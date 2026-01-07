Рішення "Коаліції охочих" у Парижі ведуть до продовження війни, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поскаржився на рішення, ухвалені під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі у вівторок, назвавши їх "черговими рішеннями про продовження війни".
Про це повідомляє угорська агенція MTI, пише Цензор.НЕТ.
За словами Сійярто, йдеться про "вкрай небезпечні рішення", а завдання угорського уряду полягає в тому, щоб захистити угорський народ і родини від війни з Росією, яку, за його твердженням, "нав’язує Брюссель". Він також заявив, що лише "суверенний уряд" здатен убезпечити країну від втягування у війну.
Глава МЗС Угорщини додав, що "брюссельський маріонетковий уряд", на його думку, виконував би волю ЄС і втягнув би Угорщину у війну проти Росії. Водночас він наголосив, що Будапешт виступає за мирні переговори.
Сійярто заявив, що Угорщина й надалі підтримує переговори між США та Росією на найвищому рівні та відкидає "нове воєнне рішення Брюсселя".
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
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