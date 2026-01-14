РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12429 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
954 32

Нужно активно двигаться по документам: Зеленский провел беседу с переговорной группой

Зеленский о переговорах и мирном плане

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими членами украинской переговорной группы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечернем обращении президента в среду.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Зеленского, Украина максимально активна в подготовке документов по гарантиям безопасности, экономическим соглашениям и политическим договоренностям. Президент подчеркнул, что ожидает такой же энергичной работы и от американской стороны.

"Нужно активно двигаться по документам. По гарантиям безопасности, по экономическим соглашениям, по политическому документу также. С нашей стороны – максимальная продуктивность. Я лично очень жду", – отметил Владимир Зеленский.

Читайте также: Лидеры G7 планируют встречу с Трампом в Давосе по гарантиям безопасности для Украины, - FT

ЕС готов к переговорам с Путиным

В Европейской комиссии заявляют, что на определенном этапе мирного процесса придется вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным при участии ЕС. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

По ее словам, ЕС прилагает все усилия для мира в Украине, но пока процесс зависит от позиции российского президента.

"Сейчас мир в Украине зависит от одного единственного человека – это, как вы очень хорошо знаете, президент Путин", – отметила Пиньо.

В то же время в Еврокомиссии не видят готовности Кремля к конструктивным переговорам.

Читайте: У Зеленского нет карт, у него есть только одно - Дональд Трамп, - Трамп

Россия продолжает военную риторику

В свою очередь постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Москва намерена решать ситуацию военным путем. Ондобавил, что пока Киев не согласится на "реальные условия переговоров", ситуация будет ухудшаться, и РФ продолжит военные действия.

"Пока лидер в Киеве не опомнится и не согласится на реальные условия переговоров, мы продолжим решать проблему военным путем... С каждым днем, который он теряет, условия переговоров будут только ухудшаться для него", - утверждает представитель страны-агрессора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Постпред в ООН Мельник – России: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину"

Автор: 

Зеленский Владимир (23365) переговоры (5505) гарантии безопасности (409)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Зеленский дав доручення активно рухатись щодо документів. Що сидимо?
показать весь комментарий
14.01.2026 20:34 Ответить
+11
ВІН КОНЧЕНИЙ - як і його електорат
показать весь комментарий
14.01.2026 20:35 Ответить
+8
А як там фронт? Може пора туди увагу привернути?
показать весь комментарий
14.01.2026 20:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bla...bla...bla
показать весь комментарий
14.01.2026 20:33 Ответить
пора голову переговорників знову в США направляти - не йдуть діла....
показать весь комментарий
14.01.2026 20:35 Ответить
відосік ЗЄлі:

зимно,
треба рухати документи,
така собі "документальна руханка",
важливий не результат, а помєльтєшить, зігрітися та зіпріти

.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:58 Ответить
А як там фронт? Може пора туди увагу привернути?
показать весь комментарий
14.01.2026 20:34 Ответить
фронт та засніжені поля битв для ЗЄлі
паралельно та рівнобєдрєнно - це НЕ його !

всі великі справи для нього звершуються на полях саммітів та під килимами візантійської політики в тилу.

.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:02 Ответить
Хороших новостей там пока нет. Что ж ему на том фронте делать. Последние раз хорошие новости были из-под Купянска. Там он отметился.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:35 Ответить
Зеленский дав доручення активно рухатись щодо документів. Що сидимо?
показать весь комментарий
14.01.2026 20:34 Ответить
... побігли, але щось не дружно! Вага лишня заважає.... Мабуть, інваліди!
Або ци люліт...
показать весь комментарий
14.01.2026 20:37 Ответить
упалі,
отжалісь,
документи рухнули

.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:03 Ответить
упалі, отжалісь,
.....
не змогли встати
і "документи рухнули"
показать весь комментарий
14.01.2026 21:05 Ответить
ВІН КОНЧЕНИЙ - як і його електорат
показать весь комментарий
14.01.2026 20:35 Ответить
а МИ тоді хто ?
той хто не кончений і дивиться на оте нудне та смертельне шапіто.

.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:05 Ответить
Треба активно рухатися щодо документів. По гарантіях безпеки, по економічних угодах, по політичному документу також. З нашої сторони - максимальна продуктивність. Я особисто дуже очікую," - зазначив Володимир Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3595500
Простими словами натякніть куди їхати, я вже зібраний....
показать весь комментарий
14.01.2026 20:39 Ответить
невже в бункері мівіна закінчилася і електрики немає?
показать весь комментарий
14.01.2026 20:45 Ответить
Ніі..мівінка то на поверхні була..в бункері червона рибка, ікорка))
показать весь комментарий
14.01.2026 20:59 Ответить
По последним данным , количество документов увеличилось на 50+%. Спасибо верховному Зегеваре.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:40 Ответить
Просто так і скажи. Хочу знову за кордон. Домовлятися і тягнути кота за хвоста у більш теплих краях. А Давос аж на наступному тижні! І коаліція шось Гренландією зайнята, ну Макрон як так??? Можно ж було в Аяччо на Корсику на обговорення чергового документу запросити
показать весь комментарий
14.01.2026 20:45 Ответить
Він розмовляє, як неписьменний.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:46 Ответить
юрфак криворогульний дає свої наслідки...
І це ще я не враховую кількість прокурених лекцій в закладі "Ч - Ж"
показать весь комментарий
14.01.2026 20:52 Ответить
Не було юрфака при студентстві ПОЦ ( Потужного Оплоту,). Йому ксіву цедулку папасаша подарував
показать весь комментарий
14.01.2026 21:38 Ответить
Ніби це не так?
показать весь комментарий
14.01.2026 20:50 Ответить
Які документи, коли Краснов та Ху?ло вже відверто кажуть: "як я вирішив, керуючися відсутністю моралі - оце й є тепер замість міжнародного права". А зеля хоче їм заперечувати, обклавшися стопками документів? То хай ними дупу обгортає.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:02 Ответить
Як можна робочо-зустрітися по відеоконференції?
показать весь комментарий
14.01.2026 21:03 Ответить
Мы стаим на краю пропасті!!! нада сделать агромній шаг уперьод! не на часі таптаться на месте!
показать весь комментарий
14.01.2026 21:18 Ответить
Люди без світла замерзають, міндічі і цукермани гарно витрачають сотні мільярдів на теплих морях, що накрали тут, а Голобородько, ніби він до цього не причетний, продовжує розвішувати локшину на вуха залишкам 73%.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:18 Ответить
Вообще неплохая подмена понятий. Договорняк по сути обозвали гарантиями безопасности. Где гарантии условность, а территорию придется поделить вполне себе на практике. Такое бывает. Тут ты голсуешь по приколу, а завтра делить свое майно с бандитом.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:31 Ответить
А ще Потужне питання ❓
а що там з ресурсами? За скільгі ша₴ів продано... ?
Чи

всі ресурси вже не належать 🇺🇦 ?
І чи можливо буде відіграти назад, як це Порох відмінив через суд кабальний Юлін договір "бери газ або плати" і відмазав бюджет від більшості термінових платежів по боргам, коли в казначействі було хєр та ніхєра, яник все вивіз... 🚛
показать весь комментарий
14.01.2026 21:36 Ответить
Балакучий генератор пафосних фраз.
ПОЦ. потужний Оплот Цивілізації
показать весь комментарий
14.01.2026 21:32 Ответить
 
 