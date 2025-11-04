Ірландія розглядає скорочення терміну надання державного житла для українських біженців, - ЗМІ

Міністр юстиції Ірландії Джим О'Каллаган заявив, що термін перебування українських біженців у державному житлі буде розглянуто. Цей термін можуть скоротити з 90 до 30 днів.

Скільки українців проживає в Ірландії?

З 2022 року в Ірландію прибуло понад 100 тисяч українців, наразі в країні проживає близько 80 тисяч осіб.

За даними Міністерства юстиції, щодня до Ірландії приїжджають щонайменше 50 громадян України.

Кількість українців, які прибують, зросла після того, як Україна дозволила чоловікам 18-22 років виїжджати за кордон.

У міністерстві кажуть, що до кінця листопада можливості системи розміщення можуть бути вичерпані.

"Наразі, якщо ви прибуваєте до Ірландії, ви отримуєте 90 днів проживання, і нам просто потрібно буде врахувати ці фактори, щоб переконатися, що є достатньо місць для людей, які приїжджають, тому що ми не можемо надавати житло безкінечно", - сказав О'Каллаган.

Скорочення термінів перебування у державному житлі

Окрім скорочення, термінів розміщення розглядається відмова в наданні житла тим, хто прибув через другу країну або раніше отримав тимчасовий захист в іншій країні ЄС.

Зміни можуть торкнутися і системи виплат за визнанням витрат на проживання - наразі особи, які приймають біженців, отримують неоподатковувану виплату у розмірі 600 євро.

Водночас генеральний директор Ірландської ради у справах біженців Нік Хендерсон висловив занепокоєння наслідками таких змін, наголосивши, що українці не мають доступу до соціального житла і житлової допомоги, і скоротити термін надання житла до 30 днів буде дуже складно.

Занепокоєння щодо цього висловлюють і представники української громади. На їхню думку, пошук житла за один місяць - це досить складне завдання.

