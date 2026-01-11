РУС
Ракеты для ПВО есть на складах партнеров, они должны быть у наших защитников, - Зеленский

Зеленский: Ракеты для ПВО есть на складах партнеров и должны как можно быстрее быть у наших защитников

Президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетным направлением во взаимодействии с партнерами остается обеспечение Сил обороны ракетами для противовоздушной обороны.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

ПВО остается приоритетом

По словам Зеленского, во время обсуждения с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, прежде всего, речь шла о ПВО и поставках от партнеров: что - в пути, что необходимо, и какие запросы до сих пор не реализованы, что ускорить.

"Первый приоритет - это ракеты для ПВО. В частности, завтра одна из встреч, на которой мы будем об этом говорить. Нужны новые взносы партнеров в программу PURL, нужны и поставки со складов в Европе: ракеты на складах есть, и мы об этом знаем, и знаем об этом все – они должны быть у наших защитников неба", - заявил президент.

Дальнейшие переговоры с США

Кроме этого, Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова по общению с американской стороной.

"Мы планируем график встреч и дальнейших переговоров, и Украина в этом максимально конструктивна и максимально быстра", - сказал глава государства.

