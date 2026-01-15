Трамп заявил, что Зеленский, а не Путин тормозит мирное соглашение
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью Reuters.
"Украина менее готова заключить соглашение"
"Я думаю, что он (Путин, – ред.) готов заключить соглашение. Я думаю, что Украина менее готова заключить соглашение", – сказал Трамп.
Так, в новом интервью президент США заявил, что якобы Путин готов завершить вторжение в Украину. Тогда как Зеленский, по словам Трампа, был более сдержанным.
В то же время на вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".
Возможная встреча в Давосе
На вопрос, встретится ли Трамп с Зеленским на экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, он ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.
"Я бы встретился - если он там будет. Я там буду", - сказал Трамп.
Что предшествовало?
- По данным СМИ, 7 января Уиткофф и Кушнер встретились в Париже с посланцем российского диктатора Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить американский мирный план для Украины.
- Также сообщалось, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Но на самом деле Трамп просто давит по очереди на обе стороны. Следующий раз виноват будет Пыня, потом опять Зе и так по кругу. Уже год это наблюдаем.