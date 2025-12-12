РУС
721 2

Украина получит вооружение на $5 млрд через PURL, акцент на ПВО, - НАТО

$5 млрд помощи Украине: НАТО передает ПВО и боеприпасы через PURL

Заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринская заявила, что до конца года Украина получит через механизм программы PURL около $5 млрд военной помощи со складов США - ПВО, боеприпасы и критические запчасти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шекеринская сообщила в интервью Суспильному.

"Львиная доля средств противовоздушной обороны поступает в Украину именно через PURL - это буквально разница между жизнью и смертью", - отметила Шекеринская.

По ее словам, логистические маршруты работают непрерывно через хабы в Польше и Румынии, а финансирование пакетов обеспечивают европейские союзники и Канада. К программе уже присоединились также Австралия и Новая Зеландия.

Шекеринская отметила, что несмотря на существенные объемы поставок, Украине "всегда нужно больше систем ПВО". В то же время оборонные промышленности стран НАТО наращивают производство, чтобы покрыть имеющийся дефицит.

Что такое PURL

PURL — это совместная инициатива НАТО и США, созданная для координации закупок американского вооружения и военной техники для Украины при поддержке союзников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что PURL имеет поддержку двух третей государств-членов и обязательства на сумму 4 млрд евро. Механизм предусматривает, что страны-члены НАТО (и иногда партнеры) предоставляют финансирование, а оружие закупают в США и передают Украине.

По данным на конец 2025 года, через PURL страны-партнеры уже предоставили более 2,8 миллиарда долларов на закупку вооружений для Украины. Пакеты помощи уже поставляются: первые отправления - американское вооружение - уже прибыли в Украину. Среди участников - многие страны Европы: Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Испания и др.

Ага! Та це ще ***** Трампу не дзвонив. Бо Томагавки вже полетіли...
12.12.2025 07:56 Ответить
ППО - це, звісно, добре, але найбільше наблизила б перемогу велика кількість далекобійних ракет. І оскільки патологічна зелена бридота не припинить мародерити та брехати навіть під страхом смерті, то надія насамперед на союзників.
12.12.2025 08:06 Ответить
 
 