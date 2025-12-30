Трамп пообіцяв Україні ракети до ППО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв допомогу з постачанням засобів протиповітряної оборони після ознайомлення з ситуацією в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це український глава заявив під час онлайн спілкування з журналістами.

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ППО України: підтримка США

За словами Зеленського, під час зустрічі з Трампом він наголосив на необхідності отримати ракети NASAMS та PAC-3 для систем "Патріот".

"Президент Трамп сказав, що він мені допоможе. Відповідні документи з кількістю та умовами постачання я передав. Ми готові купувати обладнання через програму PURL, яку підтримують європейські партнери. Я попросив президента допомогти якнайшвидше", – зазначив Зеленський.

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Дипломатія та безпека

Глава держави додав, що така підтримка потрібна навіть у межах дипломатичних зусиль щодо завершення війни, адже Росія не зупиняє своїх атак. Зеленський також прокоментував можливе розміщення американських військ в Україні після досягнення мирної угоди та висловив думку, що візит Трампа в Україну був би корисним.

Як ми писали, під час зустрічі у США з президентом Дональдом Трампом Зеленський підтвердив, що готовий до проведення виборів в Україні за умови забезпечення безпеки виборчого процесу.

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