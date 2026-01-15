Трамп хоче "швидкого і рішучого" удару по Ірану без затяжної війни, - NBC

Президент США Дональд Трамп заявив своїй команді з національної безпеки, що у разі військових дій проти Ірану вони мають бути "швидкими та рішучими" й не перерости у затяжну війну.

Про це пише NBC News, передає Цензор.НЕТ.

За словами одного зі співрозмовників видання, Трамп налаштований діяти радикально: "Якщо він на щось наважиться, він хоче, щоб це було остаточно". Водночас радники президента не змогли гарантувати, що американський удар призведе до швидкого падіння іранського режиму.

За інформацією трьох джерел NBC News, в адміністрації США існує стурбованість, що у Вашингтона може не вистачити військових ресурсів у регіоні для захисту від імовірної відповіді Ірану, яку радники вважають неминучою.

Ці фактори можуть спонукати Трампа схвалити обмежені дії проти Ірану з можливістю подальшої ескалації. Джерела зазначають, що ситуація швидко змінюється, однак станом на другу половину дня 14 січня остаточних рішень ухвалено не було.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

До слова, через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники.

Трамп: ситуація в Ірані покращується

Тим часом Вашингтон отримав дані про припинення насильства проти протестувальників в Ірані.

"Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Вони припиняються. І немає жодного плану для страт чи страти. Мені це сказали з надійного джерела. Ми про це дізнаємося", - заявив очільник Білого дому.

США стежать за ескалацією в Ірані

Раніше агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати можуть завдати удару по Ірану протягом 24 годин, якщо ситуація вийде з-під контролю.

Трамп також застеріг Тегеран від подальших репресій та насильства проти громадян, зазначивши, що будь-які напади на мирних протестувальників будуть мати серйозні наслідки.

США та Велика Британія почали виведення військового персоналу з Катару, адже іранська влада напередодні попередила сусідні держави, де розміщені американські бази, про готовність завдати ударів у разі атаки з боку США.

