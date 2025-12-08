РУС
838 13

Зеленский считает, что США продолжат поставлять оружие Украине по программе PURL: Они зарабатывают деньги

петріот

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США продолжат поставлять Украине оружие по программе PURL.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 8 декабря, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Поставки, вероятно, будут продолжаться

"Они зарабатывают деньги и это подходит их современной политике, что они поддерживают Украину", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина прежде всего покупает в США средства ПВО.

Сколько денег нужно на оружие

Зеленский отметил, что в год для закупки оружия по программе нужно 15 миллиардов долларов.

  • На этот год пока не хватает 800 миллионов долларов, хотя изначально не хватало 1,5 миллиарда долларов.
  • Однако Нидерланды выделили еще 700 миллионов долларов для закупок.

+2
А там є чим думати? Те місце, яким він думає, давно відбите об клавіші роялю!
08.12.2025 21:06 Ответить
+1
Будуть чи не будуть продавати не має значення! США настільки мало надають допомоги, що ми не помітимо припинення поставок!
08.12.2025 21:02 Ответить
+1
Це воно так думає - а баба яга трамп проти!
08.12.2025 21:04 Ответить
Будуть чи не будуть продавати не має значення! США настільки мало надають допомоги, що ми не помітимо припинення поставок!
08.12.2025 21:02 Ответить
Фламіндичами воювати,нашо та американська зброя.
08.12.2025 21:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Rkgi05jqNuE https://www.youtube.com/watch?v=
Серіал про "незламного" закінчиться дуже печально - і ось чому / Юрій Луенко & Дмитро Чекалкин

Луценко-" тільки коротка мить для шансу зараз- перзавантажити політичну систему "
08.12.2025 21:03 Ответить
Свинарчуки прийняли вже низький старт🤣🤣🤣🤣
08.12.2025 21:05 Ответить
"Вони заробляють гроші і це підходить їхній ******** політиці, що вони підтримують Україну", - сказав Зеленський. "зепоцріот" підтримувати Україну .це аналогічно тому як в роки другої світової війни США підтримували "совковий союз" .Сьогоднішня політика США .АНАЛОГІЧНА ТОМУ,ЯК **** ЮДА,ЗАРОБЛЯВ ГРОШІ НА ПРОДАЖІ ІСУСА...США ПІДТРИМУЮТЬ ВЛАСНУ КИШЕНЮ, АЛЕ НЕ УКРАЇНУ І ЇЇ НАРОД
08.12.2025 21:03 Ответить
Це воно так думає - а баба яга трамп проти!
08.12.2025 21:04 Ответить
А там є чим думати? Те місце, яким він думає, давно відбите об клавіші роялю!
08.12.2025 21:06 Ответить
дЄрмак раніше підсказував, але десь в бігах - виходить із "Ужгородського котла" в напрямку Угорщини
08.12.2025 21:08 Ответить
Для військової промисловості США це копійки.
08.12.2025 21:07 Ответить
Європка і тих копійок давати не хоче.
08.12.2025 21:11 Ответить
Заробляють - але Трамп такий довбень - шоб надавити на Україну - може зупинити продаж
08.12.2025 21:12 Ответить
Вонм то будуть, але Європа якось не спішить виділяти на ту зброю гроші.
08.12.2025 21:19 Ответить
То може тому, що вже побачили на що йдуть їхні гроші *
08.12.2025 21:36 Ответить
 
 