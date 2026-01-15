Трамп хоче "швидкого і рішучого" удару по Ірану без затяжної війни, - NBC

Президент США Дональд Трамп заявив своїй команді з національної безпеки, що у разі військових дій проти Ірану вони мають бути "швидкими та рішучими" й не перерости у затяжну війну.

За словами одного зі співрозмовників видання, Трамп налаштований діяти радикально: "Якщо він на щось наважиться, він хоче, щоб це було остаточно". Водночас радники президента не змогли гарантувати, що американський удар призведе до швидкого падіння іранського режиму.

За інформацією трьох джерел NBC News, в адміністрації США існує стурбованість, що у Вашингтона може не вистачити військових ресурсів у регіоні для захисту від імовірної відповіді Ірану, яку радники вважають неминучою.

Ці фактори можуть спонукати Трампа схвалити обмежені дії проти Ірану з можливістю подальшої ескалації. Джерела зазначають, що ситуація швидко змінюється, однак станом на другу половину дня 14 січня остаточних рішень ухвалено не було.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

До слова, через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники.

Трамп: ситуація в Ірані покращується

Тим часом Вашингтон отримав дані про припинення насильства проти протестувальників в Ірані. 

"Нам повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони зупинилися. Вони припиняються. І немає жодного плану для страт чи страти. Мені це сказали з надійного джерела. Ми про це дізнаємося", - заявив очільник Білого дому.

США стежать за ескалацією в Ірані

Раніше агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати можуть завдати удару по Ірану протягом 24 годин, якщо ситуація вийде з-під контролю.

Трамп також застеріг Тегеран від подальших репресій та насильства проти громадян, зазначивши, що будь-які напади на мирних протестувальників будуть мати серйозні наслідки.

США та Велика Британія почали виведення військового персоналу з Катару, адже іранська влада напередодні попередила сусідні держави, де розміщені американські бази, про готовність завдати ударів у разі атаки з боку США.

Давно пора і ми будемо раді, бо ті терористи поставляли кацапам шахеди, балістичні ракети, снаряди та іншу муйню. Бумеранг сьогодні в руках Трампушки.
15.01.2026 10:40 Відповісти
Ти головне трубку не бери, а то ху...ло накаже і вони знову стануть хорошими хлопцями
15.01.2026 10:44 Відповісти
Це привід завдати ударів по іранському ВПК. Такі удари не змінять режим, але суттєво його послаблять. Дешевше надати допомогу опозиції в Ірані з стрілецькою зброєю. В цьому випадку режим знесуть самі іранці, що суттєво пришвидшить там трансформацію (лібералізацію) суспільства. Взагалі то шиїти дрімучі фанатики і дикуни в усіх гуманітарних питаннях. Ісламізація в Ірані досягла клінічного стану і держава стала універсальним терористом. Народ обдовбаний ісламом не компютер який можна завантажити іншою програмою за декілька хвилин...
15.01.2026 10:48 Відповісти
нема чого жувати шмарклі
тре ще вчора наносити удар по аятолах
15.01.2026 10:44 Відповісти
Так, пуйло і його команда нащупали слабинку Трампа, на яку можна натиснути. Ніякий він там не "Краснов", просто пуйло матьорий злочинець і велике брехло, яке користується підказками своїх пропагандонов і хабарами. Велика частина його пропагандистів заточені на обробку фейками американців і навіть окремої частини політиків, до яких відноситься Трамп. А наш Боневтік Позорно-Брехливий, ніразу не чотирижди ухилянт не може донести до адміністрації США навіть правди. Раз поїхало саме і почало бикувати в кабінеті лідера найрозвиненої країни, повіривши що воно геній. Його пропаганда і брехня втілюється виключно на частину громадян України через "Єдині новини" за бюджетні гроші.
15.01.2026 11:10 Відповісти
Ну і от чим розвинена демократія відрізняється від автократії??? І там, і там всі ключові рішення приймаються однією людиною. Захоче цей дурко шось зробити - зробить. Не захоче - не зробить.
15.01.2026 10:46 Відповісти
Ні.
15.01.2026 10:55 Відповісти
Це кріпто-Монархія, тобто таємна, під фальшивими гаслами "демократії", або "Соловєцкой Власті" (як було з часів сцаря Сраліна). Щодо "авторитаризм", "диктатура", "жорсткий лідор", "вертикаль" - це все теж фальшиві терміни, аби не вживати по суті: "Абсолютна Монархія". Власне, науці відомо лише дві форми державного правління - Монархія та Демократія, а не оце ось все.
15.01.2026 11:09 Відповісти
Хай вже бье
15.01.2026 10:51 Відповісти
відкидаючи тезу про те, що нині повалення режиму в ірані для нас - то безумовне благо, все ж цікаво, на що вони роблять ставку? ну, втече лохматий дід та невелике оточення до маскабаду - і запанує демократія? оберуть нового президента і почнуть молитися на трампа?... якщо там залишиться у фаворі те духовенство, яке нині тримає мізки більшості людей на короткому повідку, все повториться знову і знову. і іран це не афганістан, буде боляче...
15.01.2026 10:53 Відповісти
От ******.
15.01.2026 10:58 Відповісти
Трумп, дай Українцям Томагавки, у лЮдській кількості і з підтримкою, і все завершиться швидко і з мінімальними витратами для Світу, Ірану та США - саме собою... а не ото "ціди дрислю", оце як зараз..
15.01.2026 11:39 Відповісти
Ничего он не начнёт, есть там грамотные советники, способные ему открыть глаза на тамошнюю обстановку. Иран -большая страна, часть населения недовольны аятоллами, но они и ненавидят США поэтому наземной операции не будет. Может быть воздушная операция которая ещё больше воодушевит протестующих, но не более
15.01.2026 11:53 Відповісти
Трамп: У мене була чудова розмова з аятолою. Він дійсно хоче зупинити масові вбивства іранців і укласти угоду. Він теж втратив багато ксірівців і його можна зрозуміти

Журналіст: Так а хто заважає укласти угоду?
Трамп: Зеленський.

Журналіст: ???

Трамп: ... (заснув)
15.01.2026 12:49 Відповісти
Затяжної війни не уникнути .
15.01.2026 13:57 Відповісти
 
 