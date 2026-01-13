ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля, - Euractiv
Европейский Союз может принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля 2026 года - четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
По данным издания, новый пакет ограничительных мер могут представить именно к годовщине российской агрессии против Украины.
"Дипломат заявил, что 20-й пакет санкций ЕС ожидается до 24 февраля, четвертой годовщины войны", - пишет Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата.
Как отмечает издание, инициаторами ужесточения санкций выступают Финляндия и Швеция.
Они предлагают ввести новые ограничения на экспорт предметов роскоши в Россию, обслуживание нефтяных танкеров, а также сократить квоты на импорт российских удобрений.
Напомним, Совет Европейского Союза 22 декабря принял решение продлить действие экономических санкций против России еще на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года.
"скоротити квоти на імпорт російських добрив" (на "шалені" чи "болючі" 1,5%?)
Та продовжать продавати станки для виробництва зброї, та обладнання для ракет.
Потужно, бл...