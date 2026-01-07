Решения "Коалиции желающих" в Париже ведут к продолжению войны, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на решения, принятые во время встречи "Коалиции желающих" в Париже во вторник, назвав их "очередными решениями о продолжении войны".

Об этом сообщает венгерское агентство MTI, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Сийярто, речь идет о "крайне опасных решениях", а задача венгерского правительства состоит в том, чтобы защитить венгерский народ и семьи от войны с Россией, которую, по его утверждению, "навязывает Брюссель". Он также заявил, что только "суверенное правительство" способно обезопасить страну от втягивания в войну.

Глава МИД Венгрии добавил, что "брюссельское марионеточное правительство", по его мнению, выполняло бы волю ЕС и втянуло бы Венгрию в войну против России. В то же время он подчеркнул, что Будапешт выступает за мирные переговоры.

Сийярто заявил, что Венгрия и в дальнейшем поддерживает переговоры между США и Россией на высшем уровне и отвергает "новое военное решение Брюсселя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сикорский и Сийярто публично спорили после заявления Орбана о росактивах: "Виктор заслужил свой орден Ленина"

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буданов о переговорах в Париже: Не вся информация может быть публичной, но результаты уже есть