Лидеры G7 планируют встречу с Трампом в Давосе по гарантиям безопасности для Украины, - FT

Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании вместе с президентом Еврокомиссии планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

Financial Times

Союзники Киева по G7 хотят присоединиться к запланированной встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы заручиться поддержкой США в отношении гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

Чиновники обсуждают детали встречи, которая должна состояться в среду на следующей неделе, и в ней могут принять участие также другие лидеры так называемой "Коалиции желающих" - государств, поддерживающих Украину. Советники по национальной безопасности этих стран также планировали отдельную встречу.

На встрече лидеров в Давосе Трамп должен получить одобрение соглашений, заключенных его переговорной командой со странами ЕС и Великобританией на прошлой неделе в Париже.

"Без США ничего из этого не произойдет", - отметил европейский чиновник, имея в виду, в частности, обещания Великобритании и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.

Развертывание сил поддержки в Украине

