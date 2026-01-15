РУС
10 909 95

Трамп заявил, что Зеленский, а не Путин тормозит мирное соглашение

Трамп обвинил Зеленского в затягивании переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит заключение потенциального мирного соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью Reuters.

"Украина менее готова заключить соглашение"

"Я думаю, что он (Путин, – ред.) готов заключить соглашение. Я думаю, что Украина менее готова заключить соглашение", – сказал Трамп.

Так, в новом интервью президент США заявил, что якобы Путин готов завершить вторжение в Украину. Тогда как Зеленский, по словам Трампа, был более сдержанным.

В то же время на вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Возможная встреча в Давосе

На вопрос, встретится ли Трамп с Зеленским на экономическом форуме в Давосе на следующей неделе, он ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.

"Я бы встретился - если он там будет. Я там буду", - сказал Трамп.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+56
реально хвора людина
показать весь комментарий
15.01.2026 06:24 Ответить
+50
Рудий покидьку ,***** напав,а не Зеленський.Не мирну угоду гальмує Зеленський,а капітуляцію,котру ти впихаєш українцям з *****м((((
показать весь комментарий
15.01.2026 06:24 Ответить
+27
вчора рудий говорив навпаки
показать весь комментарий
15.01.2026 06:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вчора рудий говорив навпаки
показать весь комментарий
15.01.2026 06:23 Ответить
реально хвора людина
показать весь комментарий
15.01.2026 06:24 Ответить
а як трамп цікаво має вирішити питання донбасу коли це категорична вимога путіна а зелений так само категорично відмовляється.. найрозумніше з його точки зору , що він може зробити то це почекати хто переможе тобто відсторониться та й все. а через рік два інфраструктура буде так розбита що людям вже все рівно буде чия там констянтинівка чи словянськ. а ще ж є реальна загроза запоріжжю і сумам...
показать весь комментарий
15.01.2026 06:33 Ответить
рашці пощастить якщо вона ще хоч рік протримається, про які Суми йде мова, десь під москвою є місто Суми?
показать весь комментарий
15.01.2026 06:37 Ответить
Ну втікачам завжди все відніше, особливо коли за це ще отримують гроші
показать весь комментарий
15.01.2026 07:25 Ответить
"через рік два інфраструктура буде так розбита що людям вже все рівно буде чия там констянтинівка чи словянськ. а ще ж є реальна загроза запоріжжю і сумам"
Вот и новые методички пацакам подвезли. Давай жги ещё, Andy
Вот и новые методички пацакам подвезли. Давай жги ещё, Andy
показать весь комментарий
15.01.2026 07:29 Ответить
не існує питання Донбасу, це наратив Х-уйла, який хоче знищити всю Україну, захопить і донищить Донбас, полізе далі, щоб теж саме зробити і з іншою територією України, московська орда зупиняється лише тоді, коли її зупиняють, а не віддають території.
Трампон, незалежно від того вдає з себе божевільного, чи справді божевільний - ворог України і симпатик Х-уйла, тому він обурюється, що Україна не капітулює, адже одразу наступив би "мир", тому він тисне на Європу, аби вона припинила підтримку українців.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:48 Ответить
ну так це ж питання зовсім не у Донбасі. чи ти вважаєш, що якщо Зе виведе війська з неокупованої ще Донецької області, то тоді що, ху йло війну припинить? ) ага, щас. тільки телепні повні у таке можуть повірити. якщо уважно послухати ху йла, коняку лаврова, то там вони не тільки про Донбас говорять, а й і про наваросію теж, разом із Донбасом. а це 9 українських областей і Крим. вийшовши з Донбасу ху йло відразу на другий же день буде скавунчати про "асвабаждєніє наваросії". тут і тупому ясно...
показать весь комментарий
15.01.2026 08:22 Ответить
А могилки батьків і дідусів залишаться хоч і теж може розбиті. Лишити їх свиноті - хай сере?
показать весь комментарий
15.01.2026 08:59 Ответить
Більше 50 років кокаїнового марафону дає свої плоди
показать весь комментарий
15.01.2026 06:35 Ответить
Юрий написал: "реально хвора людина".

Применительно к этому моральному идиоту, выжившему из ума, вполне можно было бы использовать фразу "реально хвора истота"...

Трамп не имеет человеческого облика:

только моральный выродок может заявить, что "Россия и Путин более готовы к мирному соглашению. Украина менее готова к заключению соглашения о мире"...
показать весь комментарий
15.01.2026 08:50 Ответить
Хто з них, "буратіна", чи "краснов"?
показать весь комментарий
15.01.2026 09:00 Ответить
Отже, треба почекати до завтра.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:33 Ответить
Рудий покидьку ,***** напав,а не Зеленський.Не мирну угоду гальмує Зеленський,а капітуляцію,котру ти впихаєш українцям з *****м((((
показать весь комментарий
15.01.2026 06:24 Ответить
Похоже, наш гнусавый снова в жоппе((
показать весь комментарий
15.01.2026 06:25 Ответить
Схоже що в твоїй жопі член, а ні не схоже а так і є! Навіть 2, кадирівський та китайський 😂
показать весь комментарий
15.01.2026 06:39 Ответить
Вот это тебя просрало, Облегчённый))
показать весь комментарий
15.01.2026 06:50 Ответить
Ти хоча сам зрозумів що написав, або ти тільки з методички переписувати можешь
показать весь комментарий
15.01.2026 07:07 Ответить
Це вібратор ви так свій назвали?
показать весь комментарий
15.01.2026 08:12 Ответить
Кожен і день різне, деменція річ страшна.
показать весь комментарий
15.01.2026 06:26 Ответить
А деменція у керівництві США - СВІТОВА КАТАСТРОФА !!!
показать весь комментарий
15.01.2026 09:08 Ответить
-все, так і є, товаріщ трамп...
показать весь комментарий
15.01.2026 06:26 Ответить
консерватори США , з таким президентом ід* отом ,програють вибори ...
показать весь комментарий
15.01.2026 06:26 Ответить
Вас це сильно турбує, я бачу.
показать весь комментарий
15.01.2026 06:42 Ответить
Тут, цей все так класно, що 1 шахед пролетів всю Україну зараз в районі Львова годину збити не можуть 😿 🤬
показать весь комментарий
15.01.2026 06:29 Ответить
Так піди збий, у чім справа ?
показать весь комментарий
15.01.2026 07:28 Ответить
Класична відповідь 😸. Я іншого не чекав. 😸
показать весь комментарий
15.01.2026 07:29 Ответить
Я також , сцкло
показать весь комментарий
15.01.2026 07:37 Ответить
Ну я вас не ображав, а щодо сам збивай то з моєї сторони претензії не до військових, а до влади що піарили дрони перехоплювачі і ТД.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:40 Ответить
ізраільський залізний купол теж піарили - і ? Мало того , їм збивати той весь металобрухт , як вони казали , з моря допомагали США АНГЛІЯ І ФРАНЦІЯ . І що ? Нічого не долетіло до Ізраіля ? Теж влада винна ?
показать весь комментарий
15.01.2026 09:13 Ответить
Ага, і дивним дивом, Садовий в цьому не винен...
Ну то ж ДРУГОЄ, то ж не Київ з Кличко. Правда ж, ПАДАЛЬак?
показать весь комментарий
15.01.2026 09:04 Ответить
Пам'ятаємо,як Юля заявляла в 2014 "жодний український танк..не повинен стріляти в Криму.."(((Отже,була б вона презом,давно б продала Україну(((
показать весь комментарий
15.01.2026 06:30 Ответить
💯
показать весь комментарий
15.01.2026 07:38 Ответить
Баба жЮля на пожиттєвому повинна бути за всі свої дії..а вона депутатка..
показать весь комментарий
15.01.2026 07:47 Ответить
@ Так, не зайвим є нагадати всім, у кого коротка пам'ять, що Юлія Тимошенко голосувала проти запровадження воєнного стану в країні та силового рішення щодо Криму на засіданні РНБО 28 лютого 2014 року.
Тож, за введення воєнного стану проголосувала лише одна людина - на той час спікер Верховної Ради, виконувач обов'язків Президента України Олександр Турчинов. Цитата від Тимошенко згідно стенограми засідання РНБО: «Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, тому що це означатиме програш. Ніякого воєнного стану та активізації наших військ! Ми маємо стати найбільш мирною нацією на планеті, просто поводитися, як голуби миру».
На цьому засіданні згідно з оприлюдненою стенограмою, були присутні ключові державні діячі та силовики.
Офіційні особи та члени РНБО:
- Олександр Турчинов - в.о. Президента України, Голова Верховної Ради (головуючий);
- Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;
- Валентин Наливайченко - голова Служби безпеки України;
- Ігор Тенюх - в.о. міністра оборони;
- Андрій Дещиця - в.о. міністра закордонних справ;
- Степан Кубів - голова Національного банку;
- Олег Махніцький - в.о. Генерального прокурора;
- Андрій Парубій - Секретар РНБО.
Також були запрошені лідери партій та політики:
- Юлія Тимошенко - лідерка партії «Батьківщина» (не будучи членом РНБО, брала участь у обговоренні);
- Арсеній Яценюк - Прем'єр-міністр України;
- Віталій Кличко - лідер партії «УДАР»;
- Олег Тягнибок - лідер ВО «Свобода».

показать весь комментарий
15.01.2026 08:11 Ответить
Потужно обосрав нашого Бубонця. Зеля другу Трампа Лаудеру дав родовища літію, отримав за це не просто собачого пеніса, в а ще цим пенісом потужно поводили по губам нашому фельдмаршалу. Скоро Трамп введе в Зелю потужних гарантій безпеки. "Оце воно, ребята, напєрсткі та кофейная гуща вказують, мир близько" буде кряхтеть піаніст.
показать весь комментарий
15.01.2026 06:31 Ответить
Зек, ти рамси сплутав.
показать весь комментарий
15.01.2026 06:43 Ответить
Ну, отже знову треба присісти йому на вуха і лити мед.

Треба тримати його в підвішеному стані до виборів восени. Хоча я все та ж сподіваюся що він відкине копита раніше.
показать весь комментарий
15.01.2026 06:39 Ответить
То було вчора 😸
показать весь комментарий
15.01.2026 06:45 Ответить
Трамп - кінчений дегенерат. Три-ятнадцять, передай там із таксі.
показать весь комментарий
15.01.2026 06:45 Ответить
Мадуро виказав де тримав наркоту...
показать весь комментарий
15.01.2026 06:47 Ответить
Мабуть масканутий вже її привіз
показать весь комментарий
15.01.2026 07:03 Ответить
Яркий же він дебіл, спочатку я думав що він хворий, однак помилявся, він дійсно Дебіл.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:01 Ответить
Одне одному не заважає. Трампон-бите вухо - то взагалі якась кунсткамера, загадка для психіатрів..
показать весь комментарий
15.01.2026 07:49 Ответить
ЗАСПОКОЙТЕСЬ. ВІН ХВОРИЙ......а ще куплений
показать весь комментарий
15.01.2026 07:03 Ответить
якби діти зеленського сиділи в Запоріжжі а не тельавіві то *** би він гальмував.а так йому насрать на дітей українців.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:04 Ответить
В що він гальмує? Поясни.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:15 Ответить
світло тепло дотримування законодавства,боротьбу з корупцією,мир.все гальмує.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:23 Ответить
Давай конкретно про мир. Що не так?
показать весь комментарий
15.01.2026 07:26 Ответить
все не так - літій віддав миру нема.а угода тільки на папері.ага іще - ІНХ.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:30 Ответить
Ця потужна абревіатура певно кожного дня вказує тобі вектор руху до мети. Тож слідуй за нею, і все буде "так".
показать весь комментарий
15.01.2026 07:37 Ответить
Ти про мир напиши, що він мав зробити, щоб Трамп розлюбив Путіна, тільки без шашликів постарайся, щось збагнути?
показать весь комментарий
15.01.2026 08:22 Ответить
Психотерапія безсильна!!! Тільки хірургічне втручання!
показать весь комментарий
15.01.2026 07:05 Ответить
Чи знімає штани Трамп коли сідає на унітаз?
показать весь комментарий
15.01.2026 07:10 Ответить
Схоже він у памперсах.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:17 Ответить
ув. Виктор Шевченко, не следует из острой личной неприязни приписывать Трампу совсем уж полную деменцию:

он ещё до сих пор после того как посрал, всегда нажимает кнопку смыва в унитазе.

