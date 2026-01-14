ЄС ухвалив пропозиції щодо кредиту Україні на €90 млрд: дві третини підуть на підтримку ЗСУ

єс

Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За її словами, рішення реалізує домовленість, досягнуту восени 2025 року, а також підтверджену Європейською радою у грудні, щодо стабільного й передбачуваного фінансування України.

"Ми всі прагнемо миру для України, а для цього Україна має бути в позиції сили. Саме тому восени ми дійшли згоди, що забезпечимо покриття фінансових потреб України - як військових, так і бюджетних - на 2026 та 2027 роки… Ми надамо Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки", - заявила фон дер Ляєн.

Фінансування здійснюватиметься в межах механізму посиленої співпраці (enhanced cooperation) за участі 24 із 27 держав-членів ЄС.

Кошти будуть розподілені на дві частини:

  • 30 млрд євро - бюджетна підтримка України;

  • 60 млрд євро - військова підтримка.

Законодавчий пакет, ухвалений 14 січня, передбачає:

  • створення нової позики для України на суму 90 млрд євро на підставі ст. 212 ДФЄС;

  • внесення змін до Регламенту про Ukraine Facility як одного з інструментів реалізації бюджетної допомоги;

  • внесення змін до Регламенту про Багаторічну фінансову рамку (ст. 312 ДФЄС) для покриття позики за рахунок бюджетного запасу ЄС.

Що передувало?

  • Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
  • Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
  • Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

У Тель-Авіві сьогодні свято.
14.01.2026 13:31
+2
Продавці Бентлі і передавачі "двушок на Мацкву" зараз

14.01.2026 13:35
Бюджетна підтримка ,це що?? Чергове підвищення утримання ВРУ,ГПУ та т.ін. !!)
14.01.2026 14:06
У Тель-Авіві сьогодні свято.
14.01.2026 13:31
Продавці Бентлі і передавачі "двушок на Мацкву" зараз

14.01.2026 13:35
Підніміть вже нарешті грошове забезпечення військовим!
14.01.2026 13:37
Хоча б компенсацію за контракти, про яку вже пів року говорять, а толку ноль, а підписувати заставляють все агресивніше і агресивніше.
14.01.2026 13:41
Оце хфьодорову фартить.
Щей грошей насипали мішок.
Хфьодоров досвідчений мародер. Хфьодоров добре знає, пристроїти 60 млрд.
14.01.2026 13:42
О бабоси на чергові "Фламінги" будуть!!)
14.01.2026 14:04
Бюджетна підтримка ,це що?? Чергове підвищення утримання ВРУ,ГПУ та т.ін. !!)
14.01.2026 14:06
кто эти кредиты будет отдавать?
14.01.2026 14:29
Ти з кацапами.
14.01.2026 15:18
они дают недостаточно, чтобы выиграть войну, а только чтобы загнать Украину в яму кредитную. И удерживают буфер с Россией и Украинцы должны страдать. Вот что происходит, когда власть не Украинская, а бандиты которые продают Украину и России и Западу.
14.01.2026 14:31
 
 