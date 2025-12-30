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Трамп пообіцяв Україні ракети до ППО, - Зеленський

США допоможуть Україні з ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв допомогу з постачанням засобів протиповітряної оборони після ознайомлення з ситуацією в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це український глава заявив під час онлайн спілкування з журналістами.

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ППО України: підтримка США

За словами Зеленського, під час зустрічі з Трампом він наголосив на необхідності отримати ракети NASAMS та PAC-3 для систем "Патріот".

"Президент Трамп сказав, що він мені допоможе. Відповідні документи з кількістю та умовами постачання я передав. Ми готові купувати обладнання через програму PURL, яку підтримують європейські партнери. Я попросив президента допомогти якнайшвидше", – зазначив Зеленський.

Читайте: Лідери Європи радили Зеленському бути обережним з Трампом перед зустріччю в США, - Spiegel

Дипломатія та безпека

Глава держави додав, що така підтримка потрібна навіть у межах дипломатичних зусиль щодо завершення війни, адже Росія не зупиняє своїх атак. Зеленський також прокоментував можливе розміщення американських військ в Україні після досягнення мирної угоди та висловив думку, що візит Трампа в Україну був би корисним.

  • Як ми писали, під час зустрічі у США з президентом Дональдом Трампом Зеленський підтвердив, що готовий до проведення виборів в Україні за умови забезпечення безпеки виборчого процесу.

Також читайте: ЄІБ виділив Україні понад 83 мільйони євро. На що витратять гроші?

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) ППО (4271) допомога (9311) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+20
Завтра воно забуде про це - або друг володимир попросить не робити цього
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30.12.2025 23:05 Відповісти
+16
А до цього обіцяв томагавки. І теж зі слів ЗЄ. 😁

Ми ще фламінги та томагавки не знайдемо ніяк, куди дівати, а ЗЄ вже тягне до мільйонів дронів гори петріотів.

Треба якесь дуже велике і дуже таємне місце, щоб там ховати все, що обіцяв ЗЄ.
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30.12.2025 23:10 Відповісти
+10
що трумп, що *****, що Зе - вищосортні брехуни.
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30.12.2025 23:50 Відповісти

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