Но всего лишь пару раз в неделю забывает снимать штаны перед дефекацией.... А воду всегда смывает.
показать весь комментарий
15.01.2026 09:03 Ответить
Це як в анекдоті про синоптика: прокинувся, якщо цюцюрка наліво - пуйло винно, якщо направо - синочка мамиримми. А інщіх варіантів в його роки і нема. Теж маме і з Гренландією і з мадурою...
показать весь комментарий
15.01.2026 07:18 Ответить
Хоч би не бомбив, примушуючи до миру.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:25 Ответить
Cтарый имбецил окончательно выжил из ума. На международной арене рыжий поц в эту каденцию очевидно работает на глобалистов-соросов, для которых эта война крайне важна. Средство разрушения мировых устоев (наряду с "глобальным потеплением" и другими войнами которые они культивируют). Марксисты уже больше 100 лет так действуют. А Рыжий никогда толком и не был консерватором. Ну а теперь провто проявил себя во всей красе.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:32 Ответить
А вчк ж цікаво, з ким і про що домовляється Зєлєнскій "про закінчення війни" і які "гарантії" Українґ може дати Трамп? Він же у випадку чого з ясними і чесними очина на пиці заявить, що то Україна напала на кацапів. І Зєлєнскій під оцґ сумнівні "гарпнтії" здає території? В обмін на що???!!! 😲
показать весь комментарий
15.01.2026 07:38 Ответить
Стареча деменція страшна річ.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:39 Ответить
Що ліпше - маразм чи склероз? Склероз. Бо при ньому забуваєш, що у тебе маразм.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:55 Ответить
Та не хвилюйтеся Ви так, дочекаємося завтра, і знову винен в усьому буде ху@ло. Це ж хворий Додик. Перефразовуючи Шекспіра: "Бідний Додик!" Ну, хіба він винен, що він дурень?
показать весь комментарий
15.01.2026 07:48 Ответить
хіба не так? Падлюка ака не хоче капітулювати. Погодився б на капітуляцію, війна би завтра закінчилася. Через півроку почалась би наступна, де українці в статусі гарматного м'яса штурмували Варшаву, але головне ж мирна угода, чи не так?
показать весь комментарий
15.01.2026 07:49 Ответить
"Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду" Джерело: https://censor.net/ua/n3595534

