rNRH_BVrdaYoVOnJYnmqOI8_O8vXLyKOtJJpvdfr6xeajvv8hoOSIGG8dXZoHOHk5Lg4c4iA598vQqwASQe0EYG3y5p40RisUvLnnAvYWXn2YCu46AlrdWJqKS32ibPmVjnMVv5JA_GB8MoZspg Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZVyBDLDVEkk0sq457u64uEeV6pTDotorw7eTW1BUCUYAOI7rNRH_BVrdaYoVOnJYnmqOI8_O8vXLyKOtJJpvdfr6xeajvv8hoOSIGG8dXZoHOHk5Lg4c4iA598vQqwASQe0EYG3y5p40RisUvLnnAvYWXn2YCu46AlrdWJqKS32ibPmVjnMVv5JA_GB8MoZspg Олегом Хвощевским.

Миллионы украинцев,уехавших в Европу,чуть не умерли от зависти,узнавши,что тем кто остался в Украине,дадут по 1000 гривен(20евро)
показати весь коментар
07.11.2025 21:47 Відповісти
А що куму Лєнки Зеленської - харківському жирафу Чернишову вже пробачили вкрадені мільярди на повернення Українців.???
показати весь коментар
07.11.2025 21:56 Відповісти
Де логіка ? Спочатку випускають за кордон юнаків з 18 до 23 р , а потім розробляють "кейс --менеджмент їх повернення "
показати весь коментар
07.11.2025 22:06 Відповісти
зелена логіка - здати Україну *****, бо оманський договір нікуди не дівся.
показати весь коментар
07.11.2025 23:12 Відповісти
Как при Сталине, всех под конвоем. И в лагерь.
показати весь коментар
07.11.2025 22:11 Відповісти
Обычно под такими заумными словами прячется особо тупая хрень, по крайней мере у нас в Украине
показати весь коментар
07.11.2025 22:17 Відповісти
Скока денег? Скока быков "на брони"?
показати весь коментар
07.11.2025 22:43 Відповісти
Ну это уже где-то десятое упоминание разработки процесса возвращения. Теперь его решили спихнуть на громады)
показати весь коментар
07.11.2025 23:12 Відповісти
Для этого создадут еще сотню министерств потужной незламності? Где у каждого потужного менеджера будет не меньше десятка чуть менее потужных помощников. Лучший кейс-менеджмент это компетентные чиновники и реформы, а также поднятие экономики в первую и последнюю очередь. Когда народец увидит что у власти не клоуны и страна растет экономически, сразу поедут обратно на неньку. А пока ригозелено клоуны тут строят рашку 2.0 отсюда будут вывозить детей и будут выезжать сами. Ну, адекватные, кроме тех, у которых тут какое-то корыто
показати весь коментар
07.11.2025 23:44 Відповісти
Коли сміятися?......
показати весь коментар
08.11.2025 02:18 Відповісти
Зтикнувся з тою шоблою мінсоцполітикі після звільнення з ЗСУ. Треба краще розробити кейс-менеджмент вивезення цього міністерства З України у повному складі (навіть прибиральниць). Краще в океан і затопити корабель.
показати весь коментар
08.11.2025 06:46 Відповісти
... назва ідеї патужна ,по агліцькому, аж страшно .
показати весь коментар
08.11.2025 10:09 Відповісти
 
 