Зеленский считает, что США продолжат поставлять оружие Украине по программе PURL: Они зарабатывают деньги
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США продолжат поставлять Украине оружие по программе PURL.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 8 декабря, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Поставки, вероятно, будут продолжаться
"Они зарабатывают деньги и это подходит их современной политике, что они поддерживают Украину", - сказал Зеленский.
По словам президента, Украина прежде всего покупает в США средства ПВО.
Сколько денег нужно на оружие
Зеленский отметил, что в год для закупки оружия по программе нужно 15 миллиардов долларов.
- На этот год пока не хватает 800 миллионов долларов, хотя изначально не хватало 1,5 миллиарда долларов.
- Однако Нидерланды выделили еще 700 миллионов долларов для закупок.
