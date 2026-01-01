РУС
Patriot и F-16 стали главными защитниками украинского неба в 2025 году

Patriot и F-16 стали главными защитниками украинского неба

Охрана украинского неба в 2025 году стала главной задачей для западного оружия, которое получили Вооруженные силы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в редакционном рейтинге NV "Безжальна п’ятірка", посвященном самому актуальному вооружению для Сил обороны.

Patriot: эффективность и ограничения

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot, несмотря на свой почтенный возраст, остается одним из немногих действенных средств противодействия российской баллистике.

Военный аналитик Сергей Березуцкий отмечает, что главным недостатком комплекса является чрезвычайно высокая цена ракеты - от $6 млн до $10 млн на экспортном рынке. Это ограничивает производство и создает дефицит боеприпасов для Украины.

Капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко добавляет, что россияне усовершенствовали свои ракеты, в частности Х-101 и Искандеры, оборудовав их тепловыми ловушками.

"Тем не менее, украинская ПВО сбивает значительную часть этих ракет, среди которых и гиперзвуковые Кинжалы", - комментирует Андрей Рыженко.

F-16: новая звезда украинского неба

Еще одним ключевым элементом западного вооружения стали американские истребители F-16. Военный эксперт Михаил Жирохов называет их настоящей "звездой" армии в 2025 году. В комплексе с радиолокационными системами они стали мощным фактором в отражении российских атак.

По словам Юрия Игната, во время атаки 23 декабря пилоты F-16 перехватили 34 из 35 крылатых ракет.

Аналитики Defence Express добавляют, что самолеты получили возможность сбивать дроны типа шахед и Гербера с помощью более дешевых блоков LAU-131 для Hydra-70 с комплектом APKWS II.

Это позволяет экономить дорогие ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM.

Также сообщалось, что Германия передала Украине две системы Patriot и девятую IRIS-T.

+5
Щира подяка та низький уклін спражнім Друзям з США!
01.01.2026 11:26 Ответить
+4
Майже 30 тисяч дронів, десятки автівок: Кличко зустрів Новий рік з бійцями на передовій та привіз допомогу від киян 13 підрозділам
01.01.2026 11:37 Ответить
+3
Если би не западное оружие, тут би все уже ходили в лаптях и в свободное время играли на балалайках
01.01.2026 11:35 Ответить
Щира подяка та низький уклін спражнім Друзям з США!
01.01.2026 11:26 Ответить
так , спасіба , надали все , щоб хутін не дуже швидко захопив Україну
01.01.2026 11:45 Ответить
кацапсяча недоречна
без американської зброї, бк, розвідки нам хана дуже швидко була б
01.01.2026 11:50 Ответить
а могли б надати зброю та дозволи бити по РФ такі що Україна перемог ла б . але плани в США та РФ роздерти Україну були узгоджені ще у 2014 му році. так що маємо те що маємо "спасіба " США
01.01.2026 11:56 Ответить
не вангуємо, а говоримо за фактом
сьогодні ми ще живі та воюємо із кацапськими окупантами, насамперед завдяки США
01.01.2026 11:58 Ответить
поки ще живі .
01.01.2026 12:01 Ответить
а понад 1,2 ляма кацапських окупантів забаранено та затрьохсотено
01.01.2026 12:03 Ответить
мені насрати на ціх баранів . нехай здохне їх хоч всі 150 мільонів. мене більш хвилює що третина моїх знайомих що були мобілізовані загинули , пропали без вісті або в полоні. ще 1-2 роки війни чоловіків в Україні не останеться. так що подякуйте США та їх діловим партнерам з кацапстану
01.01.2026 12:10 Ответить
рудому та його крєшам не дякую, подивіться уважно - висловив вдячність справжнім друзям з США - таких там теж є, не всі друзі *****, є й такі, шо воювали та воюють із нами та за нас

01.01.2026 12:13 Ответить
От того, что хана будет чуть дольше наступать, многое меняется?
01.01.2026 12:03 Ответить
більше живих, які цій хані не дадуть шансів
01.01.2026 12:04 Ответить
коли нестача/відсутність засобів для збиття ворожих ракет/дронів, то й результат відповідний
адміністрація рудого значно скоротила/заборонила передачу/продаж нам таких засобів ураження
результат очевидний
01.01.2026 11:35 Ответить
Даже если 90% сбивается, остальные 10 делают свое дело. На 4й год войны это даёт свои результаты. Если просто сидеть и отбиваться, то по другому и не будет. Даже с сильным ПВО. Если бы Иран бомбил бы Израиль года три а не пару недель, то и у них были бы такие же последствия. Но Израиль раскатал Иран. И обстрелы прекратились. У нас такой возможности нет.
01.01.2026 11:38 Ответить
Безжальна п'ятірка..
Адженда, кейс, потужність... 🤮ze🤮ze🤮🤮
01.01.2026 11:33 Ответить
Аби трампони хоч протиракети й надалі постачали. А проти "шахедів" взагалі-то не Петріот і не F-16, a дрони-перехоплювачі найпрактичніші та найкорисніші...На які у зеленої братії як завжди грошей немає.
01.01.2026 11:34 Ответить
Если би не западное оружие, тут би все уже ходили в лаптях и в свободное время играли на балалайках
01.01.2026 11:35 Ответить
ага , Київ за три дні тоді не було західного озброєння
01.01.2026 11:38 Ответить
Байрактари тогда много сделали паля цапские топливозаправщики. Ну хотя конечно Байрактар прям сильно западним не является
01.01.2026 11:48 Ответить
джавелінами хлопаки добряче шмаляли кацапську броню вже з 25-26 лютого 22-го, тоді ж і стінгери підтягнулися та кацапські корита добряче їх посмакували
браунінги із достатнім бк до нас заїхали буквально наприкінці лютого - почтаку березня 22-го
за розвідку американську взагалі ніц поганого тоді не скажеш - давала усе чітко, своєчасно та повно
так шо не тре ля-ля
01.01.2026 11:48 Ответить
Майже 30 тисяч дронів, десятки автівок: Кличко зустрів Новий рік з бійцями на передовій та привіз допомогу від киян 13 підрозділам
01.01.2026 11:37 Ответить
https://t.me/voynareal/128447 Відео
01.01.2026 11:42 Ответить
Бомбардировшики с КАБамим сбивать не могут. Есть же ракеты с дальностью больше полетка КАБа, но их не дают? Почему? Патриоты могут сбить, но их к линии фронта не подпускают, чтобы не уничтожили. В результате КАБами все в пыль разносят. Нужны ракеты дальнобойные.
01.01.2026 12:08 Ответить
будуть gripenи, отоді є надія на постачання нам mbda meteor - те, шо лікар прописав
01.01.2026 12:24 Ответить
 
 