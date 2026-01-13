Стубб та експрем’єр Італії Драгі розглядаються як спецпосланці ЄС для перемовин з Путіним щодо України, - Politico

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб та колишній прем’єр Італії Маріо Драгі розглядаються як спеціальні представники ЄС в Україні для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на джерела. 

Поновлення переговорів з Путіним

Нещодавня ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єрки Італії Джорджії Мелоні поновити переговори з Кремлем знайшла підтримку як в керівництві ЄС, так і європейських столицях.

Європейці прагнуть відкрити свій канал перемовин з лідером Кремля Путіним, щоб не дати США диктувати власні умови миру в Україні та надіслати Вашингтону сигнал: Європа має власний важіль впливу.

Кандидати на роль спецпредставника

Обговорення вже перейшли до особи, яка б була відповідальною за перемовини з Кремлем.

Італійський сенатор і заступник урядового секретаря Джованбаттіста Фаццоларі — вважається, що саме його дружина-українка забезпечила підтримку Києва з боку уряду Джорджії Мелоні — запропонував на посаду спецпосланця ЄС по Україні експрем’єра Італії Маріо Драгі — відомого союзника Києва.

  • Водночас у Драгі є конкурент — президент Фінляндії Александр Стубб, який торік запропонував ідею спеціального посланця ЄС та висунув свою кандидатуру на цю посаду.

Створення цієї посади вже широко підтримане Радою та вищими лідерами ЄС, за винятком головної дипломатки Каї Каллас, яка послідовно виступає проти будь-яких перемовин із Путіним.

Водночас головна речниця Європейської комісії Паула Пінью наголосила, що до початку прямих перемовин ЄС з РФ ще далеко.

"Очевидно, що в якийсь момент доведеться провести переговори з Путіним... На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готовий до діалогу... тож ми ще не готові, але сподіваємося, що в якийсь момент такі переговори все-таки відбудуться", - додала вона.

Топ коментарі
+2
Про що можливо домовитися з параноїдним шизофреніком ??))
13.01.2026 22:21 Відповісти
+2
Краще за Трампа смоктали ×уйлу лише Шредер і Меркель.
13.01.2026 22:22 Відповісти
+1
Це, якщо казати про вагомих політиків, а не про давалок з кільцевої дороги. Тому я не згадав вище про Орбана та Фіцо.
13.01.2026 22:26 Відповісти
Стубб фінський заглядач очей😸
13.01.2026 22:19 Відповісти
нахіба "заглядач"
просто ікра скінчилась
13.01.2026 22:26 Відповісти
Просто цікаво як може вести переговори людина частина країни якої майже сто років під окупацією.
13.01.2026 22:29 Відповісти
тобто Струпп хоче не тільку ікру, але і Виборг?

думає, що скаже "Карельська волость... Йа-йа..."
а пуйло йому "...забірайтє, я то думал..."

от, хитрозроблена фінська морда
13.01.2026 23:18 Відповісти
я вас розчарую, мої маленькі кацапські друзі - фіни НЕ хочуть повернення Карелії.
вони питають:
що ми будемо там робити після 85 років відсутності?
виселяти сотні тисяч кацапів ?

це ж стосується наших ТОТ.
через 30-40 років, коли змінеться одва-дві генерації нам на ТОТ вже не буде чого робити, крім терору та депортацій міліонів кацапів та покацаплених

ви серьозно думаєте, що Україна буде цим займатись ?

.
14.01.2026 03:05 Відповісти
Олександр Стубб та Маріо Драгі - гарні переговорники

позицію Олександра Стубба знаємо,
Маріо Драгі позиція щодо України:
Драґі послідовно виступає за надання Україні всієї необхідної зброї, підтримку санкційного тиску на Росію та якнайшвидший вступ України до ЄС, за що його називали одним із головних адвокатів Києва в Західній Європі.

.
14.01.2026 02:54 Відповісти
Ага як зачитає Стуббу історію з фінської війни 😸
13.01.2026 22:28 Відповісти
Стубб байки путі про "ту войну не знаменитую" зупинить коротким реченням -

міліонна армія Фінляндії в разі мобілізації

.
14.01.2026 03:08 Відповісти
вони ж і собі щось відсмоктували ... Меркель східнонімецька камсамалістка , російську вчила на форумах дружби ГДР- МАЦКВА . ГДР - то ж місце зростання окурка до носія прортфелика за Собчаком
13.01.2026 22:32 Відповісти
Тоді ця війна точно буде безкінечною .
13.01.2026 22:25 Відповісти
Не у нас, а у ***** ресурси безкінечні, населення безкінечне, та бажаючих бігти на війну за грощі безкінечна кількість.
14.01.2026 08:29 Відповісти
Хоч хтось згадав, а то вся увага прикута на Венесуелу, Гренландію, Іран..
Вже подумалося, що мирні переговори на паузі,чи на зимових канікулах..
13.01.2026 22:27 Відповісти
ну чому ж Венесуела має дати хйлу свої наслідки - послухайте ось це
13.01.2026 22:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nqtPwQmXLns

дуже негативні наслідки для хйла - тому й давитимуть його переговринками з ЄС
13.01.2026 22:30 Відповісти
Стубб - просто дипломатична людина, але ворог ********** номер один.
Італьйський прем" єр - уряду правопартійної подруги Трампа Мелоні
Цікава парочка айдагнєдих
13.01.2026 22:27 Відповісти
обидва - проукраїнські і важковаговики в політиці

.
14.01.2026 03:10 Відповісти
 
 