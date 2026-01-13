РУС
Стубб и экс-премьер Италии Драги рассматриваются как спецпосланцы ЕС для переговоров с Путиным относительно Украины, - Politico

Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги рассматриваются как специальные представители ЕС в Украине для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники. 

Возобновление переговоров с Путиным

Недавняя инициатива президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони возобновить переговоры с Кремлем нашла поддержку как в руководстве ЕС, так и в европейских столицах.

Европейцы стремятся открыть свой канал переговоров с лидером Кремля Путиным, чтобы не дать США диктовать свои условия мира в Украине и послать Вашингтону сигнал: у Европы есть свой рычаг влияния.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Финляндии Стубб предположил, что часть договоренностей о мире может не соответствовать интересам Украины

Кандидаты на роль спецпредставителя

Обсуждения уже перешли к лицу, которое было бы ответственным за переговоры с Кремлем.

Итальянский сенатор и заместитель правительственного секретаря Джованбаттиста Фаццолари — считается, что именно его жена-украинка обеспечила поддержку Киева со стороны правительства Джорджии Мелони — предложил на должность спецпосланника ЕС по Украине экс-премьера Италии Марио Драги — известного союзника Киева.

  • В то же время у Драги есть конкурент — президент Финляндии Александр Стубб, который в прошлом году предложил идею специального посланника ЕС и выдвинул свою кандидатуру на эту должность.

Создание этой должности уже широко поддержано Советом и высшими лидерами ЕС, за исключением главного дипломата Каи Каллас, которая последовательно выступает против любых переговоров с Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и европейские лидеры обсудили дипломатический трек и важнейшие приоритеты. ФОТО

В то же время главный спикер Европейской комиссии Паула Пинью подчеркнула, что до начала прямых переговоров ЕС с РФ еще далеко.

"Очевидно, что в какой-то момент придется провести переговоры с Путиным... К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готов к диалогу... поэтому мы еще не готовы, но надеемся, что в какой-то момент такие переговоры все-таки состоятся", - добавила она.

путин владимир (32674) Евросоюз (18048) Драги Марио (49) переговоры с Россией (1403) Стубб Александр (169)
+1
Краще за Трампа смоктали ×уйлу лише Шредер і Меркель.
показать весь комментарий
13.01.2026 22:22 Ответить
+1
Це, якщо казати про вагомих політиків, а не про давалок з кільцевої дороги. Тому я не згадав вище про Орбана та Фіцо.
показать весь комментарий
13.01.2026 22:26 Ответить
+1
нахіба "заглядач"
просто ікра скінчилась
показать весь комментарий
13.01.2026 22:26 Ответить
Стубб фінський заглядач очей😸
показать весь комментарий
13.01.2026 22:19 Ответить
нахіба "заглядач"
просто ікра скінчилась
показать весь комментарий
13.01.2026 22:26 Ответить
Просто цікаво як може вести переговори людина частина країни якої майже сто років під окупацією.
показать весь комментарий
13.01.2026 22:29 Ответить
тобто Струпп хоче не тільку ікру, але і Виборг?

думає, що скаже "Карельська волость... Йа-йа..."
а пуйло йому "...забірайтє, я то думал..."

от, хитрозроблена фінська морда
показать весь комментарий
13.01.2026 23:18 Ответить
Про що можливо домовитися з параноїдним шизофреніком ??))
показать весь комментарий
13.01.2026 22:21 Ответить
Ага як зачитає Стуббу історію з фінської війни 😸
показать весь комментарий
13.01.2026 22:28 Ответить
Краще за Трампа смоктали ×уйлу лише Шредер і Меркель.
показать весь комментарий
13.01.2026 22:22 Ответить
Це, якщо казати про вагомих політиків, а не про давалок з кільцевої дороги. Тому я не згадав вище про Орбана та Фіцо.
показать весь комментарий
13.01.2026 22:26 Ответить
вони ж і собі щось відсмоктували ... Меркель східнонімецька камсамалістка , російську вчила на форумах дружби ГДР- МАЦКВА . ГДР - то ж місце зростання окурка до носія прортфелика за Собчаком
показать весь комментарий
13.01.2026 22:32 Ответить
Тоді ця війна точно буде безкінечною .
показать весь комментарий
13.01.2026 22:25 Ответить
Хоч хтось згадав, а то вся увага прикута на Венесуелу, Гренландію, Іран..
Вже подумалося, що мирні переговори на паузі,чи на зимових канікулах..
показать весь комментарий
13.01.2026 22:27 Ответить
ну чому ж Венесуела має дати хйлу свої наслідки - послухайте ось це
показать весь комментарий
13.01.2026 22:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nqtPwQmXLns

дуже негативні наслідки для хйла - тому й давитимуть його переговринками з ЄС
показать весь комментарий
13.01.2026 22:30 Ответить
Стубб - просто дипломатична людина, але ворог ********** номер один.
Італьйський прем" єр - уряду правопартійної подруги Трампа Мелоні
Цікава парочка айдагнєдих
показать весь комментарий
13.01.2026 22:27 Ответить
Макрон хоче знову попіаритися на крові украхїнцівукраїнців, щоб не відставати від Трампа. А Путін їх чекає, щоб привселюдно розмазати. Це просто ганебний непотріб, від якого, крім балачок нічого не отримаєш. Фрація виявилась однією з
європейських крїн, які менш всього допомогли Україні у відношенні допомоги до ВВП. Навіть прибалти поставили набагато більше
показать весь комментарий
13.01.2026 22:30 Ответить
 
 