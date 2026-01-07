УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11611 відвідувач онлайн
Новини Зустріч коаліції охочих
2 908 30

Рішення "Коаліції охочих" у Парижі ведуть до продовження війни, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поскаржився на рішення, ухвалені під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі у вівторок, назвавши їх "черговими рішеннями про продовження війни".

Про це повідомляє угорська агенція MTI, пише Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Сійярто, йдеться про "вкрай небезпечні рішення", а завдання угорського уряду полягає в тому, щоб захистити угорський народ і родини від війни з Росією, яку, за його твердженням, "нав’язує Брюссель". Він також заявив, що лише "суверенний уряд" здатен убезпечити країну від втягування у війну.

Глава МЗС Угорщини додав, що "брюссельський маріонетковий уряд", на його думку, виконував би волю ЄС і втягнув би Угорщину у війну проти Росії. Водночас він наголосив, що Будапешт виступає за мирні переговори.

Сійярто заявив, що Угорщина й надалі підтримує переговори між США та Росією на найвищому рівні та відкидає "нове воєнне рішення Брюсселя".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партнери готові надати Україні суттєві гарантії безпеки у разі мирної угоди, - прем’єр Нідерландів Схооф

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буданов про перемовини у Парижі: Не вся інформація може бути публічною, але результати вже є

Автор: 

Сійярто Петер (507) війна в Україні (8773) Коаліція охочих (152)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Тебе мля не запитали!
Сиди і не відсвічуй.
Якщо все буде добре, то в квітні підеш накуй разом з Орбаном.
показати весь коментар
07.01.2026 18:00 Відповісти
+9
" Рішення "Коаліції охочих" у Парижі ведуть до продовження війни..." Містер очевидність, якби в Європі було менше таких пуйлових блазнів, як ти, то і війна б скоріще закінчилась.
показати весь коментар
07.01.2026 18:10 Відповісти
+6
З цим підпарашним довбнем все давно зрозуміло. ні ***** продовжує війну а коаліція... залишилось ще сказати що це Україна напала на *****стан
показати весь коментар
07.01.2026 18:02 Відповісти

Завантаження...

 
 