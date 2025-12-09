Молдова продовжить тимчасовий захист для біженців з України

Молдова продовжить механізм тимчасового захисту для біженців з України.

Про це пише NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Молдова приєдналася до рішення ЄС щодо продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року.

У МВС країни повідомили, що готові й надалі "забезпечувати безпечні та ефективні умови для біженців із України".

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Там запевнили, що продовжать співпрацювати з державними установами, місцевою владою та міжнародними партнерами для реалізації заходів підтримки.

Водночас у Раді ЄС розповіли, що причини, через які запровадили тимчасовий захист, залишаються актуальними: ситуація в Україні, як і раніше, нестабільна та пов'язана із серйозними ризиками. І нагадали, що гуманітарна ситуація залишається важкою, а більшість біженців поки не можуть повернутися додому.

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Що передувало?

Відомо, що ЄС у вересні надав рекордну кількість рішень про тимчасовий захист українців.

Із близько 7 млн українців, які перебувають за кордоном унаслідок повномасштабної війни Росії проти України, 4,6 млн мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

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