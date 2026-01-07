Партнери готові надати Україні суттєві гарантії безпеки у разі мирної угоди, - прем’єр Нідерландів Схооф

Під час паризьких переговорів учасники "Коаліції охочих" за підтримки Сполучених Штатів заявили про намір долучитися до формування надійних гарантій безпеки для України після можливого досягнення мирних домовленостей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф написав у соцмережі Х.

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Внесок Нідерландів

"У Парижі "Коаліція охочих" разом зі США підтвердили свою готовність зробити суттєвий внесок у гарантії безпеки для України у разі досягнення миру, що також необхідно для його досягнення. Ми зосереджуємося, серед іншого, на спільному моніторингу припинення вогню, зміцненні української армії, а також на безпеці України. Тепер Росія має продемонструвати, що вона готова погодитися на мир. Якщо мирної угоди буде досягнуто, можливий внесок Нідерландів, звісно, залежатиме від політичних рішень", - зауважив Схооф.

Що передувало?

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

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