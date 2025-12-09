Молдова продовжить тимчасовий захист для біженців з України
Молдова продовжить механізм тимчасового захисту для біженців з України.
Про це пише NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Молдова приєдналася до рішення ЄС щодо продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року.
У МВС країни повідомили, що готові й надалі "забезпечувати безпечні та ефективні умови для біженців із України".
Там запевнили, що продовжать співпрацювати з державними установами, місцевою владою та міжнародними партнерами для реалізації заходів підтримки.
Водночас у Раді ЄС розповіли, що причини, через які запровадили тимчасовий захист, залишаються актуальними: ситуація в Україні, як і раніше, нестабільна та пов'язана із серйозними ризиками. І нагадали, що гуманітарна ситуація залишається важкою, а більшість біженців поки не можуть повернутися додому.
Що передувало?
- Відомо, що ЄС у вересні надав рекордну кількість рішень про тимчасовий захист українців.
- Із близько 7 млн українців, які перебувають за кордоном унаслідок повномасштабної війни Росії проти України, 4,6 млн мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль