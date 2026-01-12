Поручил финализировать документ "исторического уровня" о гарантиях безопасности Украины от США, - Зеленский. ФОТО
Президент Владимир Зеленский по результатам доклада переговорной группы поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от США.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Результаты переговоров с США
Президент заслушал доклад всей переговорной группы Украины по общению с американской стороной.
"Обсудили график на следующие две недели – по встречам, подготовке документов и по возможному подписанию. Поручил доработать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", – подчеркнул Зеленский.
Восстановление Украины
Также обсудили соглашения по восстановлению и экономическому развитию, в частности трехсторонние форматы Украина — Европа — Америка.
Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений.
Мирный план Украины и давление на РФ
Также в докладе определили необходимые параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от наших партнеров.
"Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с Россией по поводу базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и дальше усиливаться. Видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и в отношении финансовых схем, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции. Аналогичные практики нужно расширять и на Россию – если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов. Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь в Украине и, несмотря ни на что, оставаться в дипломатическом треке", - добавил Зеленский.
фідбек,
маргінальні режими...
Напищений ти наш.
що робить на цих посиденьках обізяна АбраХамія ?
.
.
чи кешбека
один хрєн !
Прикалуєцця над 3,14дором чи радіє за нього?
АААА це Буданов "підстроїв "?
https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=ОМЕЛЬЧЕНКО: БУДАНОВ готує зачистку Офісу! Єрмак досі керує Зеленським! УМЄРОВ під ковпаком ФБР!
...ніякого хайпу .Що страшно - настільки влучно все розкладено по поличках , що просто заперечти ні в чому й засумніватись теж .
https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=1s
Я , наприклад, взяла цитати з фільму "Іван Васільєвіч мєняє прпофессію"
Спочатку «Аз есмь царь!»
А в фіналі. «И тебя вылечат и меня вылечат»
Ой ні, напишемо "доручив фіналізувати документ".
Цей кончений ЗЄ мабуть і сере з пафосом та піаром.
Воно прикидається, чи дійсно таке #обнуТе?