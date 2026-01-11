Ракеты для ПВО есть на складах партнеров, они должны быть у наших защитников, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетным направлением во взаимодействии с партнерами остается обеспечение Сил обороны ракетами для противовоздушной обороны.
Об этом глава государства рассказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
ПВО остается приоритетом
По словам Зеленского, во время обсуждения с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, прежде всего, речь шла о ПВО и поставках от партнеров: что - в пути, что необходимо, и какие запросы до сих пор не реализованы, что ускорить.
"Первый приоритет - это ракеты для ПВО. В частности, завтра одна из встреч, на которой мы будем об этом говорить. Нужны новые взносы партнеров в программу PURL, нужны и поставки со складов в Европе: ракеты на складах есть, и мы об этом знаем, и знаем об этом все – они должны быть у наших защитников неба", - заявил президент.
Дальнейшие переговоры с США
Кроме этого, Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова по общению с американской стороной.
"Мы планируем график встреч и дальнейших переговоров, и Украина в этом максимально конструктивна и максимально быстра", - сказал глава государства.
А де Гіги напланованої електроенергії, де 3000 "фламінг" до кінця минулого року, мільйони дронів? Де?
Сырский(закатив глаза): ваше величество, я простой
кузнецглавком ВСУ, это епархия десницы Б.
Коли Вову притягнуть "за жабри" в зал судових засідань, по справі щодо розкрадань в Енергоатомі, то цей шматок 💩 буде хрипіти, що ні з Чернишовим ні з Міндічем він особисто не знайомий.
Але ж двушка на москву пішла
Вероятность масштабного блэкаута в Москве - от 10 до 35%. В город и Подмосковье стянули дополнительные системы ПВО
Оценки насчет угрозы нам дали военные и представители столичной власти, отвечая на вопрос, может ли в Москве быть такой масштабный блэкаут, как в Белгороде.
«Может быть что угодно, это война. Но я не думаю, что угроза очень серьезна. Хочу всех успокоить - в Москву и Подмосковье сейчас стянули множество дополнительных систем ПВО, из многих регионов привезли. Даже с Кавказа, столице эти системы сейчас объективно нужнее
С ним не согласен собеседник, близкий к Сергею Собянину. «По нашим данным, враг может нанести удар по столице. Погода, к сожалению, располагает, да и за то, как мы по Киеву прекрасно врезали, могут захотеть отомстить. Вероятность блэкаута в столице, так, чтобы были очень большие проблемы со светом, водой и отоплением, оцениваем примерно в 35%. Могут быть масштабный налет дронов и даже ракетный удар. Сергей Семенович запросил дополнительную защиту для Москвы. Если ее дадут, угроза будет не такой серьезной», - заявил
В них вже за це слово не саджають ?
ПОЦ ( Потужний Оплот Цивілізації) повинен пояснити, чого нічого не робиться. Він же верховний, його пряма відповідальність
То як воно зараз вам ваше - хуже ня будет?
Подібне обрало собі подібне.