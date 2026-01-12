Поручил финализировать документ "исторического уровня" о гарантиях безопасности Украины от США, - Зеленский. ФОТО

Президент Владимир Зеленский по результатам доклада переговорной группы поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от США.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты переговоров с США

Президент заслушал доклад всей переговорной группы Украины по общению с американской стороной.

"Обсудили график на следующие две недели – по встречам, подготовке документов и по возможному подписанию. Поручил доработать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение о гарантиях безопасности от США готово к подписанию на высшем уровне, - Зеленский

Восстановление Украины

Также обсудили соглашения по восстановлению и экономическому развитию, в частности трехсторонние форматы Украина — Европа — Америка.

Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений.

Читайте также: "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Мирный план Украины и давление на РФ

Также в докладе определили необходимые параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от наших партнеров.

"Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с Россией по поводу базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и дальше усиливаться. Видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и в отношении финансовых схем, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции. Аналогичные практики нужно расширять и на Россию – если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов. Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь в Украине и, несмотря ни на что, оставаться в дипломатическом треке", - добавил Зеленский.

Читайте также: Ракеты для ПВО есть на складах партнеров, они должны быть у наших защитников, - Зеленский







