Трамп пообещал Украине ракеты для ПВО, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал помощь с поставками средств противовоздушной обороны после ознакомления с ситуацией в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский глава заявил во время онлайн-общения с журналистами.
ПВО Украины: поддержка США
По словам Зеленского, во время встречи с Трампом он подчеркнул необходимость получить ракеты NASAMS и PAC-3 для систем "Патриот".
"Президент Трамп сказал, что он мне поможет. Соответствующие документы с количеством и условиями поставки я передал. Мы готовы покупать оборудование через программу PURL, которую поддерживают европейские партнеры. Я попросил президента помочь как можно быстрее", – отметил Зеленский.
Дипломатия и безопасность
Глава государства добавил, что такая поддержка нужна даже в рамках дипломатических усилий по завершению войны, ведь Россия не прекращает своих атак. Зеленский также прокомментировал возможное размещение американских войск в Украине после достижения мирного соглашения и высказал мнение, что визит Трампа в Украину был бы полезным.
- Как мы писали, во время встречи в США с президентом Дональдом Трампом Зеленский подтвердил, что готов к проведению выборов в Украине при условии обеспечения безопасности избирательного процесса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми ще фламінги та томагавки не знайдемо ніяк, куди дівати, а ЗЄ вже тягне до мільйонів дронів гори петріотів.
Треба якесь дуже велике і дуже таємне місце, щоб там ховати все, що обіцяв ЗЄ.