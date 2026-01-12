План Брюсселя и Киева по втягиванию Венгрии в войну завершен, и только правительство Виктора Орбана препятствует его реализации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на съезде партии Орбана "Фидес".

Брюссель потерял здравый смысл

В частности, Сийярто заявил, что Брюссель полностью потерял здравый смысл. По его словам, советы министров иностранных дел ЕС в последнее время превратились в "военные конференции", а европейские лидеры находятся под влиянием "военного фанатизма".

"Военный фанатизм охватил европейских политических лидеров", – сказал он, ссылаясь на декларацию Великобритании, Франции и Украины, опубликованную несколько дней назад, о будущих гарантиях безопасности для Украины.

В частности, в одном из пунктов упоминается намерение развернуть многонациональные силы для обеспечения безопасности Украины после достижения прекращения огня, к чему также присоединились бы те страны коалиции, которые готовы внести свой вклад.

Брюссель и Киев хотят втянуть Венгрию в войну

"Согласно этому соглашению, две европейские ядерные державы решили направить войска в Украину. Это фактически означает, что европейские ядерные державы начали войну. И их цель... – охватить всю Европу пламенем войны", – заявил Сийярто, по словам которого существует план Брюсселя и Киева втянуть Венгрию в войну.

"Вот почему они хотят навязать нам пробрюссельское, проукраинское марионеточное правительство на апрельских выборах", – сказал Сийярто, который является членом партии "Фидес".

Что предшествовало?