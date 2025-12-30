Трамп пообіцяв Україні ракети до ППО, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв допомогу з постачанням засобів протиповітряної оборони після ознайомлення з ситуацією в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це український глава заявив під час онлайн спілкування з журналістами.
ППО України: підтримка США
За словами Зеленського, під час зустрічі з Трампом він наголосив на необхідності отримати ракети NASAMS та PAC-3 для систем "Патріот".
"Президент Трамп сказав, що він мені допоможе. Відповідні документи з кількістю та умовами постачання я передав. Ми готові купувати обладнання через програму PURL, яку підтримують європейські партнери. Я попросив президента допомогти якнайшвидше", – зазначив Зеленський.
Дипломатія та безпека
Глава держави додав, що така підтримка потрібна навіть у межах дипломатичних зусиль щодо завершення війни, адже Росія не зупиняє своїх атак. Зеленський також прокоментував можливе розміщення американських військ в Україні після досягнення мирної угоди та висловив думку, що візит Трампа в Україну був би корисним.
- Як ми писали, під час зустрічі у США з президентом Дональдом Трампом Зеленський підтвердив, що готовий до проведення виборів в Україні за умови забезпечення безпеки виборчого процесу.
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Ми ще фламінги та томагавки не знайдемо ніяк, куди дівати, а ЗЄ вже тягне до мільйонів дронів гори петріотів.
Треба якесь дуже велике і дуже таємне місце, щоб там ховати все, що обіцяв ЗЄ.