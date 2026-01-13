Лидеры G7 планируют встречу с Трампом в Давосе по гарантиям безопасности для Украины, - FT
Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании вместе с президентом Еврокомиссии планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.
Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Союзники Киева по G7 хотят присоединиться к запланированной встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы заручиться поддержкой США в отношении гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.
Чиновники обсуждают детали встречи, которая должна состояться в среду на следующей неделе, и в ней могут принять участие также другие лидеры так называемой "Коалиции желающих" - государств, поддерживающих Украину. Советники по национальной безопасности этих стран также планировали отдельную встречу.
На встрече лидеров в Давосе Трамп должен получить одобрение соглашений, заключенных его переговорной командой со странами ЕС и Великобританией на прошлой неделе в Париже.
"Без США ничего из этого не произойдет", - отметил европейский чиновник, имея в виду, в частности, обещания Великобритании и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
