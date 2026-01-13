РУС
Лидеры G7 планируют встречу с Трампом в Давосе по гарантиям безопасности для Украины, - FT

Трамп

Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании вместе с президентом Еврокомиссии планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Союзники Киева по G7 хотят присоединиться к запланированной встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы заручиться поддержкой США в отношении гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

Чиновники обсуждают детали встречи, которая должна состояться в среду на следующей неделе, и в ней могут принять участие также другие лидеры так называемой "Коалиции желающих" - государств, поддерживающих Украину. Советники по национальной безопасности этих стран также планировали отдельную встречу.

На встрече лидеров в Давосе Трамп должен получить одобрение соглашений, заключенных его переговорной командой со странами ЕС и Великобританией на прошлой неделе в Париже.

"Без США ничего из этого не произойдет", - отметил европейский чиновник, имея в виду, в частности, обещания Великобритании и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.

Развертывание сил поддержки в Украине

G7 (908) Трамп Дональд (7454) гарантии безопасности (408)
існує лише одна гарантія безпеки для України - власна ядерна зброя та ЗСУ.
13.01.2026 14:46 Ответить
Які гарантії ? Рудеий ***** вже зпхоплює,приєднує, пів світу всіх розбомбить. А тут дайте донні якісь гарантії! Ви серйозно?
13.01.2026 14:48 Ответить
 
 