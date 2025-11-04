Ирландия рассматривает сокращение срока предоставления государственного жилья для украинских беженцев, - СМИ

Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган заявил, что срок пребывания украинских беженцев в государственном жилье будет рассмотрен. Этот срок могут сократить с 90 до 30 дней.

Сколько украинцев проживает в Ирландии?

С 2022 года в Ирландию прибыло более 100 тысяч украинцев, сейчас в стране проживает около 80 тысяч человек.

По данным Министерства юстиции, ежедневно в Ирландию приезжают не менее 50 граждан Украины.

Количество прибывающих украинцев возросло после того, как Украина разрешила мужчинам 18-22 лет выезжать за границу.

В министерстве говорят, что до конца ноября возможности системы размещения могут быть исчерпаны.

"Сейчас, если вы прибываете в Ирландию, вы получаете 90 дней проживания, и нам просто нужно будет учесть эти факторы, чтобы убедиться, что есть достаточно мест для людей, которые приезжают, потому что мы не можем предоставлять жилье бесконечно", - сказал О'Каллаган.

Сокращение сроков пребывания в государственном жилье

Кроме сокращения сроков размещения, рассматривается отказ в предоставлении жилья тем, кто прибыл через вторую страну или ранее получил временную защиту в другой стране ЕС.

Изменения могут коснуться и системы выплат по признанию расходов на проживание - в настоящее время лица, принимающие беженцев, получают необлагаемую налогом выплату в размере 600 евро.

В то же время генеральный директор Ирландского совета по делам беженцев Ник Хендерсон выразил обеспокоенность последствиями таких изменений, отметив, что украинцы не имеют доступа к социальному жилью и жилищной помощи, и сократить срок предоставления жилья до 30 дней будет очень сложно.

Обеспокоенность по этому поводу выражают и представители украинской громады. По их мнению, поиск жилья за один месяц - это достаточно сложная задача.

