РУС
467 7

ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля, - Euractiv

Европейский Союз может принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля 2026 года - четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, новый пакет ограничительных мер могут представить именно к годовщине российской агрессии против Украины.

"Дипломат заявил, что 20-й пакет санкций ЕС ожидается до 24 февраля, четвертой годовщины войны", - пишет Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата.

Как отмечает издание, инициаторами ужесточения санкций выступают Финляндия и Швеция.

Они предлагают ввести новые ограничения на экспорт предметов роскоши в Россию, обслуживание нефтяных танкеров, а также сократить квоты на импорт российских удобрений.

Напомним, Совет Европейского Союза 22 декабря принял решение продлить действие экономических санкций против России еще на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года.

Та вже це не має сенсу - і без того ось ось повний крах російської економіки. В наступному році.
13.01.2026 12:45 Ответить
Зупинять війну як зупинили попередні 19 пакетів санкцій
13.01.2026 12:57 Ответить
Швидше, хлопці, швидше! Я б навіть сказав - хутчіш!
13.01.2026 13:10 Ответить
Количество рисуют. Натуральный совок.
13.01.2026 13:15 Ответить
"обмеження на експорт предметів розкоші"
"скоротити квоти на імпорт російських добрив" (на "шалені" чи "болючі" 1,5%?)

Та продовжать продавати станки для виробництва зброї, та обладнання для ракет.

Потужно, бл...
13.01.2026 13:16 Ответить
😆 А що, тепер заборонять в'їзд до ЄС всім російським двірникам 🤔
13.01.2026 13:19 Ответить
Путрер вже збився з рахунку.
13.01.2026 13:23 Ответить
 
 