План Брюсселя та Києва щодо втягування Угорщини у війну завершений, і лише уряд Віктора Орбана перешкоджає його реалізації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ČTK, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на з'їзді партії Орбана "Фідес".

Брюссель втратив здоровий глузд

Так, Сійярто заявив, що Брюссель повністю втратив здоровий глузд. За його словами, ради міністрів закордонних справ ЄС останнім часом перетворилися на "воєнні конференції", а європейські лідери перебувають під впливом "воєнного фанатизму".

"Воєнний фанатизм охопив європейських політичних лідерів", – сказав він, посилаючись на декларацію Великої Британії, Франції та України, опубліковану кілька днів тому, щодо майбутніх гарантій безпеки для України.

Зокрема, в одному з пунктів згадується намір розгорнути багатонаціональні сили для гарантування безпеки України після досягнення припинення вогню, до чого б також долучилися ті країни коаліції, які готові зробити свій внесок.

Брюссель та Київ хочуть втягнути Угорщину у війну

"Згідно з цією угодою, дві європейські ядерні держави вирішили направити війська в Україну. Це фактично означає, що європейські ядерні держави розпочали війну. І їхня мета... – охопити всю Європу полум’ям війни", – заявив Сійярто, за словами якого існує план Брюсселя та Києва втягнути Угорщину у війну.

"Ось чому вони хочуть нав’язати нам пробрюссельський, проукраїнський маріонетковий уряд на квітневих виборах", – сказав Сійярто, який є членом партії "Фідес".

Що передувало?