Нужно активно двигаться по документам: Зеленский провел беседу с переговорной группой

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими членами украинской переговорной группы.

об этом говорится в вечернем обращении президента в среду.

По словам Зеленского, Украина максимально активна в подготовке документов по гарантиям безопасности, экономическим соглашениям и политическим договоренностям. Президент подчеркнул, что ожидает такой же энергичной работы и от американской стороны.

"Нужно активно двигаться по документам. По гарантиям безопасности, по экономическим соглашениям, по политическому документу также. С нашей стороны – максимальная продуктивность. Я лично очень жду", – отметил Владимир Зеленский.

ЕС готов к переговорам с Путиным

В Европейской комиссии заявляют, что на определенном этапе мирного процесса придется вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным при участии ЕС. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

По ее словам, ЕС прилагает все усилия для мира в Украине, но пока процесс зависит от позиции российского президента.

"Сейчас мир в Украине зависит от одного единственного человека – это, как вы очень хорошо знаете, президент Путин", – отметила Пиньо.

В то же время в Еврокомиссии не видят готовности Кремля к конструктивным переговорам.

Россия продолжает военную риторику

В свою очередь постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена решать ситуацию военным путем. Ондобавил, что пока Киев не согласится на "реальные условия переговоров", ситуация будет ухудшаться, и РФ продолжит военные действия.

"Пока лидер в Киеве не опомнится и не согласится на реальные условия переговоров, мы продолжим решать проблему военным путем... С каждым днем, который он теряет, условия переговоров будут только ухудшаться для него", - утверждает представитель страны-агрессора.

