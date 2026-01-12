Європейських лідерів охопив "воєнний фанатизм", - Сійярто

Сійярто про воєнний фанатизм європейських лідерів

План Брюсселя та Києва щодо втягування Угорщини у війну завершений, і лише уряд Віктора Орбана перешкоджає його реалізації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ČTK, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на з'їзді партії Орбана "Фідес".

Брюссель втратив здоровий глузд

Так, Сійярто заявив, що Брюссель повністю втратив здоровий глузд. За його словами, ради міністрів закордонних справ ЄС останнім часом перетворилися на "воєнні конференції", а європейські лідери перебувають під впливом "воєнного фанатизму".

"Воєнний фанатизм охопив європейських політичних лідерів", – сказав він, посилаючись на декларацію Великої Британії, Франції та України, опубліковану кілька днів тому, щодо майбутніх гарантій безпеки для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення "Коаліції охочих" у Парижі ведуть до продовження війни, - Сійярто

Зокрема, в одному з пунктів згадується намір розгорнути багатонаціональні сили для гарантування безпеки України після досягнення припинення вогню, до чого б також долучилися ті країни коаліції, які готові зробити свій внесок.

Брюссель та Київ хочуть втягнути Угорщину у війну

"Згідно з цією угодою, дві європейські ядерні держави вирішили направити війська в Україну. Це фактично означає, що європейські ядерні держави розпочали війну. І їхня мета... – охопити всю Європу полум’ям війни", – заявив Сійярто, за словами якого існує план Брюсселя та Києва втягнути Угорщину у війну.

Також читайте: США, Угорщина та деякі інші країни проти членства України в НАТО, - Рютте

"Ось чому вони хочуть нав’язати нам пробрюссельський, проукраїнський маріонетковий уряд на квітневих виборах", – сказав Сійярто, який є членом партії "Фідес".

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

БЛ.....ВИ ЗАДРАЛИ ВСІХ СУСІДІВ. ВСІХ!!!! Я бачив в інстаграмі меми де словаки, румуни і тд хочуть щоб вас не стало взагалі. ОФІГЕННО ви дожили угорці еге ж?
12.01.2026 18:49 Відповісти
Схоже, що Лізочка Богуцька має родича в Угорщині.
А будуть розповіді, що хтось там готує путч?
😂😂😂
12.01.2026 18:52 Відповісти
Давай Сийятро вместе с Орбано . Выходите из ЕС . Обьявляйте референдум , и в таёженный союз.
12.01.2026 19:18 Відповісти
БЛ.....ВИ ЗАДРАЛИ ВСІХ СУСІДІВ. ВСІХ!!!! Я бачив в інстаграмі меми де словаки, румуни і тд хочуть щоб вас не стало взагалі. ОФІГЕННО ви дожили угорці еге ж?
показати весь коментар
12.01.2026 18:49 Відповісти
Підгорає в підкацапників гнилих!Бояться сісти за свої обородки брудні
показати весь коментар
12.01.2026 19:05 Відповісти
Сіярто, охопив передвиборчий срач і стра, як бе з ним далі?!?!?!
показати весь коментар
12.01.2026 19:37 Відповісти
Схоже, що Лізочка Богуцька має родича в Угорщині.
А будуть розповіді, що хтось там готує путч?
😂😂😂
показати весь коментар
12.01.2026 18:52 Відповісти
@ (в перекладі):
"Війну ***** можна зупинити за кілька днів. Одним натисканням кнопки. Не ядерної, ні. Точніше, двох.
Але всі політики, президенти ЄС та інша імпотенція цього не робитимуть.
Відключіть GPS над рф і відключіть супутники, що транслюють ТБ над рф. За тиждень ***** викине білий прапор."
показати весь коментар
12.01.2026 19:11 Відповісти
На россии есть мобильные машины-излучатели. Якцапы будут смотреть скабееву на улице, если пропадет центральное ТВ.
показати весь коментар
12.01.2026 20:20 Відповісти
З лідерів України у 2019-му спав воєнний фанатизм!
показати весь коментар
12.01.2026 19:15 Відповісти
Давай Сийятро вместе с Орбано . Выходите из ЕС . Обьявляйте референдум , и в таёженный союз.
показати весь коментар
12.01.2026 19:18 Відповісти
Колись слов'яни пустили угорців через свої землі на теперішню територію. Чи не час пустити їх у зворотньому напрямку, до своїх, так би мовити?
показати весь коментар
12.01.2026 19:49 Відповісти
Голуб мира йбаний.
показати весь коментар
12.01.2026 19:53 Відповісти
Мрино, щодо "голуба"-вірно, та і ******** суперечок ніц. !
показати весь коментар
12.01.2026 20:42 Відповісти
Україна охоче ввійде в НАТО та в Євросоюз (попри всі неоднозначності цих союзів) замість мад'ярщини і цим самим позбавить ******* переживань за війну.
показати весь коментар
12.01.2026 20:20 Відповісти
А щоб тебе срачка до всирачки вхопила!
показати весь коментар
12.01.2026 20:27 Відповісти
а цей уЙобік не хоче пояснити, чому це РАПТОВО їх "охопив воєнний фанатизм"?
показати весь коментар
12.01.2026 20:48 Відповісти
Орбан,Сіярто,Фіцо - якщо не агенти ФСБ то агенти впливу Всі троє на оплаті як штатні агенти кремля.
показати весь коментар
12.01.2026 21:20 Відповісти
Ну так і чого вам робити у тому ЄС? Розвернулись і пішли. Назад у бурятію....
показати весь коментар
12.01.2026 21:23 Відповісти
 
 