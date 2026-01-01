Patriot и F-16 стали главными защитниками украинского неба в 2025 году

Охрана украинского неба в 2025 году стала главной задачей для западного оружия, которое получили Вооруженные силы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в редакционном рейтинге NV "Безжальна п’ятірка", посвященном самому актуальному вооружению для Сил обороны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Patriot: эффективность и ограничения

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot, несмотря на свой почтенный возраст, остается одним из немногих действенных средств противодействия российской баллистике.

Военный аналитик Сергей Березуцкий отмечает, что главным недостатком комплекса является чрезвычайно высокая цена ракеты - от $6 млн до $10 млн на экспортном рынке. Это ограничивает производство и создает дефицит боеприпасов для Украины.

Капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко добавляет, что россияне усовершенствовали свои ракеты, в частности Х-101 и Искандеры, оборудовав их тепловыми ловушками.

"Тем не менее, украинская ПВО сбивает значительную часть этих ракет, среди которых и гиперзвуковые Кинжалы", - комментирует Андрей Рыженко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые кадры украинской ракеты "Фламинго" FP-5 показало издание Associated Press. ФОТО

F-16: новая звезда украинского неба

Еще одним ключевым элементом западного вооружения стали американские истребители F-16. Военный эксперт Михаил Жирохов называет их настоящей "звездой" армии в 2025 году. В комплексе с радиолокационными системами они стали мощным фактором в отражении российских атак.

По словам Юрия Игната, во время атаки 23 декабря пилоты F-16 перехватили 34 из 35 крылатых ракет.

Аналитики Defence Express добавляют, что самолеты получили возможность сбивать дроны типа шахед и Гербера с помощью более дешевых блоков LAU-131 для Hydra-70 с комплектом APKWS II.

Это позволяет экономить дорогие ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM.

Также сообщалось, что Германия передала Украине две системы Patriot и девятую IRIS-T.

Читайте также: Начало экспорта украинского оружия: В Технологических силах Украины объяснили процедуру