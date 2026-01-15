Трамп хочет "быстрого и решительного" удара по Ирану без затяжной войны, - NBC
Президент США Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что в случае военных действий против Ирана они должны быть "быстрыми и решительными" и не перерасти в затяжную войну.
Об этом пишет NBC News, передает Цензор.НЕТ.
По словам одного из собеседников издания, Трамп настроен действовать радикально: "Если он на что-то решится, он хочет, чтобы это было окончательно". В то же время советники президента не смогли гарантировать, что американский удар приведет к быстрому падению иранского режима.
По информации трех источников NBC News, в администрации США существует обеспокоенность, что у Вашингтона может не хватить военных ресурсов в регионе для защиты от вероятного ответа Ирана, который советники считают неизбежным.
Эти факторы могут побудить Трампа одобрить ограниченные действия против Ирана с возможностью дальнейшей эскалации. Источники отмечают, что ситуация быстро меняется, однако по состоянию на вторую половину дня 14 января окончательных решений принято не было.
Что предшествовало?
Напомним, накануне посольство США в Иране обнародовало срочное обращение к американским гражданам с призывом немедленно выехать из страны. Отмечается, что протесты по всему Ирану стремительно обостряются и в любой момент могут перерасти в масштабное насилие, грозящее арестами и травмами. Ситуация осложняется блокированием дорог, перебоями в работе общественного транспорта и отключением интернета.
К слову, из-за длительного отключения интернета в Иране истинные масштабы гибели протестующих остаются неизвестными. Правозащитники опасаются, что реальное количество жертв существенно выше подтвержденных показателей.
Трамп: ситуация в Иране улучшается
Между тем Вашингтон получил данные о прекращении насилия против протестующих в Иране.
"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они остановились. Они прекращаются. И нет никакого плана для казней или казни. Мне это сказали из надежного источника. Мы об этом узнаем", - заявил глава Белого дома.
США следят за эскалацией в Иране
Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов, если ситуация выйдет из-под контроля.
Трамп также предостерег Тегеран от дальнейших репрессий и насилия против граждан, отметив, что любые нападения на мирных протестующих будут иметь серьезные последствия.
США и Великобритания начали вывод военного персонала из Катара, ведь иранские власти накануне предупредили соседние государства, где размещены американские базы, о готовности нанести удары в случае атаки со стороны США.
тре ще вчора наносити удар по аятолах
Корабли будут перехватывать в любом месте.
В Пентагоне дали понять, что если судно под санкциями, то будет остановлено ВМС. 14 января стало известно, что США готовятся захватить все нефтяные танкеры Венесуэлы. В судах Вашингтона и других городов уже зарегистрированы ходатайства на конфискацию кораблей и нефти.
Пять танкеров за полмесяца: ровно столько захватили американские морпехи, но планы Белого дома, куда шире - управлять всей нефтяной отраслью Венесуэлы настолько долго, насколько потребуется.
Об этом сообщает https://www.reuters.com/business/energy/us-files-warrants-seize-dozens-more-venezuela-linked-oil-tankers-sources-say-2026-01-13/ Reuters со ссылкой на собственные источники. Особенностью нововведений является, что теперь у американских военных есть несколько десятков разрешений на захваты нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, и речь не только о Венесуэле, но и «теневом флоте» России и Ирана.
В основном речь идет о судах, скрывающихся под флагами других стран для перевозки венесуэльской нефти в Китай. Теперь их может постичь участь российского танкера Olina, захваченного США в Карибском море 9 января.
Захваты нефтяных танкеров временно остановлены отчасти потому, что экспорт венесуэльской нефти уже осуществляется под контролем США, но «активные действия на море» обещают вскоре возобновить.
«США будут перехватывать все суда «теневого флота», перевозящие венесуэльскую нефть, в любое время и в любом месте», - пообещал спикер Пентагона Шон Парнелл.