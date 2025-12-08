Зеленский считает, что США продолжат поставлять оружие Украине по программе PURL: Они зарабатывают деньги

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США продолжат поставлять Украине оружие по программе PURL.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 8 декабря, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Поставки, вероятно, будут продолжаться

"Они зарабатывают деньги и это подходит их современной политике, что они поддерживают Украину", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина прежде всего покупает в США средства ПВО.

Сколько денег нужно на оружие

Зеленский отметил, что в год для закупки оружия по программе нужно 15 миллиардов долларов.

На этот год пока не хватает 800 миллионов долларов, хотя изначально не хватало 1,5 миллиарда долларов.

Однако Нидерланды выделили еще 700 миллионов долларов для закупок.

