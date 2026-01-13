Стубб и экс-премьер Италии Драги рассматриваются как спецпосланцы ЕС для переговоров с Путиным относительно Украины, - Politico
Президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги рассматриваются как специальные представители ЕС в Украине для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Возобновление переговоров с Путиным
Недавняя инициатива президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони возобновить переговоры с Кремлем нашла поддержку как в руководстве ЕС, так и в европейских столицах.
Европейцы стремятся открыть свой канал переговоров с лидером Кремля Путиным, чтобы не дать США диктовать свои условия мира в Украине и послать Вашингтону сигнал: у Европы есть свой рычаг влияния.
Кандидаты на роль спецпредставителя
Обсуждения уже перешли к лицу, которое было бы ответственным за переговоры с Кремлем.
Итальянский сенатор и заместитель правительственного секретаря Джованбаттиста Фаццолари — считается, что именно его жена-украинка обеспечила поддержку Киева со стороны правительства Джорджии Мелони — предложил на должность спецпосланника ЕС по Украине экс-премьера Италии Марио Драги — известного союзника Киева.
- В то же время у Драги есть конкурент — президент Финляндии Александр Стубб, который в прошлом году предложил идею специального посланника ЕС и выдвинул свою кандидатуру на эту должность.
Создание этой должности уже широко поддержано Советом и высшими лидерами ЕС, за исключением главного дипломата Каи Каллас, которая последовательно выступает против любых переговоров с Путиным.
В то же время главный спикер Европейской комиссии Паула Пинью подчеркнула, что до начала прямых переговоров ЕС с РФ еще далеко.
"Очевидно, что в какой-то момент придется провести переговоры с Путиным... К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готов к диалогу... поэтому мы еще не готовы, но надеемся, что в какой-то момент такие переговоры все-таки состоятся", - добавила она.
просто ікра скінчилась
думає, що скаже "Карельська волость... Йа-йа..."
а пуйло йому "...забірайтє, я то думал..."
от, хитрозроблена фінська морда
Вже подумалося, що мирні переговори на паузі,чи на зимових канікулах..
дуже негативні наслідки для хйла - тому й давитимуть його переговринками з ЄС
Італьйський прем" єр - уряду правопартійної подруги Трампа Мелоні
Цікава парочка айдагнєдих
європейських крїн, які менш всього допомогли Україні у відношенні допомоги до ВВП. Навіть прибалти поставили набагато більше