Германия передала Украине две дополнительные системы Patriot, - Минобороны
Минобороны Украины сообщило об усилении противовоздушной обороны страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны, где подтверждено, что еще два комплекса Patriot встали на боевое дежурство для защиты украинских городов и критической инфраструктуры.
Новые системы Patriot
По данным Минобороны, получение дополнительных комплексов стало возможным благодаря договоренностям с правительством Германии. Patriot способен работать по широкому спектру воздушных целей - от аэродинамических до баллистических, включая высокоскоростные.
Радар комплекса обеспечивает одновременное обнаружение и сопровождение значительного количества объектов, а перехватчики модификации PAC-3 применяются для поражения целей прямым наведением, что является критически важным для противоракетной обороны.
"Сейчас комплексы ПВО Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. Снижают потери от вражеских ударов крылатыми и баллистическими ракетами по энергетике и гражданским объектам", - добавляют в оборонном ведомстве.
Технические возможности
Одна батарея Patriot может обнаруживать до сотни воздушных целей и сопровождать несколько из них одновременно. Автоматизированные режимы работы сокращают время реагирования на угрозы.
Комплекс способен поражать цели на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км, что позволяет прикрывать большие территории и обеспечивать надежную защиту от российских атак.
Также ранее сообщалось, что Трамп пообещал Украине ракеты для ПВО.
ОТ ЯКБИ ще вони включили свою промисловість на максимум тут - то рузкіе б захищались уже на Сахаліні