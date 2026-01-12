Поручил финализировать документ "исторического уровня" о гарантиях безопасности Украины от США, - Зеленский. ФОТО

Президент Владимир Зеленский по результатам доклада переговорной группы поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от США.

Результаты переговоров с США

Президент заслушал доклад всей переговорной группы Украины по общению с американской стороной.

"Обсудили график на следующие две недели – по встречам, подготовке документов и по возможному подписанию. Поручил доработать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", – подчеркнул Зеленский.

Восстановление Украины

Также обсудили соглашения по восстановлению и экономическому развитию, в частности трехсторонние форматы Украина — Европа — Америка.

Зеленский поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений.

Мирный план Украины и давление на РФ

Также в докладе определили необходимые параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от наших партнеров.

"Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с Россией по поводу базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и дальше усиливаться. Видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и в отношении финансовых схем, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции. Аналогичные практики нужно расширять и на Россию – если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов. Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь в Украине и, несмотря ни на что, оставаться в дипломатическом треке", - добавил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский

Зеленский Владимир (24024) переговоры (5734) США (29246) гарантии безопасности (462)
+28
уничтожили страну уроды своим мародерством
12.01.2026 17:31 Ответить
+25
страной управляет говно по факту.
12.01.2026 17:33 Ответить
+17
Дебіляка, ти вже Тромбу земельні ресурси віддав і де твій мір? Хочеш кончене ще з Тромбом щось понапідписувати щоб Тромб сказав що Україна вже його власність (як венесуела) і що він її продає ***** в обмін на мір і безпеку для Європи?
12.01.2026 17:31 Ответить
Дебіляка, ти вже Тромбу земельні ресурси віддав і де твій мір? Хочеш кончене ще з Тромбом щось понапідписувати щоб Тромб сказав що Україна вже його власність (як венесуела) і що він її продає ***** в обмін на мір і безпеку для Європи?
12.01.2026 17:31 Ответить
фіналізувати документ історичного рівня,
фідбек,
маргінальні режими...
абывырлаг

Напищений ти наш.

що робить на цих посиденьках обізяна АбраХамія ?

.
.
12.01.2026 20:09 Ответить
уничтожили страну уроды своим мародерством
12.01.2026 17:31 Ответить
Фіналізація чого ?? України,як сувереної держави ??))
12.01.2026 18:43 Ответить
фідбека....

чи кешбека

один хрєн !
12.01.2026 20:10 Ответить
Покладіть у ту тумбочку, де тримаєте Будапештський меморандум.
12.01.2026 17:32 Ответить
страной управляет говно по факту.
показать весь комментарий
12.01.2026 17:33 Ответить
А ЧОМУ У БУДАНОВА ТАКА ІРОНІЧНА ЛИБА ?
Прикалуєцця над 3,14дором чи радіє за нього?
12.01.2026 17:33 Ответить
Це ж фотосесія прямо з місця події? Правильно я розумію? Так на місці продюсера Єрмака вже треба б було під сраку гнати фотографа .
АААА це Буданов "підстроїв "?
12.01.2026 17:35 Ответить
зєлупа не розуміє, що він двбйоб, тому що він двбйоб.
12.01.2026 17:33 Ответить
Як генерал СБУ психолого у т ч за профвишколом й проктолог за досвідом аналізу дій влади влади й політиків у т ч теж, оцінює зЄлЄнскава сьогодні, посилаючись й на порівняльний психоаналіз його фейсу у т ч сьогодні - й ДО повномасштабної.

https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=ОМЕЛЬЧЕНКО: БУДАНОВ готує зачистку Офісу! Єрмак досі керує Зеленським! УМЄРОВ під ковпаком ФБР!



...ніякого хайпу .Що страшно - настільки влучно все розкладено по поличках , що просто заперечти ні в чому й засумніватись теж .

https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=1s
12.01.2026 17:52 Ответить
12.01.2026 17:53 Ответить
Шо поголений шо неголений а як був гнидою так і залишився гнидою. Гнидою і сконає. Чім ранійше тім краще.
12.01.2026 18:00 Ответить
Генерал Омельченко дає страшніше психологічне порівняння .

