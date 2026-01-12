РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11084 посетителя онлайн
Новости Антиукраинские заявления в Венгрии
809 7

Европейских лидеров охватил "военный фанатизм", - Сийярто

Сьиярто о военном фанатизме европейских лидеров

План Брюсселя и Киева по втягиванию Венгрии в войну завершен, и только правительство Виктора Орбана препятствует его реализации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ČTK, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на съезде партии Орбана "Фидес".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Брюссель потерял здравый смысл

В частности, Сийярто заявил, что Брюссель полностью потерял здравый смысл. По его словам, советы министров иностранных дел ЕС в последнее время превратились в "военные конференции", а европейские лидеры находятся под влиянием "военного фанатизма".

"Военный фанатизм охватил европейских политических лидеров", – сказал он, ссылаясь на декларацию Великобритании, Франции и Украины, опубликованную несколько дней назад, о будущих гарантиях безопасности для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решения "Коалиции желающих" в Париже ведут к продолжению войны, - Сийярто

В частности, в одном из пунктов упоминается намерение развернуть многонациональные силы для обеспечения безопасности Украины после достижения прекращения огня, к чему также присоединились бы те страны коалиции, которые готовы внести свой вклад.

Брюссель и Киев хотят втянуть Венгрию в войну

"Согласно этому соглашению, две европейские ядерные державы решили направить войска в Украину. Это фактически означает, что европейские ядерные державы начали войну. И их цель... – охватить всю Европу пламенем войны", – заявил Сийярто, по словам которого существует план Брюсселя и Киева втянуть Венгрию в войну.

Читайте также: США, Венгрия и некоторые другие страны против членства Украины в НАТО, - Рютте

"Вот почему они хотят навязать нам пробрюссельское, проукраинское марионеточное правительство на апрельских выборах", – сказал Сийярто, который является членом партии "Фидес".

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Автор: 

Венгрия (2268) Евросоюз (18042) Сийярто Петер (411) гарантии безопасности (403)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БЛ.....ВИ ЗАДРАЛИ ВСІХ СУСІДІВ. ВСІХ!!!! Я бачив в інстаграмі меми де словаки, румуни і тд хочуть щоб вас не стало взагалі. ОФІГЕННО ви дожили угорці еге ж?
показать весь комментарий
12.01.2026 18:49 Ответить
Підгорає в підкацапників гнилих!Бояться сісти за свої обородки брудні
показать весь комментарий
12.01.2026 19:05 Ответить
Схоже, що Лізочка Богуцька має родича в Угорщині.
А будуть розповіді, що хтось там готує путч?
😂😂😂
показать весь комментарий
12.01.2026 18:52 Ответить
@ (в перекладі):
"Війну ***** можна зупинити за кілька днів. Одним натисканням кнопки. Не ядерної, ні. Точніше, двох.
Але всі політики, президенти ЄС та інша імпотенція цього не робитимуть.
Відключіть GPS над рф і відключіть супутники, що транслюють ТБ над рф. За тиждень ***** викине білий прапор."
показать весь комментарий
12.01.2026 19:11 Ответить
З лідерів України у 2019-му спав воєнний фанатизм!
показать весь комментарий
12.01.2026 19:15 Ответить
Давай Сийятро вместе с Орбано . Выходите из ЕС . Обьявляйте референдум , и в таёженный союз.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:18 Ответить
 
 