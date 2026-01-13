Стубб и экс-премьер Италии Драги рассматриваются как спецпосланцы ЕС для переговоров с Путиным относительно Украины, - Politico

Президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги рассматриваются как специальные представители ЕС в Украине для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Возобновление переговоров с Путиным

Недавняя инициатива президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони возобновить переговоры с Кремлем нашла поддержку как в руководстве ЕС, так и в европейских столицах.

Европейцы стремятся открыть свой канал переговоров с лидером Кремля Путиным, чтобы не дать США диктовать свои условия мира в Украине и послать Вашингтону сигнал: у Европы есть свой рычаг влияния.

Кандидаты на роль спецпредставителя

Обсуждения уже перешли к лицу, которое было бы ответственным за переговоры с Кремлем.

Итальянский сенатор и заместитель правительственного секретаря Джованбаттиста Фаццолари — считается, что именно его жена-украинка обеспечила поддержку Киева со стороны правительства Джорджии Мелони — предложил на должность спецпосланника ЕС по Украине экс-премьера Италии Марио Драги — известного союзника Киева.

В то же время у Драги есть конкурент — президент Финляндии Александр Стубб, который в прошлом году предложил идею специального посланника ЕС и выдвинул свою кандидатуру на эту должность.

Создание этой должности уже широко поддержано Советом и высшими лидерами ЕС, за исключением главного дипломата Каи Каллас, которая последовательно выступает против любых переговоров с Путиным.

В то же время главный спикер Европейской комиссии Паула Пинью подчеркнула, что до начала прямых переговоров ЕС с РФ еще далеко.

"Очевидно, что в какой-то момент придется провести переговоры с Путиным... К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готов к диалогу... поэтому мы еще не готовы, но надеемся, что в какой-то момент такие переговоры все-таки состоятся", - добавила она.