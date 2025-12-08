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Новини Програма PURL
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Зеленський вважає, що США продовжать постачати зброю Україні за програмою PURL: Вони заробляють гроші

петріот

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США продовжать постачати Україні зброю за програмою PURL.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 8 грудня, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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Постачання, ймовірно, продовжуватиметься

"Вони заробляють гроші і це підходить їхній сучасній політиці, що вони підтримують Україну", - сказав Зеленський.

За словами президента, Україна передусім купує у США засоби ППО.

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Скільки грошей потрібно на зброю

Зеленський зазначив, що на рік для закупівлі зброї за програмою потрібні 15 мільярдів доларів.

  • На цей рік наразі бракує 800 мільйонів доларів, хоча спочатку не вистачало 1,5 мільярди доларів.
  • Однак Нідерланди виділили ще 700 мільйонів доларів для закупівель.

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Автор: 

зброя (7918) ППО (4205) США (26808)
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Топ коментарі
+3
А там є чим думати? Те місце, яким він думає, давно відбите об клавіші роялю!
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08.12.2025 21:06 Відповісти
+2
Для військової промисловості США це копійки.
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08.12.2025 21:07 Відповісти
+2
Фламіндичами воювати,нашо та американська зброя.
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08.12.2025 21:10 Відповісти

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