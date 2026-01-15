Трамп заявил, что Зеленский, а не Путин тормозит мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Украина менее готова заключить соглашение"

"Я думаю, что он (Путин, – ред.) готов заключить соглашение. Я думаю, что Украина менее готова заключить соглашение", – сказал Трамп.

Так, в новом интервью президент США заявил, что якобы Путин готов завершить вторжение в Украину. Тогда как Зеленский, по словам Трампа, был более сдержанным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно активно двигаться по документам: Зеленский провел беседу с переговорной группой

В то же время на вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Возможная встреча в Давосе

На вопрос, встретится ли Трамп с Зеленским на экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, он ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.

"Я бы встретился - если он там будет. Я там буду", - сказал Трамп.

Читайте также: США передали Кремлю согласованный с Украиной план завершения войны, - Axios

Что предшествовало?