Доручив фіналізувати документ "історичного рівня" про гарантії безпеки Україні від США, - Зеленський. ФОТО

зеленський

Президент Володимир Зеленський за результатами доповіді переговорної групи доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Результати перемовин зі США

Президент заслухав доповідь усієї переговорної групи України щодо спілкування з американською стороною.

"Обговорили графік на наступні два тижні – по зустрічах, підготовці документів та по можливому підписанню. Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз", - наголосив Зеленський.

Відбудова України

Також обговорили угоди з відбудови та економічного розвитку, зокрема тристоронні формати Україна — Європа — Америка.

Зеленський доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод.

Мирний план України та тиск на РФ

Також на доповіді визначили необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від наших партнерів.

"Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися. Бачимо правильну тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції. Аналогічні практики треба розширювати й на Росію – якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя в Україні та попри все залишатись у дипломатичному треку", - додав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський

Топ коментарі
+28
уничтожили страну уроды своим мародерством
12.01.2026 17:31 Відповісти
+25
страной управляет говно по факту.
12.01.2026 17:33 Відповісти
+17
Дебіляка, ти вже Тромбу земельні ресурси віддав і де твій мір? Хочеш кончене ще з Тромбом щось понапідписувати щоб Тромб сказав що Україна вже його власність (як венесуела) і що він її продає ***** в обмін на мір і безпеку для Європи?
12.01.2026 17:31 Відповісти
Дебіляка, ти вже Тромбу земельні ресурси віддав і де твій мір? Хочеш кончене ще з Тромбом щось понапідписувати щоб Тромб сказав що Україна вже його власність (як венесуела) і що він її продає ***** в обмін на мір і безпеку для Європи?
показати весь коментар
12.01.2026 17:31 Відповісти
Напищений ти наш.

що робить на цих посиденьках обізяна АбраХамія ?

12.01.2026 20:09 Відповісти
уничтожили страну уроды своим мародерством
показати весь коментар
12.01.2026 17:31 Відповісти
Фіналізація чого ?? України,як сувереної держави ??))
12.01.2026 18:43 Відповісти
фідбека....

чи кешбека

один хрєн !
12.01.2026 20:10 Відповісти
Покладіть у ту тумбочку, де тримаєте Будапештський меморандум.
12.01.2026 17:32 Відповісти
страной управляет говно по факту.
показати весь коментар
12.01.2026 17:33 Відповісти
А ЧОМУ У БУДАНОВА ТАКА ІРОНІЧНА ЛИБА ?
Прикалуєцця над 3,14дором чи радіє за нього?
12.01.2026 17:33 Відповісти
Це ж фотосесія прямо з місця події? Правильно я розумію? Так на місці продюсера Єрмака вже треба б було під сраку гнати фотографа .
АААА це Буданов "підстроїв "?
12.01.2026 17:35 Відповісти
зєлупа не розуміє, що він двбйоб, тому що він двбйоб.
12.01.2026 17:33 Відповісти
Як генерал СБУ психолого у т ч за профвишколом й проктолог за досвідом аналізу дій влади влади й політиків у т ч теж, оцінює зЄлЄнскава сьогодні, посилаючись й на порівняльний психоаналіз його фейсу у т ч сьогодні - й ДО повномасштабної.

https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=ОМЕЛЬЧЕНКО: БУДАНОВ готує зачистку Офісу! Єрмак досі керує Зеленським! УМЄРОВ під ковпаком ФБР!



...ніякого хайпу .Що страшно - настільки влучно все розкладено по поличках , що просто заперечти ні в чому й засумніватись теж .

https://www.youtube.com/watch?v=a6BiEAbAijM&t=1s
12.01.2026 17:52 Відповісти
Шо поголений шо неголений а як був гнидою так і залишився гнидою. Гнидою і сконає. Чім ранійше тім краще.
12.01.2026 18:00 Відповісти
Генерал Омельченко дає страшніше психологічне порівняння .

Я , наприклад, взяла цитати з фільму "Іван Васільєвіч мєняє прпофессію"

Спочатку «Аз есмь царь!»

