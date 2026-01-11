УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7953 відвідувача онлайн
Новини ППО України Програма PURL
2 398 45

Ракети для ППО є на складах партнерів, вони мають бути у наших захисників, - Зеленський

Зеленський: Ракети для ППО є на складах партнерів і мають якнайшвидше бути в наших захисників

Президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритетним напрямом у взаємодії з партнерами залишається забезпечення Сил оборони ракетами для протиповітряної оборони.

Про це глава держави розповів у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

ППО лишається пріоритетом

За словами Зеленського, під час обговорення із головкомом ЗСУ Олександром Сирським, передусім йшлося про ППО та постачання від партнерів: що в дорозі, що необхідно та які запити досі не реалізовані, що прискорити.

"Перший пріоритет – це ракети для ППО. Зокрема, завтра одна із зустрічей, на якій ми будемо про це говорити. Потрібні нові внески партнерів у програму PURL, потрібне і постачання зі складів у Європі: ракети на складах є, і ми про це знаємо, і знаємо про це все – мають бути в наших захисників неба", - заявив президент.

Читайте також: Німеччина передала Україні дві додаткові системи Patriot, - Міноборони

Подальші перемовини із США

Крім цього, Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова по спілкуванню з американською стороною.

"Ми плануємо графік зустрічей та подальших перемовин, і Україна в цьому максимально конструктивна та максимально швидка", - сказав глава держави.

Читайте також: Україна отримає озброєння на $5 млрд через PURL, акцент на ППО, - НАТО

Автор: 

Зеленський Володимир (28478) ППО (4303)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Знає де на складах лежать ракети у "партнерів", але не знав про Міндіча... А на яких складах тисячі ракети і мільони дронів лежать, він знає?
показати весь коментар
11.01.2026 21:32 Відповісти
+23
Вони планують! Вони планують "графіки зустрічей"! Вони планують "подальші перемовини"!
"Ми плануємо графік зустрічей та подальших перемовин, і Україна в цьому максимально конструктивна та максимально швидка", - сказав глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3594906
А де Гіги напланованої електроенергії, де 3000 "фламінг" до кінця минулого року, мільйони дронів? Де?
показати весь коментар
11.01.2026 21:25 Відповісти
+20
На складах партнерів все є, не лише ракети. А на наших що є? Чи немає і складів?
показати весь коментар
11.01.2026 21:39 Відповісти

Завантаження...

 
 