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Зеленський вважає, що США продовжать постачати зброю Україні за програмою PURL: Вони заробляють гроші
Президент України Володимир Зеленський вважає, що США продовжать постачати Україні зброю за програмою PURL.
Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 8 грудня, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
Постачання, ймовірно, продовжуватиметься
"Вони заробляють гроші і це підходить їхній сучасній політиці, що вони підтримують Україну", - сказав Зеленський.
За словами президента, Україна передусім купує у США засоби ППО.
Скільки грошей потрібно на зброю
Зеленський зазначив, що на рік для закупівлі зброї за програмою потрібні 15 мільярдів доларів.
- На цей рік наразі бракує 800 мільйонів доларів, хоча спочатку не вистачало 1,5 мільярди доларів.
- Однак Нідерланди виділили ще 700 мільйонів доларів для закупівель.
Топ коментарі
+3 Погрібний Олександр
показати весь коментар08.12.2025 21:06 Відповісти Посилання
+2 Андрiй Мороз #612401
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+2 Kravchenko Igor
показати весь коментар08.12.2025 21:10 Відповісти Посилання
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