А в фіналі. «И тебя вылечат и меня вылечат»
12.01.2026 18:50 Відповісти
На вибори ліпили з сорокарічного мужика імідж молоденького лідера. Тепер попит на брендово неголену пику найвелічнішого лідера **********.
12.01.2026 18:02 Відповісти
Тебе вже трампонутий сказав що він на всі закони клав, тим паче що він свого слова ніколи не держав. Та ще і НАТО розвалити намагається, так яки питання з ним можна було рішати
12.01.2026 17:33 Відповісти
Як можна бути таким придурком, коли Тромб йому сцить на голову а воно п'є і каже що це живчик. Тромб вже ясно і твердо сказав що ЖОДНИХ гарантій безпеки ні матеріальних ні військових Україні не надаватиме. А цей придурок як дебіл ходить з якимись обісраним папірцем і просить щоб хтось його прийняв
12.01.2026 17:35 Відповісти
а минулі договори, їх там більше 10 було. Як справи йдуть історичні?
12.01.2026 17:36 Відповісти
Потужнометр зашкалює
12.01.2026 17:36 Відповісти
Маячня недолугого нікчеми зашкалює! Медицина тут безсила!
12.01.2026 17:39 Відповісти
ці паперові гарантії до одного місця, лише ядерна зброя гарантує Україні захист від повномасштабної війни
12.01.2026 17:40 Відповісти
Хай стюардеса там щось накалякає поки цар зайняті перерахунком офшорів
Ой ні, напишемо "доручив фіналізувати документ".
12.01.2026 17:45 Відповісти
Єрмак завжди сидів по праву клешню лідора , навіть в ООН - спостерігаймо за цією парочкою теж.
12.01.2026 17:57 Відповісти
Запхай той "історічний" документ мосі, ленке-попочленкн з позивним "скумбрія" та мамі ріме в сраку, гнида.
12.01.2026 17:57 Відповісти
Клоунада не вгамовується. Він тільки те і вміє, що зі сцени пробує глядачам сподобатись. А що, тридцять договорів про нечувані небачені гарантії безпеки вже не діють??? На сцену виходять історичні договори!
12.01.2026 18:01 Відповісти
Вкотре сцить українцям в очі про ніби то гарантії від "краснова".
12.01.2026 18:05 Відповісти
Ніяких гарантій безпеки не буде він входить за ніс нас всіх, відтягуючи вибори
12.01.2026 18:06 Відповісти
Да чого там. Галактичного маштабу!!! 😁😁😁

Цей кончений ЗЄ мабуть і сере з пафосом та піаром.
12.01.2026 18:16 Відповісти
только будапешт 2!!!!
12.01.2026 18:24 Відповісти
Цей придурок ні#уя не робить, тільки нові назви вигадує.
Воно прикидається, чи дійсно таке #обнуТе?
12.01.2026 18:25 Відповісти
Це зелене дурко все бавиться в якісь всраті папірці...
12.01.2026 18:27 Відповісти
Хоч потужно?
12.01.2026 18:40 Відповісти
самий історичний документ для України ,це твоя відставка з твоїм кагалом слуг !!! Та Анафема для тебе зеленський вова 🤡...
12.01.2026 19:09 Відповісти
Фіналізувати ,експертиза , хто тебе морда тупорила навчив таких слів .
12.01.2026 19:22 Відповісти
Гнати в шию пейсатого непотріба.
12.01.2026 19:35 Відповісти
Трамп тобі дасть потужний собачій пеніс. А ти будешь його нам впарівать.
12.01.2026 19:43 Відповісти
Слово ,,финализировать,, запишу в тетрадку заветную! На 73 году жизни впервые читаю такое слово. Читать научили в 5 лет меня. Во поливает наш хлопец!
12.01.2026 20:43 Відповісти
Словоблудіє з'являється зазвичай там і тоді, коли за словами нічого немає: ані думки, ані справи. Тож скільки не фіналізуй потужні історичності -- це все лише порожній звук з порожньої голови.
12.01.2026 21:08 Відповісти
 
 