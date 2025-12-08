Зеленський вважає, що США продовжать постачати зброю Україні за програмою PURL: Вони заробляють гроші

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США продовжать постачати Україні зброю за програмою PURL.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 8 грудня, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Постачання, ймовірно, продовжуватиметься

"Вони заробляють гроші і це підходить їхній сучасній політиці, що вони підтримують Україну", - сказав Зеленський.

За словами президента, Україна передусім купує у США засоби ППО.

Читайте також: Партнери по НАТО пообіцяли Україні близько $1 млрд за програмою PURL, - Сибіга

Скільки грошей потрібно на зброю

Зеленський зазначив, що на рік для закупівлі зброї за програмою потрібні 15 мільярдів доларів.

На цей рік наразі бракує 800 мільйонів доларів, хоча спочатку не вистачало 1,5 мільярди доларів.

Однак Нідерланди виділили ще 700 мільйонів доларів для закупівель.

Читайте також: 21 країна внесла понад $4 млрд у PURL, - Сибіга