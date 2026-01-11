Ракети для ППО є на складах партнерів, вони мають бути у наших захисників, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритетним напрямом у взаємодії з партнерами залишається забезпечення Сил оборони ракетами для протиповітряної оборони.

Про це глава держави розповів у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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ППО лишається пріоритетом

За словами Зеленського, під час обговорення із головкомом ЗСУ Олександром Сирським, передусім йшлося про ППО та постачання від партнерів: що в дорозі, що необхідно та які запити досі не реалізовані, що прискорити.

"Перший пріоритет – це ракети для ППО. Зокрема, завтра одна із зустрічей, на якій ми будемо про це говорити. Потрібні нові внески партнерів у програму PURL, потрібне і постачання зі складів у Європі: ракети на складах є, і ми про це знаємо, і знаємо про це все – мають бути в наших захисників неба", - заявив президент.

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Подальші перемовини із США

Крім цього, Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова по спілкуванню з американською стороною.

"Ми плануємо графік зустрічей та подальших перемовин, і Україна в цьому максимально конструктивна та максимально швидка", - сказав глава держави.

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