ЕС принял предложения по кредиту Украине на €90 млрд: две трети пойдут на поддержку ВСУ

Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По ее словам, решение реализует договоренность, достигнутую осенью 2025 года, а также подтвержденную Европейским советом в декабре, о стабильном и предсказуемом финансировании Украины.

"Мы все стремимся к миру для Украины, а для этого Украина должна быть в позиции силы. Именно поэтому осенью мы пришли к соглашению, что обеспечим покрытие финансовых потребностей Украины - как военных, так и бюджетных - на 2026 и 2027 годы... Мы предоставим Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы", - заявила фон дер Ляйен.

Финансирование будет осуществляться в рамках механизма усиленного сотрудничества (enhanced cooperation) с участием 24 из 27 государств-членов ЕС.

Средства будут распределены на две части:

30 млрд евро — бюджетная поддержка Украины;

60 млрд евро — военная поддержка.

Законодательный пакет, принятый 14 января, предусматривает:

создание нового займа для Украины на сумму 90 млрд евро на основании ст. 212 ДФЕС;

внесение изменений в Регламент о Ukraine Facility как одном из инструментов реализации бюджетной помощи;

внесение изменений в Регламент о Многолетней финансовой рамке (ст. 312 ДФЕС) для покрытия займа за счет бюджетного запаса ЕС.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

