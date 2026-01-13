ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого, - Euractiv

Європейський Союз може ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого 2026 року - четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

За даними видання, новий пакет обмежувальних заходів можуть представити саме до річниці російської агресії проти України.

"Дипломат заявив, що 20-й пакет санкцій ЄС очікується до 24 лютого, четвертої річниці війни", - пише Euractiv з посиланням на неназваного дипломата.

Як зазначає видання, ініціаторами посилення санкцій виступають Фінляндія та Швеція.

Вони пропонують запровадити нові обмеження на експорт предметів розкоші до Росії, обслуговування нафтових танкерів, а також скоротити квоти на імпорт російських добрив.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 22 грудня ухвалила рішення продовжити дію економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців - до 31 липня 2026 року.