Patriot и F-16 стали главными защитниками украинского неба в 2025 году
Охрана украинского неба в 2025 году стала главной задачей для западного оружия, которое получили Вооруженные силы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в редакционном рейтинге NV "Безжальна п’ятірка", посвященном самому актуальному вооружению для Сил обороны.
Patriot: эффективность и ограничения
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot, несмотря на свой почтенный возраст, остается одним из немногих действенных средств противодействия российской баллистике.
Военный аналитик Сергей Березуцкий отмечает, что главным недостатком комплекса является чрезвычайно высокая цена ракеты - от $6 млн до $10 млн на экспортном рынке. Это ограничивает производство и создает дефицит боеприпасов для Украины.
Капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко добавляет, что россияне усовершенствовали свои ракеты, в частности Х-101 и Искандеры, оборудовав их тепловыми ловушками.
"Тем не менее, украинская ПВО сбивает значительную часть этих ракет, среди которых и гиперзвуковые Кинжалы", - комментирует Андрей Рыженко.
F-16: новая звезда украинского неба
Еще одним ключевым элементом западного вооружения стали американские истребители F-16. Военный эксперт Михаил Жирохов называет их настоящей "звездой" армии в 2025 году. В комплексе с радиолокационными системами они стали мощным фактором в отражении российских атак.
По словам Юрия Игната, во время атаки 23 декабря пилоты F-16 перехватили 34 из 35 крылатых ракет.
Аналитики Defence Express добавляют, что самолеты получили возможность сбивать дроны типа шахед и Гербера с помощью более дешевых блоков LAU-131 для Hydra-70 с комплектом APKWS II.
Это позволяет экономить дорогие ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM.
Также сообщалось, что Германия передала Украине две системы Patriot и девятую IRIS-T.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
без американської зброї, бк, розвідки нам хана дуже швидко була б
сьогодні ми ще живі та воюємо із кацапськими окупантами, насамперед завдяки США
адміністрація рудого значно скоротила/заборонила передачу/продаж нам таких засобів ураження
результат очевидний
Адженда, кейс, потужність... 🤮ze🤮ze🤮🤮
браунінги із достатнім бк до нас заїхали буквально наприкінці лютого - почтаку березня 22-го
за розвідку американську взагалі ніц поганого тоді не скажеш - давала усе чітко, своєчасно та повно
так шо не тре ля-ля