ЄС ухвалив пропозиції щодо кредиту Україні на €90 млрд: дві третини підуть на підтримку ЗСУ
Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За її словами, рішення реалізує домовленість, досягнуту восени 2025 року, а також підтверджену Європейською радою у грудні, щодо стабільного й передбачуваного фінансування України.
"Ми всі прагнемо миру для України, а для цього Україна має бути в позиції сили. Саме тому восени ми дійшли згоди, що забезпечимо покриття фінансових потреб України - як військових, так і бюджетних - на 2026 та 2027 роки… Ми надамо Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки", - заявила фон дер Ляєн.
Фінансування здійснюватиметься в межах механізму посиленої співпраці (enhanced cooperation) за участі 24 із 27 держав-членів ЄС.
Кошти будуть розподілені на дві частини:
-
30 млрд євро - бюджетна підтримка України;
-
60 млрд євро - військова підтримка.
Законодавчий пакет, ухвалений 14 січня, передбачає:
-
створення нової позики для України на суму 90 млрд євро на підставі ст. 212 ДФЄС;
-
внесення змін до Регламенту про Ukraine Facility як одного з інструментів реалізації бюджетної допомоги;
-
внесення змін до Регламенту про Багаторічну фінансову рамку (ст. 312 ДФЄС) для покриття позики за рахунок бюджетного запасу ЄС.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
- Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
- Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
Щей грошей насипали мішок.
Хфьодоров досвідчений мародер. Хфьодоров добре знає, пристроїти 60 млрд.