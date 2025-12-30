Трамп пообещал Украине ракеты для ПВО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал помощь с поставками средств противовоздушной обороны после ознакомления с ситуацией в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский глава заявил во время онлайн-общения с журналистами.

ПВО Украины: поддержка США

По словам Зеленского, во время встречи с Трампом он подчеркнул необходимость получить ракеты NASAMS и PAC-3 для систем "Патриот".

"Президент Трамп сказал, что он мне поможет. Соответствующие документы с количеством и условиями поставки я передал. Мы готовы покупать оборудование через программу PURL, которую поддерживают европейские партнеры. Я попросил президента помочь как можно быстрее", – отметил Зеленский.

Дипломатия и безопасность

Глава государства добавил, что такая поддержка нужна даже в рамках дипломатических усилий по завершению войны, ведь Россия не прекращает своих атак. Зеленский также прокомментировал возможное размещение американских войск в Украине после достижения мирного соглашения и высказал мнение, что визит Трампа в Украину был бы полезным.

