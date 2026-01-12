Доручив фіналізувати документ "історичного рівня" про гарантії безпеки Україні від США, - Зеленський. ФОТО

Президент Володимир Зеленський за результатами доповіді переговорної групи доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Результати перемовин зі США

Президент заслухав доповідь усієї переговорної групи України щодо спілкування з американською стороною.

"Обговорили графік на наступні два тижні – по зустрічах, підготовці документів та по можливому підписанню. Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз", - наголосив Зеленський.

Відбудова України

Також обговорили угоди з відбудови та економічного розвитку, зокрема тристоронні формати Україна — Європа — Америка.

Зеленський доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод.

Мирний план України та тиск на РФ

Також на доповіді визначили необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від наших партнерів.

"Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися. Бачимо правильну тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції. Аналогічні практики треба розширювати й на Росію – якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя в Україні та попри все залишатись у дипломатичному треку", - додав Зеленський.

