Нужно активно двигаться по документам: Зеленский провел беседу с переговорной группой
Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими членами украинской переговорной группы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении президента в среду.
По словам Зеленского, Украина максимально активна в подготовке документов по гарантиям безопасности, экономическим соглашениям и политическим договоренностям. Президент подчеркнул, что ожидает такой же энергичной работы и от американской стороны.
"Нужно активно двигаться по документам. По гарантиям безопасности, по экономическим соглашениям, по политическому документу также. С нашей стороны – максимальная продуктивность. Я лично очень жду", – отметил Владимир Зеленский.
ЕС готов к переговорам с Путиным
В Европейской комиссии заявляют, что на определенном этапе мирного процесса придется вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным при участии ЕС. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.
По ее словам, ЕС прилагает все усилия для мира в Украине, но пока процесс зависит от позиции российского президента.
"Сейчас мир в Украине зависит от одного единственного человека – это, как вы очень хорошо знаете, президент Путин", – отметила Пиньо.
В то же время в Еврокомиссии не видят готовности Кремля к конструктивным переговорам.
Россия продолжает военную риторику
В свою очередь постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена решать ситуацию военным путем. Ондобавил, что пока Киев не согласится на "реальные условия переговоров", ситуация будет ухудшаться, и РФ продолжит военные действия.
"Пока лидер в Киеве не опомнится и не согласится на реальные условия переговоров, мы продолжим решать проблему военным путем... С каждым днем, который он теряет, условия переговоров будут только ухудшаться для него", - утверждает представитель страны-агрессора.
зимно,
треба рухати документи,
така собі "документальна руханка",
важливий не результат, а помєльтєшить, зігрітися та зіпріти
.
паралельно та рівнобєдрєнно - це НЕ його !
всі великі справи для нього звершуються на полях саммітів та під килимами візантійської політики в тилу.
.
Або ци люліт...
отжалісь,
документи рухнули
.
.....
не змогли встати
і "документи рухнули"
той хто не кончений і дивиться на оте нудне та смертельне шапіто.
.
Простими словами натякніть куди їхати, я вже зібраний....
І це ще я не враховую кількість прокурених лекцій в закладі "Ч - Ж"
а що там з ресурсами? За скільгі ша₴ів продано... ?
Чи
всі ресурси вже не належать 🇺🇦 ?
І чи можливо буде відіграти назад, як це Порох відмінив через суд кабальний Юлін договір "бери газ або плати" і відмазав бюджет від більшості термінових платежів по боргам, коли в казначействі було хєр та ніхєра, яник все вивіз... 🚛
ПОЦ. потужний Оплот Цивілізації