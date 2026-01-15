Трамп хочет "быстрого и решительного" удара по Ирану без затяжной войны, - NBC

Президент США Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что в случае военных действий против Ирана они должны быть "быстрыми и решительными" и не перерасти в затяжную войну.

По словам одного из собеседников издания, Трамп настроен действовать радикально: "Если он на что-то решится, он хочет, чтобы это было окончательно". В то же время советники президента не смогли гарантировать, что американский удар приведет к быстрому падению иранского режима.

По информации трех источников NBC News, в администрации США существует обеспокоенность, что у Вашингтона может не хватить военных ресурсов в регионе для защиты от вероятного ответа Ирана, который советники считают неизбежным.

Эти факторы могут побудить Трампа одобрить ограниченные действия против Ирана с возможностью дальнейшей эскалации. Источники отмечают, что ситуация быстро меняется, однако по состоянию на вторую половину дня 14 января окончательных решений принято не было.

Что предшествовало?

Напомним, накануне посольство США в Иране обнародовало срочное обращение к американским гражданам с призывом немедленно выехать из страны. Отмечается, что протесты по всему Ирану стремительно обостряются и в любой момент могут перерасти в масштабное насилие, грозящее арестами и травмами. Ситуация осложняется блокированием дорог, перебоями в работе общественного транспорта и отключением интернета.

К слову, из-за длительного отключения интернета в Иране истинные масштабы гибели протестующих остаются неизвестными. Правозащитники опасаются, что реальное количество жертв существенно выше подтвержденных показателей.

Трамп: ситуация в Иране улучшается

Между тем Вашингтон получил данные о прекращении насилия против протестующих в Иране.

"Нам сообщили, что убийства в Иране прекращаются. Они остановились. Они прекращаются. И нет никакого плана для казней или казни. Мне это сказали из надежного источника. Мы об этом узнаем", - заявил глава Белого дома.

США следят за эскалацией в Иране

Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов, если ситуация выйдет из-под контроля.

Трамп также предостерег Тегеран от дальнейших репрессий и насилия против граждан, отметив, что любые нападения на мирных протестующих будут иметь серьезные последствия.

США и Великобритания начали вывод военного персонала из Катара, ведь иранские власти накануне предупредили соседние государства, где размещены американские базы, о готовности нанести удары в случае атаки со стороны США.