Я , наприклад, взяла цитати з фільму "Іван Васільєвіч мєняє прпофессію"

Спочатку «Аз есмь царь!»

А в фіналі. «И тебя вылечат и меня вылечат»
12.01.2026 18:50 Ответить
На вибори ліпили з сорокарічного мужика імідж молоденького лідера. Тепер попит на брендово неголену пику найвелічнішого лідера **********.
12.01.2026 18:02 Ответить
Тебе вже трампонутий сказав що він на всі закони клав, тим паче що він свого слова ніколи не держав. Та ще і НАТО розвалити намагається, так яки питання з ним можна було рішати
12.01.2026 17:33 Ответить
Як можна бути таким придурком, коли Тромб йому сцить на голову а воно п'є і каже що це живчик. Тромб вже ясно і твердо сказав що ЖОДНИХ гарантій безпеки ні матеріальних ні військових Україні не надаватиме. А цей придурок як дебіл ходить з якимись обісраним папірцем і просить щоб хтось його прийняв
12.01.2026 17:35 Ответить
а минулі договори, їх там більше 10 було. Як справи йдуть історичні?
12.01.2026 17:36 Ответить
Потужнометр зашкалює
12.01.2026 17:36 Ответить
12.01.2026 17:45 Ответить
Маячня недолугого нікчеми зашкалює! Медицина тут безсила!
12.01.2026 17:39 Ответить
ці паперові гарантії до одного місця, лише ядерна зброя гарантує Україні захист від повномасштабної війни
12.01.2026 17:40 Ответить
Хай стюардеса там щось накалякає поки цар зайняті перерахунком офшорів
Ой ні, напишемо "доручив фіналізувати документ".
12.01.2026 17:45 Ответить
Єрмак завжди сидів по праву клешню лідора , навіть в ООН - спостерігаймо за цією парочкою теж.
12.01.2026 17:57 Ответить
Запхай той "історічний" документ мосі, ленке-попочленкн з позивним "скумбрія" та мамі ріме в сраку, гнида.
12.01.2026 17:57 Ответить
Клоунада не вгамовується. Він тільки те і вміє, що зі сцени пробує глядачам сподобатись. А що, тридцять договорів про нечувані небачені гарантії безпеки вже не діють??? На сцену виходять історичні договори!
12.01.2026 18:01 Ответить
Вкотре сцить українцям в очі про ніби то гарантії від "краснова".
12.01.2026 18:05 Ответить
Ніяких гарантій безпеки не буде він входить за ніс нас всіх, відтягуючи вибори
12.01.2026 18:06 Ответить
Да чого там. Галактичного маштабу!!! 😁😁😁

Цей кончений ЗЄ мабуть і сере з пафосом та піаром.
12.01.2026 18:16 Ответить
только будапешт 2!!!!
12.01.2026 18:24 Ответить
Цей придурок ні#уя не робить, тільки нові назви вигадує.
Воно прикидається, чи дійсно таке #обнуТе?
12.01.2026 18:25 Ответить
Це зелене дурко все бавиться в якісь всраті папірці...
12.01.2026 18:27 Ответить
Хоч потужно?
12.01.2026 18:40 Ответить
самий історичний документ для України ,це твоя відставка з твоїм кагалом слуг !!! Та Анафема для тебе зеленський вова 🤡...
12.01.2026 19:09 Ответить
Фіналізувати ,експертиза , хто тебе морда тупорила навчив таких слів .
12.01.2026 19:22 Ответить
Гнати в шию пейсатого непотріба.
12.01.2026 19:35 Ответить
Трамп тобі дасть потужний собачій пеніс. А ти будешь його нам впарівать.
12.01.2026 19:43 Ответить
Слово ,,финализировать,, запишу в тетрадку заветную! На 73 году жизни впервые читаю такое слово. Читать научили в 5 лет меня. Во поливает наш хлопец!
12.01.2026 20:43 Ответить
Словоблудіє з'являється зазвичай там і тоді, коли за словами нічого немає: ані думки, ані справи. Тож скільки не фіналізуй потужні історичності -- це все лише порожній звук з порожньої голови.
12.01.2026 21:08 Ответить
 
 