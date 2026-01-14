Українці почали виїжджати з Франції, Чехії, Бельгії, Естонії та Литви, – Євростат
Кількість українських громадян, які перебувають у країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, продовжує зростати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оновленій статистиці Євростату станом на кінець листопада 2025 року.
За офіційними даними, на 30 листопада в ЄС було зареєстровано 4,33 млн громадян України. Це на 30,5 тис. осіб, або на 0,7%, більше, ніж місяцем раніше. Водночас загальна динаміка демонструє поступове уповільнення темпів приросту.
Де в ЄС найбільше українських біженців
Лідером за кількістю українських біженців залишається Німеччина. Там тимчасовий захист отримали 1,24 млн громадян України. Другу позицію посідає Польща з показником 968,8 тис. осіб. Третє місце утримує Чехія — 392,7 тис. українців.
Водночас у п’яти країнах Європейського Союзу в листопаді зафіксували зменшення кількості українських біженців. Йдеться про такі держави:
-
Франція — з 52 005 у жовтні до 51 170 у листопаді
-
Литва — з 50 430 до 49 855
-
Чехія — з 392 240 до 391 935
-
Естонія — з 34 870 до 34 775
-
Бельгія — з 91 750 до 91 715
Попри це, найбільше навантаження на душу населення відчувають країни Східної Європи. Середній показник у ЄС становить 9,6 українця на тисячу мешканців. У Чехії цей рівень сягає 36 осіб, у Польщі — 26,5, у Словаччині — 25,7.
"Загальна кількість українців у ЄС зростає, але темпи приросту поступово знижуються", — зазначають у Євростаті.
Які країни обирають українці
За даними статистичного відомства, упродовж листопада кількість українських біженців зросла у 21 з 26 країн Європейського Союзу. Найбільший місячний приріст зафіксували у таких державах:
-
Німеччина — +11,07 тис. осіб
-
Польща — +3,74 тис.
-
Іспанія — +2,77 тис.
Разом із цим у ЄС спостерігається зменшення кількості нових рішень про надання тимчасового захисту. У листопаді було ухвалено 53 735 таких рішень. Це на 32,5% менше, ніж у вересні, та на 27,8% менше порівняно з жовтнем.
Демографічна структура українців із тимчасовим захистом у ЄС залишається стабільною та виглядає так:
-
дорослі жінки — 43,6%
-
неповнолітні — 30,7%
-
дорослі чоловіки — 25,7%
Раніше ми повідомляли, що середня зарплата у країнах ЄС перевищила українську майже у 7 разів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
