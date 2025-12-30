РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5313 посетителей онлайн
Новости дефицит ракет для систем ПВО Закупка систем ПВО у США
1 179 19

Трамп пообещал Украине ракеты для ПВО, - Зеленский

США помогут Украине с ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал помощь с поставками средств противовоздушной обороны после ознакомления с ситуацией в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский глава заявил во время онлайн-общения с журналистами.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ПВО Украины: поддержка США

По словам Зеленского, во время встречи с Трампом он подчеркнул необходимость получить ракеты NASAMS и PAC-3 для систем "Патриот".

"Президент Трамп сказал, что он мне поможет. Соответствующие документы с количеством и условиями поставки я передал. Мы готовы покупать оборудование через программу PURL, которую поддерживают европейские партнеры. Я попросил президента помочь как можно быстрее", – отметил Зеленский.

Читайте: Лидеры Европы советовали Зеленскому быть осторожным с Трампом перед встречей в США, - Spiegel

Дипломатия и безопасность

Глава государства добавил, что такая поддержка нужна даже в рамках дипломатических усилий по завершению войны, ведь Россия не прекращает своих атак. Зеленский также прокомментировал возможное размещение американских войск в Украине после достижения мирного соглашения и высказал мнение, что визит Трампа в Украину был бы полезным.

  • Как мы писали, во время встречи в США с президентом Дональдом Трампом Зеленский подтвердил, что готов к проведению выборов в Украине при условии обеспечения безопасности избирательного процесса.

Читайте также: ЕИБ выделил Украине более 83 миллионов евро. На что потратят деньги?

Автор: 

Зеленский Владимир (23218) ПВО (3339) помощь (8288) Трамп Дональд (7364)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Завтра воно забуде про це - або друг володимир попросить не робити цього
показать весь комментарий
30.12.2025 23:05 Ответить
+5
Трамп обещал "поставить больше чем нужно" ЗРК "Петриот"(в реальности- сказал ФРГ и другим ищите где хотите а в США купите новые не замену). Тот еще обещатель.
показать весь комментарий
30.12.2025 23:05 Ответить
+5
А до цього обіцяв томагавки. І теж зі слів ЗЄ. 😁

Ми ще фламінги та томагавки не знайдемо ніяк, куди дівати, а ЗЄ вже тягне до мільйонів дронів гори петріотів.

Треба якесь дуже велике і дуже таємне місце, щоб там ховати все, що обіцяв ЗЄ.
показать весь комментарий
30.12.2025 23:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп обещал "поставить больше чем нужно" ЗРК "Петриот"(в реальности- сказал ФРГ и другим ищите где хотите а в США купите новые не замену). Тот еще обещатель.
показать весь комментарий
30.12.2025 23:05 Ответить
Завтра воно забуде про це - або друг володимир попросить не робити цього
показать весь комментарий
30.12.2025 23:05 Ответить
А воно дурненьке повірило
показать весь комментарий
30.12.2025 23:09 Ответить
А до цього обіцяв томагавки. І теж зі слів ЗЄ. 😁

Ми ще фламінги та томагавки не знайдемо ніяк, куди дівати, а ЗЄ вже тягне до мільйонів дронів гори петріотів.

Треба якесь дуже велике і дуже таємне місце, щоб там ховати все, що обіцяв ЗЄ.
показать весь комментарий
30.12.2025 23:10 Ответить
Ну і якого х*я ти про це патякаєш? Звичка з часів зриву операції по затриманню вагнерівців?
показать весь комментарий
30.12.2025 23:10 Ответить
А завтра скаже що я такого не обіцяв, розводять всі зеленого дурачка як можуть.
показать весь комментарий
30.12.2025 23:14 Ответить
Цікаво, хоч в одній країні воєнна доктрина передбачає що після масованого ракетно-дронового удару треба докупити ракет до ППО і чекати наступного? І так до безкінечності.
показать весь комментарий
30.12.2025 23:15 Ответить
Нажаль, цю доктрину розробили для нас наші західні друзі. Ми і боксер зі зв'язаними руками. Ми і потерпілий якого поліцейський притримує від спротиву грабіжнику. Ми і погорільці де пожежники забороняють нам лити воду на тушіння пожежі. Ми і груша в тренувальному залі. Начебто і маємо дякувати за допомогу Заходу у війні проти Кацапії. Але допомога ну дуже дивна.
показать весь комментарий
31.12.2025 00:29 Ответить
Президент Трамп сказав, що він мені допоможе.
показать весь комментарий
30.12.2025 23:16 Ответить
Може в "особистому питанні" і допоможе.)
показать весь комментарий
30.12.2025 23:32 Ответить
..після 1000 трамбонових "томагавків"- віримо в "зелено- трамбонове" чергове наіпалово українського народу
показать весь комментарий
30.12.2025 23:24 Ответить
Обіцяв до "валдайського інцидента" чи після?
показать весь комментарий
30.12.2025 23:49 Ответить
що трумп, що *****, що Зе - вищосортні брехуни.
показать весь комментарий
30.12.2025 23:50 Ответить
А наш " лідор" по брехливих обіцянках ним не чим поступається, то є "свята" трійка найвеличніших брехунів **********. Алілуйя.
показать весь комментарий
31.12.2025 00:03 Ответить
и войну обещал за сутки закончить, у адекватных людей есть проблема, память хорошая ...
показать весь комментарий
30.12.2025 23:56 Ответить
Сьогодні пообіцяв. Назавтра насцяв.
показать весь комментарий
31.12.2025 00:47 Ответить
 
 