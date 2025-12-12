Україна отримає озброєння на $5 млрд через PURL, акцент на ППО, - НАТО

Заступниця генсека НАТО Радмила Шекерінська заявила, що до кінця року Україна отримає через механізм програма PURL близько $5 млрд військової допомоги зі складів США - ППО, боєприпаси та критичні запчастини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шекерінська повідомила в інтерв’ю Суспільному.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через PURL - це буквально різниця між життям і смертю", - зазначила Шекерінська.

За її словами, логістичні маршрути працюють безперервно через хаби в Польщі та Румунії, а фінансування пакетів забезпечують європейські союзники та Канада. До програми вже долучилися також Австралія і Нова Зеландія.

Шекерінська зазначила, що попри суттєві обсяги постачання, Україні "завжди потрібно більше систем ППО". Водночас оборонні промисловості країн НАТО нарощують виробництво, щоб покрити наявний дефіцит.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вважає, що США продовжать постачати зброю Україні за програмою PURL: Вони заробляють гроші

Що таке PURL

PURL - це спільна ініціатива НАТО та США, створена для координації закупівель американських озброєнь і військової техніки для України за підтримки союзників.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що PURL має підтримку двох третин держав-членів та зобов’язання на суму 4 млрд євро. Механізм передбачає, що країни‑члени НАТО (та іноді партнери) надають фінансування - а зброю закуповують у США й передають Україні.

За даними на кінець 2025 року, через PURL країни‑партнери уже надали понад 2,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь для України. Пакети допомоги вже постачаються: перші відправлення - американське озброєння - вже прибула в Україну. Серед учасників - багато країн Європи: Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Іспанія тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словенія виділить 43 млн євро на ініціативу PURL до кінця року, - Шмигаль