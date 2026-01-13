Финляндия и Швеция предлагают ЕС ввести пошлины на все товары и услуги из России, - Yle
Финляндия и Швеция призвали Евросоюз ввести таможенные пошлины на все товары и услуги из России, а также усилить экспортные и энергетические ограничения.
Об этом заявили министры иностранных дел Финляндии и Швеции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Кроме пошлин, страны предлагают ввести новые экспортные ограничения для России. В частности, речь идет о полном запрете импорта российских удобрений в Евросоюз и полном запрете экспорта предметов роскоши из ЕС в Россию.
Также Финляндия и Швеция выступают за полный запрет обслуживания в портах ЕС судов, которые перевозят нефть, газ или уголь из российских портов.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что угроза со стороны России будет долгосрочной. "Это означает, что нам следует сохранять давление, несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение", - сказала она.
В свою очередь глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард подчеркнула, что Россия не сможет вести войну без доходов от энергетического сектора. По ее словам, предложенные меры планируют включить в 20-й пакет антироссийских санкций ЕС.
Министры также подчеркнули необходимость дальнейшего сокращения зависимости Евросоюза от России. Они считают, что российские удобрения можно заменить за счет увеличения собственного производства и импорта, в частности из Канады.
