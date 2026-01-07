Решения "Коалиции желающих" в Париже ведут к продолжению войны, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на решения, принятые во время встречи "Коалиции желающих" в Париже во вторник, назвав их "очередными решениями о продолжении войны".
Об этом сообщает венгерское агентство MTI, пишет Цензор.НЕТ.
По словам Сийярто, речь идет о "крайне опасных решениях", а задача венгерского правительства состоит в том, чтобы защитить венгерский народ и семьи от войны с Россией, которую, по его утверждению, "навязывает Брюссель". Он также заявил, что только "суверенное правительство" способно обезопасить страну от втягивания в войну.
Глава МИД Венгрии добавил, что "брюссельское марионеточное правительство", по его мнению, выполняло бы волю ЕС и втянуло бы Венгрию в войну против России. В то же время он подчеркнул, что Будапешт выступает за мирные переговоры.
Сийярто заявил, что Венгрия и в дальнейшем поддерживает переговоры между США и Россией на высшем уровне и отвергает "новое военное решение Брюсселя".
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
Сиди і не відсвічуй.
Якщо все буде добре, то в квітні підеш накуй разом з Орбаном.
У нього навіть карти були з собою
А Бабіш, здається, взагалі трохи розумніший поки що. Як і Навроцький. Принаймні, той скандал, що роздмухав його чеський "япончик", акуратно спустив на гальмах.
Гуляти - так на всю!
І з НАТО - також! Нехай не воюють з ******!
Останні опитування
Угорське (грудень 2025): Tisza 57% у ключових округах Будапешта проти 30% Fidesz; національно Tisza +17 пунктів серед тих, хто голосуватиме.
Польське (січень 2026): Tisza 47%, Fidesz 39%.
Фактори впливу.
Fidesz впроваджує популістські ініціативи (2% ВВП) та контролює округи, де може виграти мажоритарку попри програш у пропорційному голосуванні. Tisza позиціонує себе як проєвропейську консервативну силу, але без досвідчених кандидатів.