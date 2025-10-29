Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Початок експорту української зброї: У Технологічних силах України пояснили процедуру

Українським виробникам озброєння для виходу на зовнішні ринки спершу потрібно отримати повноваження на експорт у Державній службі експортного контролю та пройти погодження Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Про це повідомила директорка Технологічних сил України (ТСУ) Катерина Михалко в інтерв’ю Liga.net.

Вона додала, що після цього компанії мають виконати вимоги держави-імпортера – у Німеччині, США, Бельгії та інших юрисдикціях діють власні правила. У низці випадків техніка проходить випробування на полігоні країни-покупця, і лише після завершення цих процедур укладається контракт.

За оцінкою Михалко, налагодження експортного процесу займає від 6 місяців до кількох років – довше цей процес триватиме на ринках ЄС і США через складні регуляторні процедури. Для окремих країн Африки шлях може бути простішим і швидшим.

Раніше повідомлялось, що Зеленський анонсував початок "керованого експорту" української зброї.

"Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси", – заявив Зеленський.

Зброю Зельоні будуть продавати за кордон. А на фронт мільйон дронів від Міндіча. 90% на папері, решта не робочих.
29.10.2025 15:22 Відповісти
Як угробити експорт, і залишити виробників без додаткових коштів, які вони б могли направити на розширення виробництва, і відтак на зменшення собівартості продукції?

Дуже просто - поставити бюрократичні перепони.
Зараз ті ж самі беспілотникі через пару місяців застарівають, а тут "налагодження експортного процесу займає від 6 місяців до кількох років"!
29.10.2025 15:28 Відповісти
Пусть Ющенка с честным вызовут он покажат как можно все вооружение распродать.
29.10.2025 17:18 Відповісти

