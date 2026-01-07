РУС
Новости
1 294 22

Решения "Коалиции желающих" в Париже ведут к продолжению войны, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на решения, принятые во время встречи "Коалиции желающих" в Париже во вторник, назвав их "очередными решениями о продолжении войны".

Об этом сообщает венгерское агентство MTI, пишет Цензор.НЕТ.

По словам Сийярто, речь идет о "крайне опасных решениях", а задача венгерского правительства состоит в том, чтобы защитить венгерский народ и семьи от войны с Россией, которую, по его утверждению, "навязывает Брюссель". Он также заявил, что только "суверенное правительство" способно обезопасить страну от втягивания в войну.

Глава МИД Венгрии добавил, что "брюссельское марионеточное правительство", по его мнению, выполняло бы волю ЕС и втянуло бы Венгрию в войну против России. В то же время он подчеркнул, что Будапешт выступает за мирные переговоры.

Сийярто заявил, что Венгрия и в дальнейшем поддерживает переговоры между США и Россией на высшем уровне и отвергает "новое военное решение Брюсселя".

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Сийярто Петер (410) война в Украине (7434) Коалиция желающих (112)
Тебе мля не запитали!
Сиди і не відсвічуй.
Якщо все буде добре, то в квітні підеш накуй разом з Орбаном.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:00 Ответить
" Рішення "Коаліції охочих" у Парижі ведуть до продовження війни..." Містер очевидність, якби в Європі було менше таких пуйлових блазнів, як ти, то і війна б скоріще закінчилась.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:10 Ответить
З цим підпарашним довбнем все давно зрозуміло. ні ***** продовжує війну а коаліція... залишилось ще сказати що це Україна напала на *****стан
показать весь комментарий
07.01.2026 18:02 Ответить
Згадайте, про це казав картопляний тарган ще в 22-му.
У нього навіть карти були з собою
показать весь комментарий
07.01.2026 18:11 Ответить
Сіярто і Орбану вам вже недовго лишилось "каламутити воду" в Євросоюзі,до квітня.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:06 Ответить
на жаль, в них є політичні нащадки - Фіцо та Бабіш.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:16 Ответить
Фіцо підгавкує Орбану. Не буде мадярської жаби, словацька теж здується.
А Бабіш, здається, взагалі трохи розумніший поки що. Як і Навроцький. Принаймні, той скандал, що роздмухав його чеський "япончик", акуратно спустив на гальмах.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:31 Ответить
Шавка,не путайся під ногами
показать весь комментарий
07.01.2026 18:10 Ответить
Саме вірне рішення захистити угорський народ , це подати заявку на вихід з ЄС . Але є нюанс ...
показать весь комментарий
07.01.2026 18:11 Ответить
а чого тільки з Євросоюзу?
Гуляти - так на всю!
І з НАТО - також! Нехай не воюють з ******!
показать весь комментарий
07.01.2026 18:17 Ответить
Треба запитати Сциятро та Оркбана чи засуджують вони ленд-ліз для СРСР під час 2 світової війни? За їх логікою, він же теж вів до продовження війни...
показать весь комментарий
07.01.2026 18:11 Ответить
Політична повія як і Орбан
показать весь комментарий
07.01.2026 18:13 Ответить
Йди нах,*****.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:17 Ответить
Tisza лідирує над Fidesz у свіжих опитуваннях на вибори навесні 2026 року, з перевагою 7-17 пунктів серед тих, хто визначився.​
Останні опитування

Угорське (грудень 2025): Tisza 57% у ключових округах Будапешта проти 30% Fidesz; національно Tisza +17 пунктів серед тих, хто голосуватиме.​

Польське (січень 2026): Tisza 47%, Fidesz 39%.​​
Фактори впливу.

Fidesz впроваджує популістські ініціативи (2% ВВП) та контролює округи, де може виграти мажоритарку попри програш у пропорційному голосуванні. Tisza позиціонує себе як проєвропейську консервативну силу, але без досвідчених кандидатів.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:24 Ответить
Чего Украине одной отдуваться? Открыть "каЛидор" в Венгрию для экскурсии миротворцев кацапов. Пусть на месте расскажут мадьярам, про "вечную дружбу" и заверения в "братской" любви.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:27 Ответить
До речі, таке рішення - розміщення військ НАТО після припинення вогню - дійсно продовжує війну. Бо путіну мов би сказали: припиниш стріляти, одразу розміщуємо свої війська на території України. Так він буде продовжувати, щоб такого не сталося.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:29 Ответить
Щоб не забували - Україна , й досі транспортує мадярам кацапську нафту !
показать весь комментарий
07.01.2026 18:30 Ответить
О! И по нефтяной трубе кацапских водолазов, на экскурсию!
показать весь комментарий
07.01.2026 18:32 Ответить
Угорщина може продемонструвати альтернативний варіант: запросити Путлера до Будапешті, де взяти його під варту та передати на вибір гаагськом, українському чи американському правосуддю.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:30 Ответить
Закукурікав мадярський кугут
показать весь комментарий
07.01.2026 18:31 Ответить
так-так. Україні не допомогати, щоб раша скоріше її роздавила. А там шматочок Угорщині дадуть. Йшли ж угорські війська у лютому 22-го на український кордон, та не зрослося. А мрія залишається.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:34 Ответить
де він казав, що не треба Україні допомагати? він сказав, що з такою "допомогою" війна не закінчиться
показать весь комментарий
07.01.2026 18:37 Ответить
 
 