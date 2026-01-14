ЄС ухвалив пропозиції щодо кредиту Україні на €90 млрд: дві третини підуть на підтримку ЗСУ

Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За її словами, рішення реалізує домовленість, досягнуту восени 2025 року, а також підтверджену Європейською радою у грудні, щодо стабільного й передбачуваного фінансування України.

"Ми всі прагнемо миру для України, а для цього Україна має бути в позиції сили. Саме тому восени ми дійшли згоди, що забезпечимо покриття фінансових потреб України - як військових, так і бюджетних - на 2026 та 2027 роки… Ми надамо Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки", - заявила фон дер Ляєн.

Фінансування здійснюватиметься в межах механізму посиленої співпраці (enhanced cooperation) за участі 24 із 27 держав-членів ЄС.

Кошти будуть розподілені на дві частини:

30 млрд євро - бюджетна підтримка України;

60 млрд євро - військова підтримка.

Законодавчий пакет, ухвалений 14 січня, передбачає:

створення нової позики для України на суму 90 млрд євро на підставі ст. 212 ДФЄС;

внесення змін до Регламенту про Ukraine Facility як одного з інструментів реалізації бюджетної допомоги;

внесення змін до Регламенту про Багаторічну фінансову рамку (ст. 312 ДФЄС) для покриття позики за рахунок бюджетного запасу ЄС.

Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

