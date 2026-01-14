РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11569 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы
629 9

ЕС принял предложения по кредиту Украине на €90 млрд: две трети пойдут на поддержку ВСУ

єс

Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, решение реализует договоренность, достигнутую осенью 2025 года, а также подтвержденную Европейским советом в декабре, о стабильном и предсказуемом финансировании Украины.

"Мы все стремимся к миру для Украины, а для этого Украина должна быть в позиции силы. Именно поэтому осенью мы пришли к соглашению, что обеспечим покрытие финансовых потребностей Украины - как военных, так и бюджетных - на 2026 и 2027 годы... Мы предоставим Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы", - заявила фон дер Ляйен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стубб и экс-премьер Италии Драги рассматриваются как спецпосланцы ЕС для переговоров с Путиным по Украине, - Politico

Финансирование будет осуществляться в рамках механизма усиленного сотрудничества (enhanced cooperation) с участием 24 из 27 государств-членов ЕС.

Средства будут распределены на две части:

  • 30 млрд евро — бюджетная поддержка Украины;

  • 60 млрд евро — военная поддержка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия и Швеция предлагают ЕС ввести пошлины на все товары и услуги из России, - Yle

Законодательный пакет, принятый 14 января, предусматривает:

  • создание нового займа для Украины на сумму 90 млрд евро на основании ст. 212 ДФЕС;

  • внесение изменений в Регламент о Ukraine Facility как одном из инструментов реализации бюджетной помощи;

  • внесение изменений в Регламент о Многолетней финансовой рамке (ст. 312 ДФЕС) для покрытия займа за счет бюджетного запаса ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина начала использовать европейскую систему высот вместо российской. Что это означает?

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля, - Euractiv

Автор: 

кредит (2395) Евросоюз (18052)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Тель-Авіві сьогодні свято.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:31 Ответить
Продавці Бентлі і передавачі "двушок на Мацкву" зараз

показать весь комментарий
14.01.2026 13:35 Ответить
Підніміть вже нарешті грошове забезпечення військовим!
показать весь комментарий
14.01.2026 13:37 Ответить
Хоча б компенсацію за контракти, про яку вже пів року говорять, а толку ноль, а підписувати заставляють все агресивніше і агресивніше.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:41 Ответить
Оце хфьодорову фартить.
Щей грошей насипали мішок.
Хфьодоров досвідчений мародер. Хфьодоров добре знає, пристроїти 60 млрд.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:42 Ответить
О бабоси на чергові "Фламінги" будуть!!))
показать весь комментарий
14.01.2026 14:04 Ответить
Бюджетна підтримка ,це що?? Чергове підвищення утримання ВРУ,ГПУ та т.ін. !!))
показать весь комментарий
14.01.2026 14:06 Ответить
кто эти кредиты будет отдавать?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:29 Ответить
они дают недостаточно, чтобы выиграть войну, а только чтобы загнать Украину в яму кредитную. И удерживают буфер с Россией и Украинцы должны страдать. Вот что происходит, когда власть не Украинская, а бандиты которые продают Украину и России и Западу.
показать весь комментарий
14.01.2026 14:31 Ответить
 
 