Воно виявляється думає!
Це якись мем.
А чим думає (бо мозок явно вже не задіяний у цьому процесі)?
показать весь комментарий
15.01.2026 07:51 Ответить
Коли Трамп починає згадувати про 350 млрд, які Україна ніби винна США, наступним йде "козирі", потім "винний Зеленський". Коло.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:52 Ответить
Рудий педофіл
показать весь комментарий
15.01.2026 07:52 Ответить
По парним - пуйло винувате, по непарним - зе!...
показать весь комментарий
15.01.2026 07:52 Ответить
Там у голові замість звивин одна проста синосуїда-сьогодні одне, завтра абсолютно протилежне, і так по колу. Іноді бувають збої, коли флюгер на голові під час гольфу зустрічає боковий вітер.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:40 Ответить
Пиз...юк включив традиційно кремлівську пластінку.
показать весь комментарий
15.01.2026 07:53 Ответить
Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову
показать весь комментарий
15.01.2026 07:57 Ответить
Пісділ.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:09 Ответить
На місці Зеленського я б пішов ва-банк. Зібрав би цитати з усіх інтерв'ю цього імбєцила, і при черговій зустрічі виклав це все на стіл. Все це супроводжуючи словами: Дональд, скажи, ти взагалі адекватний? Може б ти сходив до лікаря, хай перевірить чи не свистить у тебе фляга, бо є підозра, що ти дав ****.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:11 Ответить
Очень практичный совет насчёт ва-банк. По-другому вести переговоры с больным на всю голову идиотом невозможно.
показать весь комментарий
15.01.2026 09:09 Ответить
підставив і нас і Іранських повстанців, зате лізе тварюка на Гренландію вперто. що відбуваеться з цим підором?
показать весь комментарий
15.01.2026 08:12 Ответить
Этот ***** является нравственным идиотом от рождения, а сейчас, в 80 лет - это уже просто сенильный маразматик с манией величия.
показать весь комментарий
15.01.2026 09:11 Ответить
..
показать весь комментарий
15.01.2026 08:14 Ответить
Зато литиевые месторождения друзья Трамбона уже осваивать готовиться ) тут вопрос кто дурак в этой ситуации. Это ж как надо договора подписывать что ты всем должен, а тебе никто и нихрена)
показать весь комментарий
15.01.2026 08:15 Ответить
Шось не вірю я, що друзі трампона будуть зараз шось тут будувати, а коли буде можливість, трампон сканає, а паперами ми подітремось
показать весь комментарий
15.01.2026 08:54 Ответить
Якби Україна була не корупційною, ці трампівські "шатання" були б нам до сраки. А так - ржом дальше.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:16 Ответить
Тут більше не про корупцію. Якби Україна станом на початок повномасштабного вторгнення під@рської ********* мала необхідне озброєння, надійних союзників (не "партнерів") які замість занепокоєнь надавали би військову допомогу...станом на зараз були би інші "карти" , на які би те руде непорозуміння свій шатальний апарат не клало.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:24 Ответить
Для этого надо было в 2019 головой думать, а не тухесом. А теперь все кругом виноваты и все нам должны.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:34 Ответить
Головою треба було думати значно раніше, ще з 1991 року. А от з приводу винних - так, вони є, і один з них зараз здійснює війну, інший вдає з себе миротворця. Щодо тухеса , то саме він зараз рулить в більшості країн "демократій".
P S. 2019-й рік - це окрема сторінка ганьби української нації як і 2010-й.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:52 Ответить
саме так , прийшов 2019 рік і всьо пропало . Жили , процвітали , АТО закінчили за дві неділі , долар став по 10 , живи і радій ...... але 2019 все поміняв ...
показать весь комментарий
15.01.2026 09:20 Ответить
Звісно, як можу бути в чомусь винним ліпший друг *****...
показать весь комментарий
15.01.2026 08:23 Ответить
Цей рудий покидьок х*йло номер 2, або скоріше х*йло номер 1. Це ж треба, що так історично склалося щоб світом колотило відразу два х*йла ((
показать весь комментарий
15.01.2026 08:29 Ответить
І доки старі маразматики будуть у керма? Рашкі, США, Ірану, Китаю. За ними цвинтар плаче.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:51 Ответить
де ці довбо...оби, що сміялися з деменціїї байдена? той хоч був тихим, а як вам активний дементор?
показать весь комментарий
15.01.2026 08:30 Ответить
Опять двадцать пять )
Но на самом деле Трамп просто давит по очереди на обе стороны. Следующий раз виноват будет Пыня, потом опять Зе и так по кругу. Уже год это наблюдаем.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:33 Ответить
Ну не хоче Україна на халяву віддавати своє, навпаки міркує, як побільше кацапів завалити, нехай рудий піде просреться, може поумнішає.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:49 Ответить
Боженька, прибери цю руду потвору.
показать весь комментарий
15.01.2026 08:50 Ответить
Трамп просто боїться Путіна, тому передним ...розстеляється, підлещується, виголошує компліменти...? Путін діє на Трампа гіпнотично? Трамп на зустрічі з Путіним впадає у гіпнотичний транс, як публіка на сеансах Вольфа Месінга, чи Кашпіровського? У трампа слабе енергетичне поле? І публіку він "бере" виключно своїм ексцентризмом, клоунадою, вмінням потрафити обивателю...
показать весь комментарий
15.01.2026 08:53 Ответить
Ось що буває, коли у людини деменція з шизофренією накладаються на уродженний довбо(ОЙ)бізм...
показать весь комментарий
15.01.2026 09:07 Ответить
 
 