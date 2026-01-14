Українці почали виїжджати з Франції, Чехії, Бельгії, Естонії та Литви, – Євростат

Українські біженці тікають з 5 країн ЄС

Кількість українських громадян, які перебувають у країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, продовжує зростати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оновленій статистиці Євростату станом на кінець листопада 2025 року. 

За офіційними даними, на 30 листопада в ЄС було зареєстровано 4,33 млн громадян України. Це на 30,5 тис. осіб, або на 0,7%, більше, ніж місяцем раніше. Водночас загальна динаміка демонструє поступове уповільнення темпів приросту.

Де в ЄС найбільше українських біженців

Лідером за кількістю українських біженців залишається Німеччина. Там тимчасовий захист отримали 1,24 млн громадян України. Другу позицію посідає Польща з показником 968,8 тис. осіб. Третє місце утримує Чехія — 392,7 тис. українців.

Водночас у п’яти країнах Європейського Союзу в листопаді зафіксували зменшення кількості українських біженців. Йдеться про такі держави:

  • Франція — з 52 005 у жовтні до 51 170 у листопаді

  • Литва — з 50 430 до 49 855

  • Чехія — з 392 240 до 391 935

  • Естонія — з 34 870 до 34 775

  • Бельгія — з 91 750 до 91 715

Попри це, найбільше навантаження на душу населення відчувають країни Східної Європи. Середній показник у ЄС становить 9,6 українця на тисячу мешканців. У Чехії цей рівень сягає 36 осіб, у Польщі — 26,5, у Словаччині — 25,7.

"Загальна кількість українців у ЄС зростає, але темпи приросту поступово знижуються", — зазначають у Євростаті.

Які країни обирають українці

За даними статистичного відомства, упродовж листопада кількість українських біженців зросла у 21 з 26 країн Європейського Союзу. Найбільший місячний приріст зафіксували у таких державах:

  • Німеччина — +11,07 тис. осіб

  • Польща — +3,74 тис.

  • Іспанія — +2,77 тис.

Разом із цим у ЄС спостерігається зменшення кількості нових рішень про надання тимчасового захисту. У листопаді було ухвалено 53 735 таких рішень. Це на 32,5% менше, ніж у вересні, та на 27,8% менше порівняно з жовтнем.

Демографічна структура українців із тимчасовим захистом у ЄС залишається стабільною та виглядає так:

  • дорослі жінки — 43,6%

  • неповнолітні — 30,7%

  • дорослі чоловіки — 25,7%

