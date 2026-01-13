Стубб та експрем’єр Італії Драгі розглядаються як спецпосланці ЄС для перемовин з Путіним щодо України, - Politico

Президент Фінляндії Александр Стубб та колишній прем’єр Італії Маріо Драгі розглядаються як спеціальні представники ЄС в Україні для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поновлення переговорів з Путіним

Нещодавня ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єрки Італії Джорджії Мелоні поновити переговори з Кремлем знайшла підтримку як в керівництві ЄС, так і європейських столицях.

Європейці прагнуть відкрити свій канал перемовин з лідером Кремля Путіним, щоб не дати США диктувати власні умови миру в Україні та надіслати Вашингтону сигнал: Європа має власний важіль впливу.

Кандидати на роль спецпредставника

Обговорення вже перейшли до особи, яка б була відповідальною за перемовини з Кремлем.

Італійський сенатор і заступник урядового секретаря Джованбаттіста Фаццоларі — вважається, що саме його дружина-українка забезпечила підтримку Києва з боку уряду Джорджії Мелоні — запропонував на посаду спецпосланця ЄС по Україні експрем’єра Італії Маріо Драгі — відомого союзника Києва.

Водночас у Драгі є конкурент — президент Фінляндії Александр Стубб, який торік запропонував ідею спеціального посланця ЄС та висунув свою кандидатуру на цю посаду.

Створення цієї посади вже широко підтримане Радою та вищими лідерами ЄС, за винятком головної дипломатки Каї Каллас, яка послідовно виступає проти будь-яких перемовин із Путіним.

Водночас головна речниця Європейської комісії Паула Пінью наголосила, що до початку прямих перемовин ЄС з РФ ще далеко.

"Очевидно, що в якийсь момент доведеться провести переговори з Путіним... На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готовий до діалогу... тож ми ще не готові, але сподіваємося, що в якийсь момент такі переговори все-таки відбудуться", - додала вона.